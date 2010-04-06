Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4

Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategie-Indikator für MetaTrader 4

Der Pro BTB Strategie-Indikator, der auf der Grundlage der proprietären analytischen Methodik von Poursamadi entwickelt wurde, ist speziell für die Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) konzipiert.

Durch die Verwendung fortschrittlicher interner Berechnungen erkennt dieser Indikator plötzliche Marktbewegungen, die als Preisspitzen bekannt sind. Nach der Analyse des Preisverhaltens identifiziert er potenzielle Marktumkehrungen und zeigt Kauf- und Verkaufssignale direkt auf dem Chart an.

Zusätzlich zur Signalerzeugung bietet der Pro BTB-Indikator ein statistisches Datenpanel, das Echtzeiteinblicke in die Marktbedingungen und die Signalaktivität bietet und Händlern hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator Spezifikationen

Merkmal

Beschreibung

Indikator-Kategorien

Price Action MT4 Indikatoren
Signal & Forecast MT4 Indikatoren
Trading Assist MT4 Indikatoren

Plattform

MetaTrader 4

Level der Handelsfähigkeiten

Fortgeschrittene

Indikator-Typ

Umkehrungsindikator

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Swing Trading
Scalping
Day Trading

Handelsinstrumente

Forex
Kryptowährungen
Aktien

Pro BTB Strategie-Indikator Übersicht

Der Pro BTB Poursamadi Strategie-Indikator identifiziert mit seiner internen Logik zunächst bullische oder bearische Ausschläge. Dann bewertet er, ob der Preis wahrscheinlich zum Break Even (BTB) Level zurückkehren wird.

- Wenn der Kurs nach einer Hausse-Spitze wieder in die Break-Even-Zone zurückkehrt, erscheint ein grüner Pfeil, der ein Kaufsignal anzeigt.

- Bei einer Baisse wird ein roter Pfeil als Verkaufssignal angezeigt, sobald der Kurs wieder auf das Break-Even-Niveau zurückkehrt.

So installieren und aktivieren Sie den Pro BTB-Indikator in MT4

Schritt 1: Aktivieren von DLL-Importen

Um die ordnungsgemäße Funktionalität des Indikators zu gewährleisten, müssen DLL-Importe aktiviert werden.

Schritte zur Aktivierung der DLL in MetaTrader 4:

1. Öffnen Sie das Menü Tools

2. Wählen Sie Optionen

3. Gehen Sie zur Registerkarte Expert Advisors

4. Aktivieren Sie:

o Automatisierten Handel zulassen

o DLL-Importe zulassen

Schritt 2: Erhalten Sie den Lizenzschlüssel

Um Ihren Lizenzcode zu erhalten, kontaktieren Sie bitte das TradingFinder-Supportteam über:

- Offizieller Supportbereich der Website

- Telegramm

- WhatsApp

Schritt 3: Geben Sie den Lizenzcode ein

Nachdem Sie die Lizenz erhalten haben:

- Öffnen Sie die Einstellungen des Indikators

- Geben Sie den Code in das Feld "Ihr Schlüssel" ein

- Bestätigen und übernehmen Sie die Einstellungen

Daten-Panel des Pro BTB Strategie-Indikators

Der Indikator enthält eine integrierte statistische Informationstabelle, die Markt- und Signaldaten in Echtzeit anzeigt.

Im Panel angezeigte Informationen

Parameter

Beschreibung

Countdown

Verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze

Spike-Anzahl

Gesamtzahl der erkannten Spikes

Auslöser

Anzahl der Aktivierungen von Signalbedingungen

Kauf-Trades

Insgesamt generierte Kaufsignale

Sell Trades

Insgesamt generierte Verkaufssignale

Beispiel für ein Kaufsignal

Auf dem Chart von Cardano (ADA) im 30-Minuten-Zeitrahmen erkennt der Indikator eine zinsbullische Spitze und hebt sie mit einem grünen Kästchen hervor.
Wenn der Preis die Break-Even-Zone wieder erreicht, erscheint ein grüner Pfeil, der eine Kaufgelegenheit signalisiert.

Beispiel für ein Verkaufssignal

Auf dem GBP/USD-Chart im 15-Minuten-Zeitrahmen wird eine Abwärtsspirale mit einem roten Kästchen markiert.
Nachdem der Kurs wieder die Gewinnschwelle erreicht hat, erzeugt der Indikator einen roten Pfeil, der ein Verkaufssignal bestätigt.

Pro BTB Poursamadi Strategie Indikator Einstellungen

Optionen zur Indikator-Konfiguration

Einstellung Kategorie

Parameter

Lizenz-Einstellungen

Ihr Schlüssel - Lizenz-Aktivierungscode

Berechnungseinstellungen

Zu berücksichtigende Kerzen - Anzahl der Kerzen, die für die Analyse verwendet werden
Spike-Größe basierend auf der durchschnittlichen Verteilung

Einstellungen für Alarme

Alarm senden - Ein/Aus
Benachrichtigung senden - Ein/Aus

Schlussfolgerung

Der Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator für MetaTrader 4 ist ein leistungsstarkes Analysetool, das auf dem Back to Break-Even Handelskonzept basiert.

Durch die Erkennung von Preisspitzen, die Bewertung von Retracement-Bedingungen und die Ausgabe von klaren Kauf- und Verkaufssignalen hilft dieser Indikator Händlern bei der Identifizierung von Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Die Einbeziehung eines statistischen Datenpanels und flexibler Einstellungen macht ihn zu einer effektiven Lösung für ein verbessertes Handelsmanagement und eine präzise Marktanalyse.


