Ultimate Daily Zones Arrow

Ultimate Daily Zone Arrow — Indikatorbeschreibung (Deutsch)

Ultimate Daily Zone Arrow ist ein intelligenter Handelsindikator, der automatisch die obere tägliche Zone (Upper Daily Zone) und die untere tägliche Zone (Lower Daily Zone) erkennt und an diesen wichtigen Bereichen präzise Kauf- und Verkaufssignale mittels Pfeilen ausgibt.

Der Indikator eignet sich für alle Märkte, einschließlich Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen.

Hauptfunktionen des Indikators

Automatische Erkennung der täglichen oberen und unteren Preiszonen

Der Indikator markiert klar sichtbar die wichtigsten Tages-Hoch- und Tiefbereiche.

Die Zonen helfen dem Trader, die Marktstruktur schnell zu verstehen.

Roter Abwärtspfeil in der oberen Zone (Verkaufssignal)

Wenn der Preis die obere tägliche Zone erreicht oder in diese eintritt und eine mögliche Umkehr zeigt:

Der Indikator zeichnet automatisch einen roten Abwärtspfeil als potenzielles Sell-Signal.

Grüner Aufwärtspfeil in der unteren Zone (Kaufsignal)

Wenn der Preis die untere tägliche Zone berührt oder in diese eintritt und Anzeichen einer Umkehr zeigt:

Der Indikator zeigt einen grünen Aufwärtspfeil als potenzielles Buy-Signal.

Klar, einfach und benutzerfreundlich

Keine komplizierten Einstellungen — einfach auf den Chart ziehen und handeln.

Ideal für:

Daytrading

Reversal-Strategien

Kombination aus Trend- und Zonenhandel

Trader, die „einfach den Pfeilen folgen“ möchten

Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung

Alle Signale erscheinen sofort, sobald die Bedingungen erfüllt sind.

Pfeile und Zonen werden nicht nachträglich verändert.

Warum Ultimate Daily Zone Arrow?

✔ Automatische Zonenanalyse

✔ Klare Pfeilsignale für Kauf und Verkauf

✔ Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

✔ Für Anfänger und Profis geeignet

✔ Entwickelt für Klarheit, Genauigkeit und praktische Anwendung