SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
- Utilitys
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.2
- Aktivierungen: 10
SP2L Poursamadi-Strategie MetaTrader 4
Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde. Sie basiert auf den Prinzipien der Spike-Kursbewegungen und dem zweischenkligen Muster AB=CD. Er wurde entwickelt, um präzise Kauf- und Verkaufssignale für kurzfristige Handelsbedingungen zu generieren.
Dieser Indikator ist ideal für Price Action Trader, Scalpers und Fast Scalpers und bietet präzise Einstiegspunkte auf dem 1-Minuten (M1) und 5-Minuten (M5) Zeitrahmen. Aufgrund seiner Struktur eignet er sich hervorragend für Trader, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und klar definierte Handels-Setups benötigen.
Einer der Hauptvorteile der SP2L-Strategie ist die automatische Berechnung von Einstiegskurs, Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) direkt auf dem MT4-Chart. Der Indikator sendet auch Warnungen, wenn neue Signale erscheinen, und zeigt die Handelspositionen visuell an, so dass der Händler schnell reagieren und mit größerem Vertrauen handeln kann.
Durch die Anwendung der SP2L Poursamadi-Strategie können Händler starke impulsive Bewegungen erkennen und schnelle, gut strukturierte Trades auf den Forex- und Kryptowährungsmärkten durchführen, unterstützt durch eingebaute professionelle Risikomanagementregeln.
SP2L Poursamadi Strategie Indikator - Übersichtstabelle (MT4)
|
Kategorie
|
Einzelheiten
|
Name des Indikators
|
SP2L Poursamadi Strategie-Indikator
|
Plattform
|
MetaTrader 4 (MT4)
|
Schwierigkeitsgrad
|
Fortgeschritten
|
Zeitrahmen
|
M1 - M5
|
Handelsstile
|
Scalping, Schnelles Scalping, Daytrading
|
Märkte
|
Forex, Kryptowährungen, Indizes
|
Kern-Konzepte
|
Spike-Kerzen, AB=CD-Muster
|
Risiko Management
|
Automatischer SL & TP (1:1 Risiko-Gewinn-Verhältnis)
Kernlogik der SP2L Strategie
Der SP2L Poursamadi Strategie-Indikator ist auf zwei Hauptkomponenten aufgebaut:
- Spike Candle Erkennung
- AB=CD Preisstruktur
Zunächst identifiziert der Indikator eine gültige Spike-Kerze. Sobald dies bestätigt ist, wird der Handelseinstieg nach dem Ausbruch der Spike-Kerze definiert. Die erste impulsive Bewegung wird als Welle A bezeichnet, und der Stop Loss (SL) wird automatisch auf diesem Niveau platziert.
Der Abstand zwischen dem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss wird dann zur Berechnung des Take-Profits (TP) verwendet, wobei ein festes Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 angewendet wird.
Definition der Spike-Kerze
Eine Spike-Kerze besteht aus einer auf drei Kerzen ausgerichteten Formation mit den folgenden Merkmalen:
- Drei aufeinanderfolgende ausgerichtete Kerzen bilden die Struktur
- Die mittlere Kerze zeigt ein starkes Ungleichgewicht und Momentum
- Zwischen der ersten und dritten Kerze entsteht eine Lücke
- Das Muster tritt in der Regel nach einer Konsolidierungsphase auf
Spike-Bewertungsbedingungen
Damit eine Spike-Kerze als gültig angesehen wird:
- Ihre Größe muss den vordefinierten Wert für die Spike-Größe in den Indikatoreinstellungen überschreiten
- Der Kerzenkörper muss mindestens 65% des gesamten Kerzenbereichs abdecken
Sobald ein gültiger Spike erkannt wird, wird er als Welle AB behandelt. Nach einem Preisrückgang bestätigt ein Ausbruch aus der Spike-Kerze den Handelseinstieg. Die Fortsetzungsbewegung bildet dann die Welle CD, die als Gewinnziel verwendet wird.
Diese automatische AB=CD-Zuordnung ermöglicht es dem SP2L-Indikator, qualitativ hochwertige Handelsmöglichkeiten mit klar definierten Regeln zu identifizieren.
