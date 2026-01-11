Silver Session Sweep EA Professional

Silver Session Sweep EA – Professional

O Silver Session Sweep EA – Professional é a versão Full Power de um conceito de trading baseado em sessões e liquidez, desenvolvido e otimizado especificamente para XAGUSD (Prata).
Este Expert Advisor combina a análise de máximas e mínimas de sessão com a detecção de liquidity sweeps (varreduras de liquidez) e entradas baseadas em confirmação, apoiadas por uma gestão avançada de trades com múltiplos alvos de Take Profit e proteção automática de Break Even.

O EA identifica os principais máximos e mínimos das sessões, aguarda um liquidity sweep válido abaixo do mínimo da sessão e executa trades somente quando um reclaim altista confirma a pressão compradora institucional.
Essa abordagem foi projetada para operar o comportamento de mercado no estilo Smart Money / ICT, eliminando decisões emocionais e impulsivas.

Lógica de Trading

O EA monitora continuamente as sessões de mercado predefinidas e segue um conjunto rigoroso de regras:

  • Identificação dos máximos e mínimos da sessão

  • Detecção de um liquidity sweep abaixo do mínimo da sessão

  • Confirmação por meio de uma reação altista do mercado (reclaim)

Somente após todas as condições serem atendidas é executada uma operação de compra.
As operações de venda estão desativadas por padrão, mas podem ser ativadas opcionalmente nas configurações.

Principais Funcionalidades

  • Lógica de liquidity sweep baseada em sessões

  • Desenvolvido e otimizado especificamente para XAGUSD (Prata)

  • Modo apenas compra (padrão), sem posições Buy e Sell simultâneas

  • Modo de venda opcional (desativado por padrão)

  • Apenas uma direção de mercado ativa por vez

  • Entradas multiposição com três alvos de Take Profit independentes

  • Alvos Risk-to-Reward

    • TP1 = 1:3 RR

    • TP2 = 1:5 RR

    • TP3 = 1:6 RR

  • Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit

    • Baseado em ATR com validação segura do nível de stop do corretor

  • Proteção automática de Break Even

    • Após o TP2 ser atingido, o stop loss das posições restantes é movido para o preço de entrada

  • Trailing Stop opcional e configurável

  • Compatível com contas Netting e Hedging

  • Dimensionamento de lote seguro por margem, evitando erros por margem insuficiente

Gestão de Risco

Este EA foi construído com uma gestão rigorosa de risco e posição, pois a alta volatilidade da prata pode amplificar significativamente o risco se não for controlada.

Capital mínimo recomendado:
1.000 EUR

Os tamanhos de lote padrão são intencionalmente conservadores e totalmente ajustáveis.
Uma verificação de margem integrada garante que os trades só sejam executados quando houver margem livre suficiente.

Para quem este EA é indicado

  • Traders que utilizam conceitos de Liquidity, ICT ou Smart Money

  • Traders de XAGUSD (Prata) que buscam entradas estruturadas e confirmadas

  • Usuários que desejam trading automatizado sem overtrading

  • Contas reais a partir de 1.000 EUR ou mais

Notas Importantes

Esta é a versão Professional, destinada ao trading ao vivo em XAGUSD (Prata).
O EA é totalmente baseado em regras e não utiliza estratégias de Martingale, Grid ou News Trading.

Aviso de Risco:
A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos significativos. As perdas podem exceder o capital investido. Resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros.


