Gold Liquidity Sweep EA

PRODUKTBESCHREIBUNG

XAUUSD M3 Liquidity Sweep EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel von Gold (XAUUSD) auf dem M3‑Timeframe entwickelt wurde und auf einem sitzungsbasierten Liquidity‑Sweep‑Ansatz basiert.

Der EA identifiziert aktuelle Swing‑Hochs und Swing‑Tiefs (Pivot‑Level) und überwacht diese während der wichtigsten Handelszeiten (Asia, London und New York). Sobald der Preis während dieser Sessions Liquidität über ein Pivot‑Level hinausnimmt, eröffnet der EA eine Position in der erwarteten Umkehr‑Richtung.

Das Risikomanagement erfolgt über einen ATR‑basierten Stop‑Loss in Kombination mit mehreren Take‑Profit‑Zielen, wodurch Teilgewinne realisiert werden können. Zusätzlich ist ein Trailing‑Stop integriert, um offene Gewinne bei günstiger Kursentwicklung zu sichern.

Der EA ist so konzipiert, dass nur eine aktive Position pro Symbol geöffnet wird, um das Risiko kontrolliert zu halten.

⚙️ HAUPTMERKMALE

Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold)

Optimiert für den M3‑Timeframe

Sitzungsbasierter Handel (Asia, London, New York)

Liquidity‑Sweep‑Erkennung über Pivot‑Hochs und ‑Tiefs

ATR‑basierter Stop‑Loss

Drei Take‑Profit‑Ziele (Teilgewinne)

Trailing‑Stop‑Funktion

Maximal eine Position pro Symbol

Kein Martingale

Kein Grid

Keine DLLs oder externen Abhängigkeiten

⏱ EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Symbol: XAUUSD

Timeframe: M3

Kontotyp: Standard oder Cent

Broker: Broker mit niedrigen Gold‑Spreads empfohlen

Lotgröße: Über Eingabeparameter einstellbar

Serverzeit: Handelszeiten basieren auf der Broker‑Serverzeit

⚠️ WICHTIGE HINWEISE

Die Handelszeiten (Killzones) werden anhand der Broker‑Serverzeit berechnet.

Ergebnisse können je nach Broker, Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Marktvolatilität variieren.

Es wird dringend empfohlen, den EA vor dem Live‑Einsatz auf einem Demokonto zu testen.

Eine konservative Risikoeinstellung wird empfohlen.

📈 STRATEGIETEST

Für realistische Ergebnisse sollte der Strategietest mit dem Modell „Jeder Tick“ durchgeführt werden.

Eine Optimierung der Parameter kann je nach Broker sinnvoll sein.

🛑 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Resultate.

Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen, die mit diesem Produkt getroffen werden.