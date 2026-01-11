Silver Session Sweep EA Professional
- エキスパート
- Eric John Peter Meissner
- バージョン: 1.10
- アクティベーション: 5
Silver Session Sweep EA – Professional
Silver Session Sweep EA – Professional は、セッションベースの流動性トレーディング・コンセプトの フルパワー（Full Power）版 であり、XAGUSD（シルバー） 向けに特別に開発・最適化されています。
本EAは、セッション高値・安値の分析、リクイディティ・スイープ（流動性回収）の検出、および確認型エントリーを組み合わせ、複数のテイクプロフィット目標と自動ブレイクイーブン保護を備えた高度なトレード管理を実装しています。
EAは重要なセッション高値・安値を特定し、セッション安値下での有効なリクイディティ・スイープを待ち、強気のリクレイム（Bullish Reclaim）が機関投資家の買い圧力を示した場合にのみ取引を実行します。
このアプローチは、Smart Money / ICT スタイルの市場行動を取引することを目的としており、感情的・衝動的な判断を排除します。
トレーディングロジック
EAは事前に定義された取引セッションを継続的に監視し、以下の厳格なルールに従います。
-
セッション高値・安値の特定
-
セッション安値下でのリクイディティ・スイープの検出
-
強気の市場反応（リクレイム）による確認
すべての条件が満たされた場合にのみ、買いトレードが実行されます。
売りトレードはデフォルトで無効ですが、設定により任意で有効化できます。
主な特徴
-
セッションベースのリクイディティ・スイープ・ロジック
-
XAGUSD（シルバー） 専用に開発・最適化
-
買い専用モード（デフォルト）：Buy と Sell の同時保有なし
-
売りモード（オプション）（デフォルト無効）
-
常に1方向のみの取引
-
3つの独立したテイクプロフィット目標を持つマルチポジションエントリー
-
リスクリワード比（Risk-to-Reward）
-
TP1 = 1:3 RR
-
TP2 = 1:5 RR
-
TP3 = 1:6 RR
-
-
ストップロスおよびテイクプロフィットの自動計算
-
ATRベース、ブローカーの最小ストップレベル検証付き
-
-
自動ブレイクイーブン保護
-
TP2 到達後、残りポジションのストップロスをエントリー価格へ移動
-
-
オプションのトレーリングストップ（設定可能）
-
Netting および Hedging 口座に対応
-
証拠金安全型ロット計算により、証拠金不足による発注エラーを防止
リスク管理
本EAは、シルバーの高いボラティリティによるリスク拡大を防ぐため、厳格なリスクおよびポジション管理を基盤としています。
推奨最低口座資金:
1,000 EUR
デフォルトのロットサイズは保守的に設定されており、自由に調整可能です。
証拠金チェック機能により、十分な余剰証拠金がある場合にのみ取引が実行されます。
このEAに適しているトレーダー
-
Liquidity、ICT、Smart Money コンセプトを使用するトレーダー
-
構造的で確認型のエントリーを求める XAGUSD（シルバー）トレーダー
-
オーバートレードを避けた自動売買を求めるユーザー
-
1,000 EUR 以上の実運用口座
重要事項
本EAは Professional バージョンであり、XAGUSD（シルバー）の実運用取引を目的としています。
完全にルールベースで動作し、マーチンゲール、グリッド、ニューストレードは使用しません。
リスクに関する注意事項:
金融商品取引には重大なリスクが伴います。損失は投資額を上回る可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。