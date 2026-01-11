Silver Session Sweep EA Professional

Silver Session Sweep EA – Professional

Silver Session Sweep EA – Professional — это профессиональная Full-Power версия сессионной торговой концепции на основе ликвидности, специально разработанная и оптимизированная для XAGUSD (серебро).
Советник объединяет анализ максимумов и минимумов торговых сессий с обнаружением liquidity sweep и входами только после подтверждения, дополняя стратегию продвинутым управлением сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even.

EA определяет ключевые экстремумы сессий, ожидает корректный сбор ликвидности ниже минимума сессии и открывает сделки исключительно после бычьего возврата (reclaim), подтверждающего институциональное давление покупателей.
Данный подход ориентирован на торговлю Smart Money / ICT-поведением рынка и исключает эмоциональные и импульсивные решения.

Торговая логика

Советник непрерывно отслеживает заданные торговые сессии и следует строгому алгоритму:

  • Определение максимумов и минимумов сессии

  • Обнаружение liquidity sweep ниже минимума сессии

  • Подтверждение в виде бычьей реакции рынка (reclaim)

Только после выполнения всех условий открывается сделка на покупку.
Продажи (Sell) по умолчанию отключены, но могут быть включены в настройках.

Ключевые функции

  • Сессионная liquidity sweep логика

  • Разработан и оптимизирован специально для XAGUSD (серебро)

  • Buy-only режим (по умолчанию) без одновременных Buy и Sell позиций

  • Опциональный Sell-режим (отключён по умолчанию)

  • Только одно направление торговли одновременно

  • Мультипозиционные входы с тремя независимыми целями Take Profit

  • Цели Risk-to-Reward

    • TP1 = 1:3 RR

    • TP2 = 1:5 RR

    • TP3 = 1:6 RR

  • Автоматический расчёт Stop Loss и Take Profit

    • На основе ATR с проверкой минимального Stop-Level брокера

  • Автоматическая защита Break Even

    • После достижения TP2 стоп-лосс оставшихся позиций переносится на цену входа

  • Опциональный, настраиваемый Trailing Stop

  • Совместим с netting и hedging счетами

  • Безопасный расчёт лота по марже, предотвращающий ошибки из-за недостаточной маржи

Риск-менеджмент

Советник построен на строгом управлении рисками и позициями, поскольку высокая волатильность серебра может значительно усилить риск при отсутствии контроля.

Рекомендуемый минимальный депозит:
1 000 EUR

Стандартные размеры лота выбраны консервативно и могут быть свободно изменены.
Встроенная проверка маржи гарантирует, что сделки открываются только при наличии достаточной свободной маржи.

Кому подойдёт данный EA

  • Трейдерам, использующим Liquidity, ICT и Smart Money концепции

  • Трейдерам XAGUSD (серебро), предпочитающим структурированные и подтверждённые входы

  • Пользователям, ищущим автоматизированную торговлю без овертрейдинга

  • Реальным торговым счетам от 1 000 EUR и выше

Важная информация

Это Professional-версия, предназначенная для реальной торговли на XAGUSD (серебро).
Советник полностью правило-ориентированный и не использует Martingale, Grid или News Trading стратегии.

Предупреждение о рисках:
Торговля финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска. Убытки могут превышать инвестированный капитал. Прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов.

Другие продукты этого автора
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Session Pivots EA – LITE (Бесплатная версия) Session Pivots EA – LITE — это торговый эксперт (Expert Advisor), демонстрирующий пробойную торговую стратегию на основе рыночных сессий с использованием заранее определённых торговых периодов. Советник рассчитывает максимумы и минимумы сессии в заданные часы торговли и автоматически открывает сделку, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии . Основные функции Расчёт High и Low сессии на основе ICT Killzones (время Нью-Йорка) Торговля
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Silver Session Pivots EA – LITE (Бесплатная версия) Silver Session Pivots EA – LITE — это торговый советник (Expert Advisor), демонстрирующий сессионный Pivot-подход к торговле , специально разработанный для XAGUSD (Серебро) с использованием заранее определённых рыночных сессий. Советник рассчитывает максимальные и минимальные уровни сессии в определённые торговые часы и открывает сделку, когда цена пробивает эти уровни после завершения сессии . Основные функции Расчёт High и Low сессии на осно
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Эксперты
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA — это экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M3. Он использует сессионную стратегию снятия ликвидности во время азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий. Советник отслеживает локальные максимумы и минимумы (pivot-уровни). Когда цена снимает ликвидность за pivot-уровнем во время активной сессии, открывается сделка в предполагаемом направлении разворота. Управление рисками о
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Профессиональный торговый робот для Silver (XAGUSD) Оптимизирован для сессионного скальпинга на таймфрейме M3 Обзор XAG Session Scalper PRO — это профессиональный торговый робот, специально разработанный для Silver (XAGUSD) и оптимизированный для сессионной торговли на таймфрейме M3 . Стратегия основана на институциональной логике рынка и сочетает в себе точные торговые сессии, одновременное открытие нескольких позиций (scaling) и многоуровневую систему фиксации прибыли , что позволяет стабил
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Gold Session Pivots EA Professional Этот экспертный советник является полнофункциональной (Full Power) версией стратегии торговли на пробой сессионных уровней и был специально оптимизирован для XAUUSD (Gold) . Он объединяет пробои сессионных пивотов с дополнительной логикой подтверждения (мульти-таймфреймовое направление + фильтрация по Liquidity Sweep) и включает расширенное управление сделками с несколькими целями Take Profit и автоматической защитой Break Even. Советник определяет ключевые ма
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Данный экспертный советник реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 50 000 EUR . Советник определяет максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии анализирует рынок на предмет ложных пробоев (снятия ликвидности) . Сделка открывается только в том случае, если ликвидность была снята и цена ве
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Эксперты
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Данный Expert Advisor реализует сессионную стратегию торговли на снятии ликвидности (Liquidity Sweep) и был специально разработан для челленджей проп-трейдинговых компаний с капиталом 100 000 EUR . Советник оптимизирован для XAGUSD (Серебро) и также может использоваться на XAUUSD (Золото) в зависимости от символа и настроек брокера. EA рассчитывает максимум и минимум торговой сессии в рамках заданного временного окна и после завершения сессии цел
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв