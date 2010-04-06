SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4

SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4

Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD. Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren.

Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-Minuten (M1) und 5-Minuten (M5) Zeitrahmen. Aufgrund seiner Struktur eignet er sich hervorragend für Trader, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und klar definierte Handels-Setups benötigen.

Einer der Hauptvorteile der SP2L-Strategie ist die automatische Berechnung von Einstiegskurs, Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) direkt auf dem MT4-Chart. Der Indikator sendet auch Warnungen, wenn neue Signale erscheinen, und zeigt die Handelspositionen visuell an, so dass der Händler schnell reagieren und mit größerem Vertrauen handeln kann.

Durch die Anwendung der SP2L Poursamadi-Strategie können Händler starke impulsive Bewegungen erkennen und schnelle, gut strukturierte Trades auf den Forex- und Kryptowährungsmärkten durchführen, unterstützt durch eingebaute professionelle Risikomanagementregeln.

SP2L Poursamadi Strategie Indikator - Übersichtstabelle (MT4)



Kategorie Einzelheiten Name des Indikators SP2L Poursamadi Strategie-Indikator Plattform MetaTrader 4 (MT4) Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Zeitrahmen M1 - M5 Handelsstile Scalping, Schnelles Scalping, Daytrading Märkte Forex, Kryptowährungen, Indizes Kern-Konzepte Spike-Kerzen, AB=CD-Muster Risiko Management Automatischer SL & TP (1:1 Risiko-Gewinn-Verhältnis)

Kernlogik der SP2L Strategie



Der SP2L Poursamadi Strategie-Indikator ist auf zwei Hauptkomponenten aufgebaut:

Spike Candle Erkennung AB=CD Preisstruktur

Zunächst identifiziert der Indikator eine gültige Spike-Kerze. Sobald dies bestätigt ist, wird der Handelseinstieg nach dem Ausbruch der Spike-Kerze definiert. Die erste impulsive Bewegung wird als Welle A bezeichnet, und der Stop Loss (SL) wird automatisch auf diesem Niveau platziert.

Der Abstand zwischen dem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss wird dann zur Berechnung des Take-Profits (TP) verwendet, wobei ein festes Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 angewendet wird.

Definition der Spike-Kerze



Eine Spike-Kerze besteht aus einer auf drei Kerzen ausgerichteten Formation mit den folgenden Merkmalen:

Drei aufeinanderfolgende ausgerichtete Kerzen bilden die Struktur

Die mittlere Kerze zeigt ein starkes Ungleichgewicht und Momentum

Zwischen der ersten und dritten Kerze entsteht eine Lücke

Das Muster tritt in der Regel nach einer Konsolidierungsphase auf

Spike-Bewertungsbedingungen



Damit eine Spike-Kerze als gültig angesehen wird:

Ihre Größe muss den vordefinierten Wert für die Spike-Größe in den Indikatoreinstellungen überschreiten

Der Kerzenkörper muss mindestens 65% des gesamten Kerzenbereichs abdecken

Sobald ein gültiger Spike erkannt wird, wird er als Welle AB behandelt. Nach einem Preisrückgang bestätigt ein Ausbruch aus der Spike-Kerze den Handelseinstieg. Die Fortsetzungsbewegung bildet dann die Welle CD, die als Gewinnziel verwendet wird.

Diese automatische AB=CD-Zuordnung ermöglicht es dem SP2L-Indikator, qualitativ hochwertige Handelsmöglichkeiten mit klar definierten Regeln zu identifizieren.

Die Strategie ist ausschließlich für kurzfristige Zeitrahmen (M1 und M5) optimiert, was sie für das Scalping auf dem MetaTrader 4 sehr effektiv macht.

So erhalten Sie den Lizenzcode



Um den SP2L Poursamadi Strategy Indicator für MT4 zu aktivieren, müssen Trader einen Lizenzcode beim Support-Team anfordern.

Lizenzanfragen können eingereicht werden über:

den Online-Chat der Website

Messaging-Anwendungen wie WhatsApp und Telegram