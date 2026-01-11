Silver Session Sweep EA – Professional

Silver Session Sweep EA – Professional は、セッションベースの流動性トレーディング・コンセプトの フルパワー（Full Power）版 であり、XAGUSD（シルバー） 向けに特別に開発・最適化されています。

本EAは、セッション高値・安値の分析、リクイディティ・スイープ（流動性回収）の検出、および確認型エントリーを組み合わせ、複数のテイクプロフィット目標と自動ブレイクイーブン保護を備えた高度なトレード管理を実装しています。

EAは重要なセッション高値・安値を特定し、セッション安値下での有効なリクイディティ・スイープを待ち、強気のリクレイム（Bullish Reclaim）が機関投資家の買い圧力を示した場合にのみ取引を実行します。

このアプローチは、Smart Money / ICT スタイルの市場行動を取引することを目的としており、感情的・衝動的な判断を排除します。

トレーディングロジック

EAは事前に定義された取引セッションを継続的に監視し、以下の厳格なルールに従います。

セッション高値・安値の特定

セッション安値下でのリクイディティ・スイープの検出

強気の市場反応（リクレイム）による確認

すべての条件が満たされた場合にのみ、買いトレードが実行されます。

売りトレードはデフォルトで無効ですが、設定により任意で有効化できます。

主な特徴

セッションベースの リクイディティ・スイープ・ロジック

XAGUSD（シルバー） 専用に開発・最適化

買い専用モード（デフォルト） ：Buy と Sell の同時保有なし

売りモード（オプション） （デフォルト無効）

常に1方向のみの取引

3つの独立したテイクプロフィット目標 を持つマルチポジションエントリー

リスクリワード比（Risk-to-Reward） TP1 = 1:3 RR TP2 = 1:5 RR TP3 = 1:6 RR

ストップロスおよびテイクプロフィットの自動計算 ATRベース、 ブローカーの最小ストップレベル検証付き

自動ブレイクイーブン保護 TP2 到達後、残りポジションのストップロスを エントリー価格 へ移動

オプションのトレーリングストップ（設定可能）

Netting および Hedging 口座に対応

証拠金安全型ロット計算により、証拠金不足による発注エラーを防止

リスク管理

本EAは、シルバーの高いボラティリティによるリスク拡大を防ぐため、厳格なリスクおよびポジション管理を基盤としています。

推奨最低口座資金:

1,000 EUR

デフォルトのロットサイズは保守的に設定されており、自由に調整可能です。

証拠金チェック機能により、十分な余剰証拠金がある場合にのみ取引が実行されます。

このEAに適しているトレーダー

Liquidity、ICT、Smart Money コンセプト を使用するトレーダー

構造的で確認型のエントリーを求める XAGUSD（シルバー）トレーダー

オーバートレードを避けた自動売買 を求めるユーザー

1,000 EUR 以上の実運用口座

重要事項

本EAは Professional バージョンであり、XAGUSD（シルバー）の実運用取引を目的としています。

完全にルールベースで動作し、マーチンゲール、グリッド、ニューストレードは使用しません。

リスクに関する注意事項:

金融商品取引には重大なリスクが伴います。損失は投資額を上回る可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。