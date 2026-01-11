Silver Session Sweep EA Professional
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 1.10
- Ativações: 5
Silver Session Sweep EA – Professional
O Silver Session Sweep EA – Professional é a versão Full Power de um conceito de trading baseado em sessões e liquidez, desenvolvido e otimizado especificamente para XAGUSD (Prata).
Este Expert Advisor combina a análise de máximas e mínimas de sessão com a detecção de liquidity sweeps (varreduras de liquidez) e entradas baseadas em confirmação, apoiadas por uma gestão avançada de trades com múltiplos alvos de Take Profit e proteção automática de Break Even.
O EA identifica os principais máximos e mínimos das sessões, aguarda um liquidity sweep válido abaixo do mínimo da sessão e executa trades somente quando um reclaim altista confirma a pressão compradora institucional.
Essa abordagem foi projetada para operar o comportamento de mercado no estilo Smart Money / ICT, eliminando decisões emocionais e impulsivas.
Lógica de Trading
O EA monitora continuamente as sessões de mercado predefinidas e segue um conjunto rigoroso de regras:
-
Identificação dos máximos e mínimos da sessão
-
Detecção de um liquidity sweep abaixo do mínimo da sessão
-
Confirmação por meio de uma reação altista do mercado (reclaim)
Somente após todas as condições serem atendidas é executada uma operação de compra.
As operações de venda estão desativadas por padrão, mas podem ser ativadas opcionalmente nas configurações.
Principais Funcionalidades
-
Lógica de liquidity sweep baseada em sessões
-
Desenvolvido e otimizado especificamente para XAGUSD (Prata)
-
Modo apenas compra (padrão), sem posições Buy e Sell simultâneas
-
Modo de venda opcional (desativado por padrão)
-
Apenas uma direção de mercado ativa por vez
-
Entradas multiposição com três alvos de Take Profit independentes
-
Alvos Risk-to-Reward
-
TP1 = 1:3 RR
-
TP2 = 1:5 RR
-
TP3 = 1:6 RR
-
-
Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit
-
Baseado em ATR com validação segura do nível de stop do corretor
-
-
Proteção automática de Break Even
-
Após o TP2 ser atingido, o stop loss das posições restantes é movido para o preço de entrada
-
-
Trailing Stop opcional e configurável
-
Compatível com contas Netting e Hedging
-
Dimensionamento de lote seguro por margem, evitando erros por margem insuficiente
Gestão de Risco
Este EA foi construído com uma gestão rigorosa de risco e posição, pois a alta volatilidade da prata pode amplificar significativamente o risco se não for controlada.
Capital mínimo recomendado:
1.000 EUR
Os tamanhos de lote padrão são intencionalmente conservadores e totalmente ajustáveis.
Uma verificação de margem integrada garante que os trades só sejam executados quando houver margem livre suficiente.
Para quem este EA é indicado
-
Traders que utilizam conceitos de Liquidity, ICT ou Smart Money
-
Traders de XAGUSD (Prata) que buscam entradas estruturadas e confirmadas
-
Usuários que desejam trading automatizado sem overtrading
-
Contas reais a partir de 1.000 EUR ou mais
Notas Importantes
Esta é a versão Professional, destinada ao trading ao vivo em XAGUSD (Prata).
O EA é totalmente baseado em regras e não utiliza estratégias de Martingale, Grid ou News Trading.
Aviso de Risco:
A negociação de instrumentos financeiros envolve riscos significativos. As perdas podem exceder o capital investido. Resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros.