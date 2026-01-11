Silver Session Sweep EA – Professional

Il Silver Session Sweep EA – Professional è la versione Full Power di un concetto di trading basato sulle sessioni e sulla liquidità, sviluppato e ottimizzato specificamente per XAGUSD (Argento).

Questo Expert Advisor combina l’analisi dei massimi e minimi di sessione con il rilevamento dei liquidity sweep e ingressi basati su conferma, supportati da una gestione avanzata delle operazioni con più obiettivi di Take Profit e protezione automatica del Break Even.

L’EA identifica i livelli chiave delle sessioni, attende un liquidity sweep valido al di sotto del minimo di sessione ed esegue operazioni solo quando un reclaim rialzista conferma la pressione di acquisto istituzionale.

Questo approccio è progettato per operare il comportamento di mercato in stile Smart Money / ICT, eliminando decisioni emotive e impulsive.

Logica di Trading

L’EA monitora continuamente le sessioni di mercato predefinite e segue un insieme rigoroso di regole:

Identificazione dei massimi e minimi di sessione

Rilevamento di un liquidity sweep sotto il minimo di sessione

Conferma tramite una reazione rialzista del mercato (reclaim)

Solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte viene eseguita un’operazione di acquisto.

Le operazioni di vendita sono disattivate di default, ma possono essere abilitate opzionalmente nelle impostazioni.

Caratteristiche Principali

Logica di liquidity sweep basata sulle sessioni

Sviluppato e ottimizzato specificamente per XAGUSD (Argento)

Modalità solo Buy (predefinita) senza posizioni Buy e Sell simultanee

Modalità Sell opzionale (disattivata di default)

Una sola direzione di mercato attiva alla volta

Ingressi multi-posizione con tre obiettivi di Take Profit indipendenti

Obiettivi Risk-to-Reward TP1 = 1:3 RR TP2 = 1:5 RR TP3 = 1:6 RR

Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit Basato su ATR con validazione sicura del livello di stop del broker

Protezione automatica Break Even Dopo il raggiungimento di TP2, lo stop loss delle posizioni rimanenti viene spostato al prezzo di ingresso

Trailing Stop opzionale e configurabile

Compatibile con conti Netting e Hedging

Dimensionamento del lotto sicuro in base alla margine, per prevenire errori dovuti a margine insufficiente

Gestione del Rischio

Questo EA è costruito su una gestione rigorosa del rischio e delle posizioni, poiché l’elevata volatilità dell’argento può amplificare significativamente il rischio se non adeguatamente controllato.

Capitale minimo consigliato:

1.000 EUR

Le dimensioni di lotto predefinite sono intenzionalmente conservative e completamente regolabili.

Un controllo della margine integrato garantisce che le operazioni vengano eseguite solo quando è disponibile margine libero sufficiente.

A Chi È Destinato Questo EA

Trader che utilizzano concetti di Liquidity, ICT o Smart Money

Trader di XAGUSD (Argento) che cercano ingressi strutturati e basati su conferma

Utenti che desiderano trading automatizzato senza overtrading

Conti di trading reali a partire da 1.000 EUR e oltre

Note Importanti

Questa è la versione Professional, destinata al trading live su XAGUSD (Argento).

L’EA è completamente basato su regole e non utilizza strategie di Martingale, Grid o News Trading.

Avvertenza sui Rischi:

Il trading di strumenti finanziari comporta rischi significativi. Le perdite possono superare il capitale investito. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.