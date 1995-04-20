Multi Timeframe Supply Demand Histogram
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.10
Multi-Timeframe Supply Demand Histogram
Beschreibung:
Das Multi-Timeframe Supply Demand Histogram ist ein leistungsstarker und übersichtlicher Indikator, der die Marktstärke von Angebot und Nachfrage über mehrere Zeitrahmen hinweg, speziell H4 und D1, anzeigt. Er visualisiert in Form von Histogrammen, wann Käufer oder Verkäufer dominieren, sodass Trader schnell wichtige Marktbereich erkennen können.
Hauptmerkmale:
-
H4- & D1-Histogramme: Klare Darstellung der Marktstärke auf höheren Zeitrahmen.
-
Histogramm-Änderungsalarme: Optionale Benachrichtigungen bei Verschiebungen von Nachfrage oder Angebot.
-
Minimale Chart-Unordnung: Fokussiert auf die wichtigsten Signale.
-
Anpassbare Anzeige: Histogramme pro Zeitrahmen ein-/ausschaltbar, Alarme optional.
-
Empfohlene 15-Minuten-Charts: Ideal für Intraday-Swing-Setups.
-
Beste Ergebnisse in Kombination mit: Ultimate Scalpers Zone Indikator für Multi-Bestätigungseinträge.
Vorteile:
-
Schnelles Erkennen von hochwahrscheinlichen Unterstützungs- und Widerstandszonen.
-
Überwachung des Marktmomentums über mehrere Zeitrahmen auf einen Blick.
-
Bietet Klarheit, Präzision und umsetzbare Erkenntnisse für aktive Trader.