Die Strategie ist ausschließlich für kurzfristige Zeitrahmen (M1 und M5) optimiert, was sie für das Scalping auf dem MetaTrader 4 sehr effektiv macht.
So erhalten Sie den Lizenzcode
Um den SP2L Poursamadi Strategy Indicator für MT4 zu aktivieren, müssen Trader einen Lizenzcode beim Support-Team anfordern.
Lizenzanfragen können eingereicht werden über:
- den Online-Chat der Website
- Messaging-Anwendungen wie WhatsApp und Telegram
Eingeben des Lizenzcodes in MT4
Nachdem Sie den SP2L Poursamadi Strategy Indicator an einen MT4-Chart angehängt haben, erscheint automatisch das Hauptbedienfeld.
Geben Sie im Feld "Ihre Lizenz" den Lizenzcode genau wie angegeben ein, ohne zusätzliche Leerzeichen hinzuzufügen, und führen Sie den Indikator dann aus.
Bullish Trading Beispiel
Auf dem 5-Minuten-Chart des XAU/USD identifiziert der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ein gültiges bullisches Setup.
Zunächst wird ein starker Aufwärtsspike gebildet. Nach einem korrigierenden Retracement bestätigt ein Ausbruch über die letzte Spike-Kerze den Einstieg, und es wird ein Kaufsignal generiert.
- Stopp-Loss (SL): Wird am tiefsten Punkt des Spike-Legs (Welle A) platziert.
- Gewinnmitnahme (TP): Wird automatisch auf der Grundlage eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses von 1:1 berechnet.
Diese Struktur ermöglicht es Händlern, mit kontrolliertem Risiko in den Handel einzusteigen und gleichzeitig von korrigierenden Kursbewegungen innerhalb des AB=CD-Rahmens zu profitieren.
Beispiel für bärischen Handel
Auf dem 1-Minuten-Chart von EUR/USD zeigt sich eine bärische Spike-Formation. Wenn der Kurs unter die letzte Spike-Kerze bricht, erzeugt der Indikator ein Verkaufssignal.
Der SP2L-Indikator fängt scharfe Abwärtsbewegungen effizient ein und definiert auf der Grundlage der AB=CD-Struktur präzise Verkaufseinstiege.
Eigenschaften des Informationspanels
Die eingebaute Informationstafel zeigt an:
- Verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze
- Gesamtzahl der erkannten Signale auf dem Chart
- Anzahl der Kauf- und Verkaufschancen
- Wert der Spike-Größe (in Punkten oder Pips)
Durch den Vergleich der aktuellen Kerzenbewegung mit der vordefinierten Spike-Größe können Händler starke Spikes schnell validieren und schwache oder unzuverlässige Setups herausfiltern.
SP2L Poursamadi Strategie Indikator Einstellungen (MT4)
|
Einstellung Kategorie
|
Beschreibung
|
Ihr Schlüssel
|
Geben Sie den Lizenzcode ein
|
Warnung senden
|
Aktivieren oder Deaktivieren von Pop-up-Warnungen
|
Benachrichtigung senden
|
Aktivieren oder Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen
|
E-Mail senden
|
Aktivieren oder Deaktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen
|
Kerze für Spike MA
|
Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der durchschnittlichen Spike-Bewegung verwendet werden
|
Spike-Größenverteilung
|
Prozentualer Schwellenwert für die Erkennung von Spike-Kerzen
Schlussfolgerung
Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator für MetaTrader 4 ist eine spezialisierte Scalping-Lösung, die für die Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt wurde und somit für professionelle Forex- und Krypto-Händler geeignet ist.
Durch die automatische Definition von Einstiegspunkten, Stop-Loss-Levels und Take-Profit-Zielen mit einem festen Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 vereinfacht dieser Indikator die Handelsausführung und Risikokontrolle.
Die SP2L-Strategie basiert auf Spike-Kursbewegungen und dem AB=CD-Muster und bietet strukturierte, hochwahrscheinliche Handels-Setups mit diszipliniertem und professionellem Risikomanagement auf der MT4-Plattform.