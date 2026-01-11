Silver Session Sweep EA Professional

Silver Session Sweep EA – Professional

Le Silver Session Sweep EA – Professional est la version Full Power d’un concept de trading basé sur les sessions et la liquidité, spécialement développé et optimisé pour XAGUSD (Argent).
Cet Expert Advisor combine l’analyse des plus hauts et plus bas de session avec la détection des liquidity sweeps (chasses à la liquidité) et des entrées basées sur confirmation, soutenues par une gestion avancée des trades avec plusieurs objectifs de Take Profit et une protection automatique du Break Even.

L’EA identifie les niveaux clés de chaque session, attend un liquidity sweep valide sous le plus bas de session, et exécute des trades uniquement lorsqu’un reclaim haussier confirme une pression acheteuse institutionnelle.
Cette approche est conçue pour trader le comportement de marché Smart Money / ICT, tout en éliminant les décisions émotionnelles et impulsives.

Logique de Trading

L’EA surveille en continu les sessions de marché prédéfinies et suit un ensemble de règles strictes :

  • Identification des plus hauts et plus bas de session

  • Détection d’un liquidity sweep sous le plus bas de session

  • Confirmation par une réaction haussière du marché (reclaim)

Ce n’est qu’après la validation de toutes les conditions qu’un trade d’achat est exécuté.
Les trades de vente sont désactivés par défaut, mais peuvent être activés de manière optionnelle dans les paramètres.

Fonctionnalités Clés

  • Logique de liquidity sweep basée sur les sessions

  • Développé et optimisé spécifiquement pour XAGUSD (Argent)

  • Mode achat uniquement (par défaut) sans positions Buy et Sell simultanées

  • Mode vente optionnel (désactivé par défaut)

  • Une seule direction de marché active à la fois

  • Entrées multipositions avec trois objectifs de Take Profit indépendants

  • Objectifs Risk-to-Reward

    • TP1 = 1:3 RR

    • TP2 = 1:5 RR

    • TP3 = 1:6 RR

  • Calcul automatique du Stop Loss et du Take Profit

    • Basé sur l’ATR avec validation sécurisée du niveau de stop du broker

  • Protection automatique Break Even

    • Après l’atteinte de TP2, le stop loss des positions restantes est déplacé au prix d’entrée

  • Trailing Stop optionnel et configurable

  • Compatible avec les comptes Netting et Hedging

  • Calcul de lots sécurisé par la marge, évitant les erreurs dues à une marge insuffisante

Gestion du Risque

Cet EA repose sur une gestion stricte du risque et des positions, car la forte volatilité de l’argent peut rapidement amplifier le risque si elle n’est pas maîtrisée.

Capital minimum recommandé :
1 000 EUR

Les tailles de lots par défaut sont volontairement conservatrices et entièrement ajustables.
Un contrôle de marge intégré garantit que les trades ne sont exécutés que lorsque la marge libre est suffisante.

À qui s’adresse cet EA

  • Traders utilisant des concepts de Liquidity, ICT ou Smart Money

  • Traders XAGUSD (Argent) recherchant des entrées structurées et basées sur confirmation

  • Utilisateurs souhaitant un trading automatisé sans overtrading

  • Comptes réels à partir de 1 000 EUR et plus

Informations Importantes

Il s’agit de la version Professional, destinée au trading en conditions réelles sur XAGUSD (Argent).
L’EA est entièrement basé sur des règles et n’utilise pas de stratégies Martingale, Grid ou de News Trading.

Avertissement sur les risques :
Le trading d’instruments financiers comporte des risques importants. Les pertes peuvent dépasser le capital investi. Les performances passées ne constituent pas une garantie de résultats futurs.


