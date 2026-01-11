Silver Session Sweep EA – Professional

Silver Session Sweep EA – Professional — это профессиональная Full-Power версия сессионной торговой концепции на основе ликвидности, специально разработанная и оптимизированная для XAGUSD (серебро).

Советник объединяет анализ максимумов и минимумов торговых сессий с обнаружением liquidity sweep и входами только после подтверждения, дополняя стратегию продвинутым управлением сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even.

EA определяет ключевые экстремумы сессий, ожидает корректный сбор ликвидности ниже минимума сессии и открывает сделки исключительно после бычьего возврата (reclaim), подтверждающего институциональное давление покупателей.

Данный подход ориентирован на торговлю Smart Money / ICT-поведением рынка и исключает эмоциональные и импульсивные решения.

Торговая логика

Советник непрерывно отслеживает заданные торговые сессии и следует строгому алгоритму:

Определение максимумов и минимумов сессии

Обнаружение liquidity sweep ниже минимума сессии

Подтверждение в виде бычьей реакции рынка (reclaim)

Только после выполнения всех условий открывается сделка на покупку.

Продажи (Sell) по умолчанию отключены, но могут быть включены в настройках.

Ключевые функции

Сессионная liquidity sweep логика

Разработан и оптимизирован специально для XAGUSD (серебро)

Buy-only режим (по умолчанию) без одновременных Buy и Sell позиций

Опциональный Sell-режим (отключён по умолчанию)

Только одно направление торговли одновременно

Мультипозиционные входы с тремя независимыми целями Take Profit

Цели Risk-to-Reward TP1 = 1:3 RR TP2 = 1:5 RR TP3 = 1:6 RR

Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit На основе ATR с проверкой минимального Stop-Level брокера

Автоматическая защита Break Even После достижения TP2 стоп-лосс оставшихся позиций переносится на цену входа

Опциональный, настраиваемый Trailing Stop

Совместим с netting и hedging счетами

Безопасный расчёт лота по марже, предотвращающий ошибки из-за недостаточной маржи

Риск-менеджмент

Советник построен на строгом управлении рисками и позициями, поскольку высокая волатильность серебра может значительно усилить риск при отсутствии контроля.

Рекомендуемый минимальный депозит:

1 000 EUR

Стандартные размеры лота выбраны консервативно и могут быть свободно изменены.

Встроенная проверка маржи гарантирует, что сделки открываются только при наличии достаточной свободной маржи.

Кому подойдёт данный EA

Трейдерам, использующим Liquidity, ICT и Smart Money концепции

Трейдерам XAGUSD (серебро) , предпочитающим структурированные и подтверждённые входы

Пользователям, ищущим автоматизированную торговлю без овертрейдинга

Реальным торговым счетам от 1 000 EUR и выше

Важная информация

Это Professional-версия, предназначенная для реальной торговли на XAGUSD (серебро).

Советник полностью правило-ориентированный и не использует Martingale, Grid или News Trading стратегии.

Предупреждение о рисках:

Торговля финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска. Убытки могут превышать инвестированный капитал. Прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов.