Der "Summary Risk Target" -Indikator zeigt die Gesamtzahl der für ein einzelnes Paar getätigten Transaktionen an. Die gezählten Transaktionen umfassen sowohl aktive Positionen als auch schwebende Aufträge.

Durch das Setzen eines Stop-Loss für jeden Handel zeigt dieser Indikator das gesamte potenzielle Risiko (Verlust) an, das entstehen kann. Dies hilft Händlern, ihr Gesamtrisiko zu verstehen, ohne manuelle Berechnungen anstellen zu müssen.

Ebenso zeigt der Indikator für den Take Profit das gesamte Gewinnziel an, wenn das TP-Niveau definiert ist - entweder in Form von Pips oder zu einem bestimmten Preis.

Wenn Stop-Loss und Take-Profit nicht festgelegt sind, beträgt der angezeigte Wert $0,00.

Damit ist die Erklärung der Funktionsweise des Indikators abgeschlossen.