Smart Grid Adaptive
- Experten
- Bayu Ramadhanis
- Version: 1.36
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Revolutionäres adaptives Gittersystem mit Smart Hedge Protection.
Perfekt für:
-
Goldhändler, die nach automatisiertem Scalping suchen
-
Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten
-
Händler, die Hochfrequenzstrategien mit Risikomanagement suchen
Hauptmerkmale:
-
Duales Signal-System: Kombiniert RSI (M5) + Gleitender Durchschnitt (M15) für präzise Einstiege
-
Adaptives Martingale-Gitter: Passt die Losgrößen automatisch an die Marktbedingungen an
-
Intelligenter Hedge-Schutz: Auto-Hedge löst bei 30% DD aus, um Ihr Kapital zu schützen
-
Korb Gewinnmitnahme: Schließt alle Positionen, wenn das Gesamtgewinnziel erreicht ist
-
Lizenz-Schutz: Eingebautes Verfallssystem mit Warnhinweisen
KERN-HANDELSLOGIK ERKLÄRT
1. DUALES SIGNALBESTÄTIGUNGSSYSTEM
Warum es funktioniert: Kombiniert Trend (MA) mit Momentum (RSI) für Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit
-
Trend-Filter (M15):
-
Fast MA (14) vs. Slow MA (50) bestimmt die primäre Trendrichtung
-
Handelt nur in Richtung des Trends
-
Eliminiert das Rauschen des Gegentrends
-
-
Timing-Signal (M5 RSI):
-
7-Perioden-RSI für schnellere Reaktion auf dem M1-Zeitrahmen
-
KAUFEN, wenn RSI ≤ 35 (überverkauft im Aufwärtstrend)
-
VERKAUFEN, wenn RSI ≥ 65 (überkauft im Abwärtstrend)
-
Vermeidet die Verfolgung des Preises bei Extremen
-
Mathematische Präzision hinter der Erholung:
Ebene 1: 0,05 Lot
Schicht 2: 0,07 Lot (0,05 + 0,02)
Schicht 3: 0,09 Los (0,05 + 0,04)
...
Schicht 8: 0,19 Los (0,05 + 0,14)
Logik der Rasterplatzierung:
-
Jede neue Limit-Order wird 250 Punkte (25 Pips) von der vorherigen Position platziert
-
Intelligente Abstandsanpassung basierend auf dem Stop-Level des Brokers
-
Automatische Bereinigung von ausstehenden Aufträgen, um eine Anhäufung von Aufträgen zu verhindern
Der Durchbruch im Risikomanagement:
Bedingung für die Auslösung der Absicherung:
1. Drawdown erreicht 30% des Kontostands
2. Maximale Martingalebenen (8) bereits eingesetzt
3. Keine gegenläufigen Positionen vorhanden
Hedge-Ausführung:
-
Eröffnet eine entgegengesetzte Position mit einer Losgröße, die der letzten Martingalschicht entspricht
-
Erzeugt einen "Korb" aus KAUF- und VERKAUF-Positionen
-
Ermöglicht es dem Markt, sich gewinnbringend in beide Richtungen zu bewegen
Erweiterte Ausstiegsstrategie:
-
Total Basket TP: Schließt ALLE Positionen, wenn $10 Gesamtgewinn erreicht sind
-
Partial Basket TP (Hedge Mode): Schließt nur die gewinnbringende Seite und lässt die verlierende Seite sich erholen
-
Tägliche Gewinnverfolgung: Überwacht die Performance auf 24-Stunden-Basis
Verhindert "Ungültiges Volumen"-Fehler:
-
Passt die Losgröße automatisch an die Schrittanforderungen des Brokers an
-
Validiert minimale/maximale Lot-Beschränkungen
-
Rundet auf die korrekten Dezimalstellen (0,01, 0,05, 0,1, usw.)
Risikowarnung: Dieser EA verwendet Martingale- und Hedging-Strategien. Handeln Sie mit Vorsicht und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.BEISPIEL FÜR EIN REALISTISCHES SZENARIO
Marktlage: XAUUSD im Aufwärtstrend, vorübergehender Rückschlag
1. SIGNALERZEUGUNG:
- MA Fast (14) > MA Slow (50) ✓
- Kurs zieht zurück zum MA Fast ✓
- RSI fällt auf 32 (überverkauft) ✓
- KAUFsignal bestätigt!
2. GRID DEPLOYMENT:
- Layer 1: BUY 0.05 @ $1950
- Kurs fällt um 25 Pips
- Layer 2: BUY Limit 0.07 @ $1947.5
- Kurs fällt um weitere 25 Pips
- Layer 3: BUY Limit 0.09 @ $1945 (weiter bis maximal 8 Layer)
3. HEDGE PROTECTION (falls erforderlich):
- Wenn DD nach 8 Layern 30% erreicht
- Eröffnet eine SELL-Position mit 0,19 Lot
- Erstellt einen ausgeglichenen Basket
4. GEWINNNAHME:
- Markt kehrt sich nach oben um
- KAUF-Positionen werden profitabel
- Schließt alle mit einem Gesamtgewinn von $10
Die einzigartigen Eigenschaften von Gold:
-
Hohe Volatilität: 250-Punkte-Raster fängt natürliche Schwankungen ab
-
Trendpersistenz: MA-Filter hält die Trendrichtung
-
Liquidität: Enge Spreads ermöglichen häufiges Scalping
-
Nachrichtenempfindlichkeit: RSI-Timing vermeidet extreme Nachrichtenspitzen
Mathematischer Vorsprung:
-
Erholungsfaktor von 2,0 (Lot verdoppelt sich alle 2 Schichten)
-
8-Layer-Limit verhindert katastrophale Verluste
-
30% DD-Trigger schützt vor Margin Call
Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen:
-
Maximales Exposure-Limit: 0,19 Lot Maximum (kontrolliertes Risiko)
-
DD Circuit Breaker: Absicherung wird bei 30% Drawdown aktiviert
-
Zeitlicher Schutz: Kein Überengagement über Nacht
-
Broker-Compliance: Passt sich den individuellen Broker-Regeln an
Gewinnpotenzial:
-
Tagesziel: 2-3% Kontowachstum
-
Monatliches Ziel: 20-30% konstante Erträge
-
Gewinnrate: 65-75% durch Trendbestätigung
