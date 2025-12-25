Smart Grid Adaptive

Revolutionäres adaptives Gittersystem mit Smart Hedge Protection.



Perfekt für:

Goldhändler, die nach automatisiertem Scalping suchen

Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten

Händler, die Hochfrequenzstrategien mit Risikomanagement suchen

Hauptmerkmale:

Duales Signal-System: Kombiniert RSI (M5) + Gleitender Durchschnitt (M15) für präzise Einstiege

Adaptives Martingale-Gitter: Passt die Losgrößen automatisch an die Marktbedingungen an

Intelligenter Hedge-Schutz: Auto-Hedge löst bei 30% DD aus, um Ihr Kapital zu schützen

Korb Gewinnmitnahme: Schließt alle Positionen, wenn das Gesamtgewinnziel erreicht ist

Lizenz-Schutz: Eingebautes Verfallssystem mit Warnhinweisen

KERN-HANDELSLOGIK ERKLÄRT

1. DUALES SIGNALBESTÄTIGUNGSSYSTEM

Warum es funktioniert: Kombiniert Trend (MA) mit Momentum (RSI) für Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit

Trend-Filter (M15): Fast MA (14) vs. Slow MA (50) bestimmt die primäre Trendrichtung Handelt nur in Richtung des Trends Eliminiert das Rauschen des Gegentrends

Timing-Signal (M5 RSI): 7-Perioden-RSI für schnellere Reaktion auf dem M1-Zeitrahmen KAUFEN, wenn RSI ≤ 35 (überverkauft im Aufwärtstrend) VERKAUFEN, wenn RSI ≥ 65 (überkauft im Abwärtstrend) Vermeidet die Verfolgung des Preises bei Extremen



Mathematische Präzision hinter der Erholung:

Ebene 1: 0,05 Lot

Schicht 2: 0,07 Lot (0,05 + 0,02)

Schicht 3: 0,09 Los (0,05 + 0,04)

...

Schicht 8: 0,19 Los (0,05 + 0,14)

Logik der Rasterplatzierung:

Jede neue Limit-Order wird 250 Punkte (25 Pips) von der vorherigen Position platziert

Intelligente Abstandsanpassung basierend auf dem Stop-Level des Brokers

Automatische Bereinigung von ausstehenden Aufträgen, um eine Anhäufung von Aufträgen zu verhindern

Der Durchbruch im Risikomanagement:

Bedingung für die Auslösung der Absicherung:

1. Drawdown erreicht 30% des Kontostands

2. Maximale Martingalebenen (8) bereits eingesetzt

3. Keine gegenläufigen Positionen vorhanden

Hedge-Ausführung:

Eröffnet eine entgegengesetzte Position mit einer Losgröße, die der letzten Martingalschicht entspricht

Erzeugt einen "Korb" aus KAUF- und VERKAUF-Positionen

Ermöglicht es dem Markt, sich gewinnbringend in beide Richtungen zu bewegen

Erweiterte Ausstiegsstrategie:

Total Basket TP: Schließt ALLE Positionen, wenn $10 Gesamtgewinn erreicht sind

Partial Basket TP (Hedge Mode): Schließt nur die gewinnbringende Seite und lässt die verlierende Seite sich erholen

Tägliche Gewinnverfolgung: Überwacht die Performance auf 24-Stunden-Basis

Verhindert "Ungültiges Volumen"-Fehler:

Passt die Losgröße automatisch an die Schrittanforderungen des Brokers an

Validiert minimale/maximale Lot-Beschränkungen

Rundet auf die korrekten Dezimalstellen (0,01, 0,05, 0,1, usw.)

Risikowarnung: Dieser EA verwendet Martingale- und Hedging-Strategien. Handeln Sie mit Vorsicht und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Marktlage: XAUUSD im Aufwärtstrend, vorübergehender Rückschlag

1. SIGNALERZEUGUNG:

- MA Fast (14) > MA Slow (50) ✓

- Kurs zieht zurück zum MA Fast ✓

- RSI fällt auf 32 (überverkauft) ✓

- KAUFsignal bestätigt!

2. GRID DEPLOYMENT:

- Layer 1: BUY 0.05 @ $1950

- Kurs fällt um 25 Pips

- Layer 2: BUY Limit 0.07 @ $1947.5

- Kurs fällt um weitere 25 Pips

- Layer 3: BUY Limit 0.09 @ $1945 (weiter bis maximal 8 Layer)

3. HEDGE PROTECTION (falls erforderlich):

- Wenn DD nach 8 Layern 30% erreicht

- Eröffnet eine SELL-Position mit 0,19 Lot

- Erstellt einen ausgeglichenen Basket

4. GEWINNNAHME:

- Markt kehrt sich nach oben um

- KAUF-Positionen werden profitabel

- Schließt alle mit einem Gesamtgewinn von $10

Die einzigartigen Eigenschaften von Gold:

Hohe Volatilität: 250-Punkte-Raster fängt natürliche Schwankungen ab

Trendpersistenz: MA-Filter hält die Trendrichtung

Liquidität: Enge Spreads ermöglichen häufiges Scalping

Nachrichtenempfindlichkeit: RSI-Timing vermeidet extreme Nachrichtenspitzen

Mathematischer Vorsprung:

Erholungsfaktor von 2,0 (Lot verdoppelt sich alle 2 Schichten)

8-Layer-Limit verhindert katastrophale Verluste

30% DD-Trigger schützt vor Margin Call

Eingebaute Sicherheitsvorkehrungen:

Maximales Exposure-Limit: 0,19 Lot Maximum (kontrolliertes Risiko) DD Circuit Breaker: Absicherung wird bei 30% Drawdown aktiviert Zeitlicher Schutz: Kein Überengagement über Nacht Broker-Compliance: Passt sich den individuellen Broker-Regeln an

Gewinnpotenzial:

Tagesziel: 2-3% Kontowachstum

Monatliches Ziel: 20-30% konstante Erträge

Gewinnrate: 65-75% durch Trendbestätigung

Die Einstellung der Empfehlungsparameter können Sie im Screenshot-Abschnitt sehen.

Grid Trading

Martingal EA

Goldhandel

XAUUSD Expert Advisor

Hedge-Schutz

RSI-Strategie

Gleitender Durchschnitt Crossover

Automatisierter Handel

MQL5-Roboter

Forex-Roboter

Scalping-Strategie

Risiko Management

Korb-Handel

Adaptiver Algorithmus

Intelligentes Handelssystem

Produkt-Tags (Alle Sprachen):