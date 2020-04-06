QS Dual Impulse Yen

QS Dual-Impuls Yen



Der QuantumScale Dual-Impulse Yen ist ein Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er kombiniert ein dynamisches RSI-Aktionssignal mit einem Bulls-Power-Momentum-Filter, um selektive Einstiege in trending und impulsive Märkte zu generieren. Ein zusätzliches RSI-Trendmodul steuert Ausstiege und hilft, ein Überziehen in schwachen Bewegungen zu vermeiden.

Fakten zur Strategie



Einstiegslogik

Das RSI-Aktionssignal und das Bulls-Power-Modul erzeugen beide interne Entscheidungswerte.

Diese Werte werden zu einem einzigen Entscheidungswert kombiniert.

kombiniert. Eine neue Position wird nur dann eröffnet, wenn dieser Wert einen Mindesteinstiegsschwellenwert überschreitet, wodurch schwache Signale und unruhige Bedingungen herausgefiltert werden.

Ausstiegslogik

Ein unabhängiger RSI-Trend-Entscheidungsscore bewertet die anhaltende Stärke des offenen Handels.

bewertet die anhaltende Stärke des offenen Handels. Fällt dieser Wert unter eine Ausstiegsschwelle , kann der EA die Position noch vor SL/TP schließen.

, kann der EA die Position noch vor SL/TP schließen. Eine optionale Trailing-Logik und ein fester Take Profit ergänzen die signalbasierten Ausstiege.

Unser Qualitätsversprechen



Der Markt ist überschwemmt mit Expert Advisors, die überoptimierte Backtest-Kurven aufweisen, aber im langfristigen Erfolg versagen.

Unser Fokus liegt nicht auf einem schnellen Verkauf, sondern auf langfristigem, robustem Erfolg. Wir entwickeln Algorithmen, die auf realen Marktprinzipien basieren und darauf ausgelegt sind, sich an einen sich ständig verändernden Markt anzupassen.

Aus diesem Grund bieten wir unsere EAs in einem fairen Abo-Modell an:

Langfristige Robustheit vor kurzfristigem Hype: Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen.

Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen. Laufende Updates und Wartung: Aktive Kunden erhalten kontinuierliche Updates und Verbesserungen , die sicherstellen, dass sich der EA mit den sich verändernden Märkten weiterentwickelt, anstatt nach einer einzigen Version veraltet zu sein.

Aktive Kunden erhalten , die sicherstellen, dass sich der EA mit den sich verändernden Märkten weiterentwickelt, anstatt nach einer einzigen Version veraltet zu sein. Keine hohen Vorabkosten: Anstatt eine hohe einmalige Gebühr zu erheben, stellen wir unsere EAs über erschwingliche Abonnementmodelle zur Verfügung, so dass Händler im Vorfeld nicht übermäßig belastet werden.

Das Ziel sind langfristige Kundenbeziehungen mit vorhersehbaren und überschaubaren Kosten - nicht einmalige Verkäufe auf der Basis von überoptimierten Backtests.

Strategie-Konzept



Die Strategie hinter dem QuantumScale Dual-Impulse Yen EA basiert auf der Idee des Zusammenflusses mehrerer Indikatoren beim USDJPY. Anstatt auf jede kleine Schwankung zu reagieren, wartet der EA auf die Übereinstimmung zwischen einer kurzfristigen Momentum-Ansicht und einer oszillatorbasierten Bedingung. Erst wenn dieser interne "Entscheidungswert" eine definierte Vertrauensschwelle erreicht, wird ein Handel in Betracht gezogen.

