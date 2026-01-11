Silver Prop Challenge EA 50K Account
- Experten
- Eric John Peter Meissner
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K
Dieser Expert Advisor setzt eine sessionbasierte Liquidity-Sweep-Strategie um und wurde gezielt für Prop-Firm-Challenges mit 50.000 EUR Konten entwickelt.
Der EA ermittelt das Session-Hoch und -Tief innerhalb eines definierten Handelsfensters und analysiert nach Abschluss der Session gezielt falsche Ausbrüche (Liquidity Sweeps). Eine Position wird nur dann eröffnet, wenn die Liquidität abgeholt wurde und der Markt das jeweilige Session-Level anschließend wieder zurückerobert. Dadurch werden impulsive Breakout-Trades bewusst vermieden.
Der EA ist zeitrahmenunabhängig, zeigt jedoch seine beste Performance auf H1 und H4, da diese Timeframes die Session-Struktur besonders sauber abbilden. Die eigentliche Signalauswertung erfolgt stabil und präzise auf dem M1-Timeframe.
Hauptfunktionen
-
Berechnung von Session High und Low auf Basis eines festen Handelsfensters
-
Robuster Session-Aufbau aus historischen M1-Daten
-
Erkennung von Liquidity Sweeps (kein klassischer Breakout-EA)
-
Optionale Bestätigung durch Reclaim-Close nach dem Sweep
-
Trades ausschließlich nach Abschluss der Session
-
Signalauswertung auf M1 für präzise und konsistente Entries
-
Optimale Nutzung auf H1 und H4, lauffähig auf allen anderen Timeframes
-
Maximal ein Trade pro Session (Anti-Overtrading-Logik)
-
Automatische Berechnung von Stop Loss und mehreren Take-Profit-Zielen
-
ATR-basierter Stop Loss mit broker-sicherer Stop-Level-Prüfung
-
Unterstützung von Netting- und Hedging-Konten
Prop-Firm-Risikokontrolle & Handelsdisziplin
-
Integrierter Daily-Drawdown-Schutz
-
Fester Daily-Loss-Guard bei 1.800 EUR
-
Sobald dieser Verlust erreicht wird, wird der Handel automatisch für den restlichen Tag gesperrt
-
Es werden keine neuen Trades mehr eröffnet, um Regelverstöße zu vermeiden
-
-
Diese Schutzlogik sichert den Account effektiv ab und liegt unterhalb der typischen 2.000-EUR-Daily-Drawdown-Grenze der meisten 50k-Prop-Firmen
-
Automatische Handelssperre bis zum nächsten Handelstag nach Erreichen des Tagesverlustes
-
Anti-Revenge-Trading-Logik: kein erneutes Trading nach Daily-Lock
-
Standardmäßig einseitiger Handel (BUY- oder SELL-Strategie separat aktivierbar)
Risikomanagement
-
Standard-Lotgröße pro Teilposition: 0,03 Lots (vollständig anpassbar)
-
Automatische Reduzierung der Positionsgröße bei unzureichender Margin
-
Multi-Target-Risk-to-Reward-Struktur mit frei konfigurierbaren R:R-Zielen
-
Break-Even-Logik nach Teilgewinn (bei Netting-Konten)
-
Optionaler Trailing-Stop
Handelsinstrumente
-
Optimiert für XAGUSD (Silber)
-
Übertragbar auf andere CFDs oder Forex-Instrumente mit vergleichbarer Volatilität
-
Integrierter Symbolfilter schützt vor unbeabsichtigtem Handel auf falschen Märkten
Account- & Challenge-Modell
-
Entwickelt für 50.000 EUR Prop-Firm-Konten
-
Phasenbasierte Zielstruktur:
-
Phase 1: +10 % Gewinnziel
-
Phase 2: +5 % Gewinnziel
-
-
Nach Erreichen der jeweiligen Challenge-Ziele wird der Handel automatisch beendet
Wichtige Hinweise
Dieser Expert Advisor wurde für Test-, Evaluierungs- und Ausbildungszwecke entwickelt und bildet ein diszipliniertes, regelbasiertes Handelssystem ab, das gezielt auf die Anforderungen moderner Prop-Firmen zugeschnitten ist.
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.