PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts ist ein professioneller Smart-Money-Indikator, der institutionelle Angebots- und Nachfragestrukturen mit einem Multi-Timeframe-Trendhistogramm kombiniert und so hochpräzise Rejection-Einstiege ermöglicht.

Der Indikator erkennt automatisch Premium-Supply- und Demand-Zonen auf dem Hauptchart und bestätigt Einstiege durch eine starke Kerzen-Schatten-Rejection-Logik. Signale werden nur in Richtung des dominanten Trends generiert, der eindeutig durch das Supply & Demand Histogramm bestimmt wird.

Hauptvorteil

Das Histogramm ist der Trendfilter.

Es zeigt visuell, ob Demand oder Supply in höheren Zeitrahmen die Kontrolle hat, und stellt sicher, dass Trades mit der Marktstärke und nicht dagegen ausgeführt werden.

Zonenqualitätskontrolle (Ihr Vorteil)

Mit den SwingDepth-Parametern können Trader Premium-Zonen exakt definieren:

Höherer SwingDepth → stärkere, institutionelle Zonen

Niedrigerer SwingDepth → häufigere, aber schwächere Zonen

Dies ermöglicht es, Marktrauschen zu filtern, sich auf hochwertige Preisstrukturen zu konzentrieren und mit institutioneller Präzision zu handeln.

Hauptfunktionen

Premium Supply- & Demand-Zonen auf dem Hauptchart

Rejection-Pfeile in gültigen Zonen Weiße Pfeile → BUY (Demand-Rejection) Gelbe Pfeile → SELL (Supply-Rejection)

Multi-Zone-Erkennungs-Engine (mehrfache Marktstrukturen)

Supply & Demand Histogramm (Trendbestimmungs-Engine)

Multi-Timeframe-Trendbestätigung (H4 & D1)

Kerzen-Schatten-Rejection-Logik (nicht nachzeichnend nach Kerzenschluss)

Alarme & Benachrichtigungen (Popup, Sound, Push)

Vollständig anpassbare Parameter

Ideal für

Smart Money Concepts (SMC)

Supply & Demand Trading

Order-Flow- und institutionelle Strategien

Scalping, Intraday- und Swing-Trading

Definieren Sie Ihre Premium-Zonen.

Folgen Sie dem Histogramm-Trend.

Einstieg nur bei echten Preis-Rejections.