Der Einstiegs-Mechanismus: Im Kern verwendet der EA ein Relative Strength Index (RSI)-Aktionssignal, um bedeutsame Verschiebungen im Kauf- oder Verkaufsdruck zu erkennen. Dieses Signal reagiert, wenn der RSI wichtige interne Niveaus überschreitet, was darauf hindeutet, dass der Preis aus einer neutralen Zone in eine Schwungphase übergegangen ist. Parallel dazu bewertet ein auf Bulls Power basierendes Modul, ob das aktuelle Kursgeschehen durch eine echte Hausse- oder Baisse-Stärke unterstützt wird, die sich aus der Beziehung zwischen dem Kurs und einer geglätteten Basislinie ergibt. Beide Signale werden zu einem einzigen Entscheidungswert kombiniert. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn dieser Wert ein konfigurierbares Minimum überschreitet, was dazu beiträgt, Rauschen und minderwertige Setups herauszufiltern.

Der Exit-Mechanismus: Für das Management von Ausstiegen verwendet der EA ein spezielles RSI-Trendvergleichssignal. Das intelligente"Trend Health Check"-Modul wertet kontinuierlich aus, ob das zugrunde liegende Momentum die offene Position noch unterstützt oder ob der Trend abflacht oder sich umkehrt. Fällt der Exit Score unter einen definierten Schwellenwert, kann der EA den Handel proaktiv schließen, anstatt nur auf Stop Loss oder Take Profit zu warten. Zusammen mit den festen Schutzniveaus und einem optionalen Trailing-Stop entsteht so ein mehrschichtiges Ausstiegskonzept, das darauf abzielt, starke Bewegungen einzuschließen und schwächere früher zu beenden.

Risikomanagement



Jeder Aspekt unserer EAs ist auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle ausgelegt.

Signal-basierte Ausstiegskontrolle: Der Algorithmus kann Trades auf der Grundlage des RSI-Trendvergleichs zusätzlich zu SL/TP schließen.

Der Algorithmus kann Trades auf der Grundlage des RSI-Trendvergleichs zusätzlich zu SL/TP schließen. Fester Stop Loss: Jeder einzelne Handel wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop Loss gesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.

Jeder einzelne Handel wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop Loss gesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Kein Martingale : Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant.

: Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant. Kein Grid : Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen.

: Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen. Trailing-Stop: Ein integrierter fester Trailing-Stop-Mechanismus ermöglicht es dem Bot, das Risiko auf Null zu reduzieren (Break Even) und ausgedehnte Trendläufe zu erfassen.

Ein integrierter fester Trailing-Stop-Mechanismus ermöglicht es dem Bot, das Risiko auf Null zu reduzieren (Break Even) und ausgedehnte Trendläufe zu erfassen. Positionsbegrenzung: Eingebaute Logik zur Begrenzung der MaxNumberOpenPositions, um ein übermäßiges Leveraging in eine Richtung zu verhindern.

Setup-Anleitung & Empfehlungen



Symbol: USDJPY

USDJPY Zeitrahmen: M15

M15 Kontotyp: ECN / Raw Spread (niedrige Spreads und schnelle Ausführung sind entscheidend).

ECN / Raw Spread (niedrige Spreads und schnelle Ausführung sind entscheidend). Mindestkapital: € 100 (Handelsvolumen: 0,01 Lot; mit einem Hebel von 1:500; wenn der Hebel niedriger ist: Kapital entsprechend erhöhen)

Empfohlene Broker:



Unsere besten Testergebnisse wurden erzielt mit:

Über uns



QuantumScale ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Wir haben uns auf die Entwicklung von quantitativen, algorithmischen Handelssystemen spezialisiert. Unser Ziel ist es, robuste, transparente und langfristig erfolgreiche Handelslösungen für private und professionelle Trader zu schaffen.

Haftungsausschluss



Alle Backtest-Ergebnisse und Leistungsdaten, die für diesen Expert Advisor angezeigt werden, basieren auf historischen Daten. Sie sind keine Garantie oder Vorhersage für eine zukünftige Performance. Die Handelsergebnisse können aufgrund von Faktoren wie spezifischen Bedingungen Ihres Brokers und Kontotyps von den Backtests abweichen.