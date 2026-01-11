Silver Session Sweep EA Professional
Silver Session Sweep EA – Professional — это профессиональная Full-Power версия сессионной торговой концепции на основе ликвидности, специально разработанная и оптимизированная для XAGUSD (серебро).
Советник объединяет анализ максимумов и минимумов торговых сессий с обнаружением liquidity sweep и входами только после подтверждения, дополняя стратегию продвинутым управлением сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even.
EA определяет ключевые экстремумы сессий, ожидает корректный сбор ликвидности ниже минимума сессии и открывает сделки исключительно после бычьего возврата (reclaim), подтверждающего институциональное давление покупателей.
Данный подход ориентирован на торговлю Smart Money / ICT-поведением рынка и исключает эмоциональные и импульсивные решения.
Торговая логика
Советник непрерывно отслеживает заданные торговые сессии и следует строгому алгоритму:
-
Определение максимумов и минимумов сессии
-
Обнаружение liquidity sweep ниже минимума сессии
-
Подтверждение в виде бычьей реакции рынка (reclaim)
Только после выполнения всех условий открывается сделка на покупку.
Продажи (Sell) по умолчанию отключены, но могут быть включены в настройках.
Ключевые функции
-
Сессионная liquidity sweep логика
-
Разработан и оптимизирован специально для XAGUSD (серебро)
-
Buy-only режим (по умолчанию) без одновременных Buy и Sell позиций
-
Опциональный Sell-режим (отключён по умолчанию)
-
Только одно направление торговли одновременно
-
Мультипозиционные входы с тремя независимыми целями Take Profit
-
Цели Risk-to-Reward
-
TP1 = 1:3 RR
-
TP2 = 1:5 RR
-
TP3 = 1:6 RR
-
-
Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit
-
На основе ATR с проверкой минимального Stop-Level брокера
-
-
Автоматическая защита Break Even
-
После достижения TP2 стоп-лосс оставшихся позиций переносится на цену входа
-
-
Опциональный, настраиваемый Trailing Stop
-
Совместим с netting и hedging счетами
-
Безопасный расчёт лота по марже, предотвращающий ошибки из-за недостаточной маржи
Риск-менеджмент
Советник построен на строгом управлении рисками и позициями, поскольку высокая волатильность серебра может значительно усилить риск при отсутствии контроля.
Рекомендуемый минимальный депозит:
1 000 EUR
Стандартные размеры лота выбраны консервативно и могут быть свободно изменены.
Встроенная проверка маржи гарантирует, что сделки открываются только при наличии достаточной свободной маржи.
Кому подойдёт данный EA
-
Трейдерам, использующим Liquidity, ICT и Smart Money концепции
-
Трейдерам XAGUSD (серебро), предпочитающим структурированные и подтверждённые входы
-
Пользователям, ищущим автоматизированную торговлю без овертрейдинга
-
Реальным торговым счетам от 1 000 EUR и выше
Важная информация
Это Professional-версия, предназначенная для реальной торговли на XAGUSD (серебро).
Советник полностью правило-ориентированный и не использует Martingale, Grid или News Trading стратегии.
Предупреждение о рисках:
Торговля финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска. Убытки могут превышать инвестированный капитал. Прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов.