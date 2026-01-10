Scalp Forex Fractals

Überblick

Der Qui-Fractals Expert Advisor ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das speziell für das Scalping an den Forex-Märkten entwickelt wurde und die Fraktalanalyse von Bill Williams in Kombination mit den Bollinger Bändern nutzt. Dieser EA implementiert eine Counter-Trend-Handelsstrategie, die hochwahrscheinliche Umkehrpunkte an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsebenen identifiziert.

Kern-Handelsstrategie

Fraktal-basierte Level-Identifikation

Verwendet die Fraktale von Bill Williams, um signifikante Hochs und Tiefs zu identifizieren

Kombiniert Fraktale mit der Mittellinie der Bollinger Bänder (gleitender 20-Perioden-Durchschnitt) für die Trendvorhersage

Berechnet dynamische Preiszyklen auf der Grundlage historischer Bollinger Band-Bereiche

Erzeugt mehrere Widerstands-/Unterstützungsebenen, die in den berechneten Zyklusintervallen liegen

Counter-Trend Scalping-Ansatz

Wenn der Preis unter dem mittleren Bollinger Band liegt, sucht der EA nach Kaufgelegenheiten auf fraktal-basierten Unterstützungsniveaus

Wenn der Kurs oberhalb des mittleren Bollinger-Bandes liegt, sucht der EA nach Verkaufsmöglichkeiten auf fraktal-basierten Widerstandsniveaus

Risikomanagement-Funktionen

Aktienschutz

Echtzeit-Aktienüberwachung mit Risiko-Out-Schutz

Tägliches automatisches Schließen von Zielen, um ein übermäßiges Engagement in Marktrisiken zu vermeiden

Tägliches Zurücksetzen der Handelsparameter und Risikolimits

Spread-Kontrolle

Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung des Handels in Hochkostenzeiten

Dynamische Zielanpassung basierend auf den aktuellen Marktbedingungen

Breakout-Filterung

Hochentwickelte Breakout-Erkennung zur Vermeidung von Fehlsignalen

Level-Validierungssystem zur Vermeidung verfrühter Einstiege

Ziel und Ausstiegsstrategie

Benutzergesteuertes Minimum für schnelle Ausstiege

Setzen Sie einen maximalen Stop-Loss, um ein tiefes Abwärtsrisiko zu vermeiden

Anpassung der Losgröße für jeden Handel an die Präferenz des Benutzers für Risiko und Ertrag

Vermeidet größere Martingale-Risiken

Sauberes tägliches Zurücksetzen aller Tracking-Variablen

Wichtigste Vorteile

Adaptive Zyklusberechnung - Passt die Abstände zwischen den Kursniveaus automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an Multi-Level-Verteidigung - Kann mit ausgedehnten Marktbewegungen umgehen High-Frequency Scalping - Entwickelt für schnelle Gewinne bei Mean-Reversion-Bewegungen Robuste Risikokontrollen - Mehrschichtiger Schutz vor übermäßigen Verlusten Bewusstsein für Marktbedingungen - Spread-Filterung und Volatilitätsanpassung

Ideale Marktbedingungen

Hervorragend geeignet für die wichtigsten Devisenpaare während aktiver Handelssitzungen

Besonders effektiv während nachrichtengetriebener Volatilitätsspitzen

Optimal auf den Zeitrahmen M1, M5 und M15 für Scalping-Gelegenheiten

Dieser EA kombiniert die Zuverlässigkeit der Fraktalanalyse mit modernen Risikomanagementtechniken und eignet sich daher für Händler, die beständige kleine Gewinne anstreben und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle in volatilen Devisenmärkten aufrechterhalten wollen.