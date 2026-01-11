Silver Session Sweep EA Professional
- Eric John Peter Meissner
- 版本: 1.10
- 激活: 5
Silver Session Sweep EA – Professional
Silver Session Sweep EA – Professional 是一款全功能（Full Power）版本的基于交易时段的流动性交易系统，专为 XAGUSD（白银） 进行开发与优化。
该 EA 结合了交易时段高点与低点分析、流动性扫盘（Liquidity Sweep）识别以及确认型入场逻辑，并配备了包含多级止盈目标与自动保本（Break Even）保护的高级交易管理系统。
EA 会识别关键交易时段的高点与低点，等待对时段低点的有效流动性扫盘，并且只有在出现确认性的多头回收（Bullish Reclaim），表明机构买盘力量介入后，才会执行交易。
该策略旨在交易 Smart Money / ICT 风格的市场行为，并有效避免情绪化和冲动型交易。
交易逻辑
EA 持续监控预定义的交易时段，并严格遵循以下规则：
-
识别交易时段高点与低点
-
发现跌破时段低点的流动性扫盘
-
通过多头市场反应（Reclaim）进行确认
只有在所有条件全部满足后，EA 才会执行买入交易。
卖出交易默认关闭，但可在参数中选择性开启。
核心功能
-
基于交易时段的流动性扫盘交易逻辑
-
专为 XAGUSD（白银） 开发与优化
-
仅做多模式（默认），不允许同时持有买入与卖出仓位
-
可选的做空模式（默认关闭）
-
任意时间仅允许一个交易方向
-
多仓位进场，包含三个独立的止盈目标
-
风险回报比（Risk-to-Reward）设定
-
TP1 = 1:3 RR
-
TP2 = 1:5 RR
-
TP3 = 1:6 RR
-
-
止损与止盈自动计算
-
基于 ATR，并进行经纪商最小止损距离验证
-
-
自动保本机制（Break Even）
-
当 TP2 达成后，其余仓位的止损将自动移动至入场价
-
-
可选、可配置的移动止损（Trailing Stop）
-
兼容 Netting 与 Hedging 账户
-
安全的保证金计算手数机制，防止因保证金不足导致的下单错误
风险管理
该 EA 采用严格的风险与仓位管理体系，因为白银市场的高波动性在缺乏控制的情况下可能会迅速放大风险。
建议最低账户资金：
1,000 欧元
默认手数设置经过保守设计，并且可完全自定义调整。
内置的保证金检测机制可确保仅在可用保证金充足的情况下才会执行交易。
适用人群
-
使用 Liquidity、ICT 或 Smart Money 交易理念的交易者
-
寻求结构化、确认型入场的 XAGUSD（白银） 交易者
-
希望实现自动化交易且避免过度交易的用户
-
资金规模 1,000 欧元及以上的实盘账户
重要说明
这是 Professional 专业版，专为 XAGUSD（白银）实盘交易 设计。
EA 完全基于规则化逻辑运行，不使用 马丁格尔、网格或新闻交易策略。
风险声明：
金融市场交易具有高度风险，亏损可能超过投入资金。历史表现不代表未来收益。