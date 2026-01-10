Scalp Forex Fractals

Überblick

Der Qui-Fractals Expert Advisor ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das speziell für das Scalping an den Forex-Märkten entwickelt wurde und die Fraktalanalyse von Bill Williams in Kombination mit den Bollinger Bändern nutzt. Dieser EA implementiert eine Counter-Trend-Handelsstrategie, die hochwahrscheinliche Umkehrpunkte an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsebenen identifiziert.

Kern-Handelsstrategie

Fraktal-basierte Level-Identifikation

  • Verwendet die Fraktale von Bill Williams, um signifikante Hochs und Tiefs zu identifizieren
  • Kombiniert Fraktale mit der Mittellinie der Bollinger Bänder (gleitender 20-Perioden-Durchschnitt) für die Trendvorhersage
  • Berechnet dynamische Preiszyklen auf der Grundlage historischer Bollinger Band-Bereiche
  • Erzeugt mehrere Widerstands-/Unterstützungsebenen, die in den berechneten Zyklusintervallen liegen

Counter-Trend Scalping-Ansatz

  • Wenn der Preis unter dem mittleren Bollinger Band liegt, sucht der EA nach Kaufgelegenheiten auf fraktal-basierten Unterstützungsniveaus
  • Wenn der Kurs oberhalb des mittleren Bollinger-Bandes liegt, sucht der EA nach Verkaufsmöglichkeiten auf fraktal-basierten Widerstandsniveaus

Risikomanagement-Funktionen

Aktienschutz

  • Echtzeit-Aktienüberwachung mit Risiko-Out-Schutz
  • Tägliches automatisches Schließen von Zielen, um ein übermäßiges Engagement in Marktrisiken zu vermeiden
  • Tägliches Zurücksetzen der Handelsparameter und Risikolimits

Spread-Kontrolle

  • Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung des Handels in Hochkostenzeiten
  • Dynamische Zielanpassung basierend auf den aktuellen Marktbedingungen

Breakout-Filterung

  • Hochentwickelte Breakout-Erkennung zur Vermeidung von Fehlsignalen
  • Level-Validierungssystem zur Vermeidung verfrühter Einstiege

Ziel und Ausstiegsstrategie

  • Benutzergesteuertes Minimum für schnelle Ausstiege
  • Setzen Sie einen maximalen Stop-Loss, um ein tiefes Abwärtsrisiko zu vermeiden
  • Anpassung der Losgröße für jeden Handel an die Präferenz des Benutzers für Risiko und Ertrag
  • Vermeidet größere Martingale-Risiken
  • Sauberes tägliches Zurücksetzen aller Tracking-Variablen

Wichtigste Vorteile

  1. Adaptive Zyklusberechnung - Passt die Abstände zwischen den Kursniveaus automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an
  2. Multi-Level-Verteidigung - Kann mit ausgedehnten Marktbewegungen umgehen
  3. High-Frequency Scalping - Entwickelt für schnelle Gewinne bei Mean-Reversion-Bewegungen
  4. Robuste Risikokontrollen - Mehrschichtiger Schutz vor übermäßigen Verlusten
  5. Bewusstsein für Marktbedingungen - Spread-Filterung und Volatilitätsanpassung

Ideale Marktbedingungen

  • Hervorragend geeignet für die wichtigsten Devisenpaare während aktiver Handelssitzungen
  • Besonders effektiv während nachrichtengetriebener Volatilitätsspitzen
  • Optimal auf den Zeitrahmen M1, M5 und M15 für Scalping-Gelegenheiten

Dieser EA kombiniert die Zuverlässigkeit der Fraktalanalyse mit modernen Risikomanagementtechniken und eignet sich daher für Händler, die beständige kleine Gewinne anstreben und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle in volatilen Devisenmärkten aufrechterhalten wollen.

