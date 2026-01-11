Silver Session Sweep EA – Professional

O Silver Session Sweep EA – Professional é a versão Full Power de um conceito de trading baseado em sessões e liquidez, desenvolvido e otimizado especificamente para XAGUSD (Prata).

Este Expert Advisor combina a análise de máximas e mínimas de sessão com a detecção de liquidity sweeps (varreduras de liquidez) e entradas baseadas em confirmação, apoiadas por uma gestão avançada de trades com múltiplos alvos de Take Profit e proteção automática de Break Even.

O EA identifica os principais máximos e mínimos das sessões, aguarda um liquidity sweep válido abaixo do mínimo da sessão e executa trades somente quando um reclaim altista confirma a pressão compradora institucional.

Essa abordagem foi projetada para operar o comportamento de mercado no estilo Smart Money / ICT, eliminando decisões emocionais e impulsivas.

Lógica de Trading

O EA monitora continuamente as sessões de mercado predefinidas e segue um conjunto rigoroso de regras:

Identificação dos máximos e mínimos da sessão

Detecção de um liquidity sweep abaixo do mínimo da sessão

Confirmação por meio de uma reação altista do mercado (reclaim)

Somente após todas as condições serem atendidas é executada uma operação de compra.

As operações de venda estão desativadas por padrão, mas podem ser ativadas opcionalmente nas configurações.

Principais Funcionalidades

Lógica de liquidity sweep baseada em sessões

Desenvolvido e otimizado especificamente para XAGUSD (Prata)

Modo apenas compra (padrão) , sem posições Buy e Sell simultâneas

Modo de venda opcional (desativado por padrão)

Apenas uma direção de mercado ativa por vez

Entradas multiposição com três alvos de Take Profit independentes

Alvos Risk-to-Reward TP1 = 1:3 RR TP2 = 1:5 RR TP3 = 1:6 RR

Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit Baseado em ATR com validação segura do nível de stop do corretor

Proteção automática de Break Even Após o TP2 ser atingido, o stop loss das posições restantes é movido para o preço de entrada

Trailing Stop opcional e configurável

Compatível com contas Netting e Hedging

Dimensionamento de lote seguro por margem, evitando erros por margem insuficiente

Gestão de Risco

Este EA foi construído com uma gestão rigorosa de risco e posição, pois a alta volatilidade da prata pode amplificar significativamente o risco se não for controlada.

Capital mínimo recomendado:

1.000 EUR

Os tamanhos de lote padrão são intencionalmente conservadores e totalmente ajustáveis.

Uma verificação de margem integrada garante que os trades só sejam executados quando houver margem livre suficiente.

Para quem este EA é indicado

Traders que utilizam conceitos de Liquidity, ICT ou Smart Money

Traders de XAGUSD (Prata) que buscam entradas estruturadas e confirmadas

Usuários que desejam trading automatizado sem overtrading

Contas reais a partir de 1.000 EUR ou mais

Notas Importantes

Esta é a versão Professional, destinada ao trading ao vivo em XAGUSD (Prata).

O EA é totalmente baseado em regras e não utiliza estratégias de Martingale, Grid ou News Trading.

Aviso de Risco:

A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos significativos. As perdas podem exceder o capital investido. Resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros.