Metatron MT4





Metatron – Adaptives Trend- und Smart-Grid-Handelssystem





Metatron ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen intelligenten Trendfolge-Einstiegen und kontrolliertem Positionsmanagement wünschen. Dank seiner institutionellen Logik kombiniert Metatron EMA-Trendbestätigung, ADX-Stärkefilterung, Smart-Grid-Durchschnittsbildung und volatilitätsbasiertes Risikomanagement, um eine stabile langfristige Performance auf den Forex- und Goldmärkten zu erzielen.





Dieser Expert Advisor kann vollautomatisch oder als professioneller Trade-Manager für manuelle Trader eingesetzt werden.





Hauptmerkmale:

1. Trendfolge-Einstiegslogik

Vermeidet zufällige Einstiege – Trades werden nur bei starken Trendrichtungen platziert.





2. Intelligentes Durchschnittsbildungssystem (Kontrolliertes Raster)

Eröffnet zusätzliche Positionen, wenn der Markt entgegen dem Haupttrend korrigiert.

Der Rasterabstand ist über eine dynamische Pip-Schritt-Tabelle vollständig anpassbar.

Die Lot-Skalierung erfolgt mittels einer sicheren geometrischen Progression mit einem anpassbaren Multiplikator.





3. Volatilitätsadaptives Risikomanagement

Metatron passt seine Ziele automatisch an die Marktvolatilität in Echtzeit an:





Dadurch bleibt Metatron in Trend- und Seitwärtsmärkten flexibel und stabil.





4. Vollautomatisierter oder halbmanueller Handel

Metatron bietet zwei Betriebsmodi:





• AUTO-Modus

Der Expert Advisor (EA) übernimmt alle Vorgänge – Einstiege, Durchschnittsbildung, Stop-Loss/Take-Profit, Trailing-Stop und Positionsschließung.





• MANUELLER Modus

Ideal für diskretionäre Trader:

Der EA verwaltet ausschließlich manuell eröffnete Positionen.

Integrierte Kauf-/Verkauf-/Alle schließen-Buttons für schnelle Ausführung.

Die Magic Number wird automatisch auf 0 gesetzt, um reibungsloses manuelles Trading zu ermöglichen.

5. Zeitbasierter Schutz

Handelsfensterfilter (Handel starten/stoppen)

Optionales Schließen aller Positionen zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Verhindert unerwünschte Trades während Nachrichten- oder Rollover-Perioden.

6. Übersichtliche Benutzeroberfläche & Chart-Steuerung

Minimalistisches Informationsfeld

Handelsbuttons im Chart (Kaufen/Verkaufen/Alle schließen)

Einfache Konfiguration, benutzerfreundliches Layout.





Hinweise

Kein Martingal im gefährlichen Sinne – Metatron verwendet eine kontrollierte Grid-Logik mit volatilitätsbasierten Ausstiegen für sicheres und konsistentes Management.

Testen Sie immer im Demokonto, bevor Sie live handeln.

Passen Sie Grid- und Multiplikatorwerte an die Volatilität Ihres Symbols an.





Metatron – Präzision. Kontrolle. Anpassungsfähigkeit.

Metatron wurde für Trader entwickelt, die eine leistungsstarke, anpassungsfähige und hochgradig konfigurierbare Trading-Plattform suchen.





Egal, ob Sie eine vollständige Automatisierung bevorzugen oder einen intelligenten Assistenten für Ihre manuellen Transaktionen wünschen, Metatron verschafft Ihnen den entscheidenden Vorteil.