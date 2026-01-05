Gold Liquidity Sweep EA
- Experten
- Eric John Peter Meissner
- Version: 7.1
- Aktivierungen: 7
PRODUKTBESCHREIBUNG
XAUUSD M3 Liquidity Sweep EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel von Gold (XAUUSD) auf dem M3‑Timeframe entwickelt wurde und auf einem sitzungsbasierten Liquidity‑Sweep‑Ansatz basiert.
Der EA identifiziert aktuelle Swing‑Hochs und Swing‑Tiefs (Pivot‑Level) und überwacht diese während der wichtigsten Handelszeiten (Asia, London und New York). Sobald der Preis während dieser Sessions Liquidität über ein Pivot‑Level hinausnimmt, eröffnet der EA eine Position in der erwarteten Umkehr‑Richtung.
Das Risikomanagement erfolgt über einen ATR‑basierten Stop‑Loss in Kombination mit mehreren Take‑Profit‑Zielen, wodurch Teilgewinne realisiert werden können. Zusätzlich ist ein Trailing‑Stop integriert, um offene Gewinne bei günstiger Kursentwicklung zu sichern.
Der EA ist so konzipiert, dass nur eine aktive Position pro Symbol geöffnet wird, um das Risiko kontrolliert zu halten.
⚙️ HAUPTMERKMALE
-
Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold)
-
Optimiert für den M3‑Timeframe
-
Sitzungsbasierter Handel (Asia, London, New York)
-
Liquidity‑Sweep‑Erkennung über Pivot‑Hochs und ‑Tiefs
-
ATR‑basierter Stop‑Loss
-
Drei Take‑Profit‑Ziele (Teilgewinne)
-
Trailing‑Stop‑Funktion
-
Maximal eine Position pro Symbol
-
Kein Martingale
-
Kein Grid
-
Keine DLLs oder externen Abhängigkeiten
⏱ EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
-
Symbol: XAUUSD
-
Timeframe: M3
-
Kontotyp: Standard oder Cent
-
Broker: Broker mit niedrigen Gold‑Spreads empfohlen
-
Lotgröße: Über Eingabeparameter einstellbar
-
Serverzeit: Handelszeiten basieren auf der Broker‑Serverzeit
⚠️ WICHTIGE HINWEISE
-
Die Handelszeiten (Killzones) werden anhand der Broker‑Serverzeit berechnet.
-
Ergebnisse können je nach Broker, Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Marktvolatilität variieren.
-
Es wird dringend empfohlen, den EA vor dem Live‑Einsatz auf einem Demokonto zu testen.
-
Eine konservative Risikoeinstellung wird empfohlen.
📈 STRATEGIETEST
Für realistische Ergebnisse sollte der Strategietest mit dem Modell „Jeder Tick“ durchgeführt werden.
Eine Optimierung der Parameter kann je nach Broker sinnvoll sein.
🛑 HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne.
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Resultate.
Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen, die mit diesem Produkt getroffen werden.