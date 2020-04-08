Trade The Range

Trade the Range – H4 Range-Markt-Detektor & Tägliche SR-Zonen mit Docht-Abprallwarnungen

Übersicht:
„Trade the Range“ ist ein präzises Trading-Tool für Trader, die sich ausschließlich auf hochwahrscheinliche Range-Märkte konzentrieren möchten.
Anstatt jedem Trend blind zu folgen, erkennt dieser Indikator automatisch Konsolidierungsphasen im H4-Zeitrahmen und hilft Ihnen, die oberen und unteren Zonen des Range-Bereichs sicher zu handeln.

Hauptfunktionen:

H4 Range-Erkennung:

  • Erkennt automatisch, ob der H4-Zeitrahmen im Range- oder Trendmodus ist.

  • Zeigt ein klar lesbares Label in der oberen linken Ecke an:

    • H4 im Range → Untertitel zeigt, wie die oberen und unteren Range-Zonen gehandelt werden können.

    • H4 im Trend → Label aktualisiert sich auf die Trendrichtung; Range-Empfehlungen werden ausgeblendet.

Tägliche Unterstützungs- & Widerstandszonen:

  • Zeichnet die Hoch- und Tiefzonen des Vortages, die Dicke ist einstellbar.

  • Hebt die Mittellinie, Vortages-Eröffnung und aktuellen Schlusskurs hervor, um die Präzision zu erhöhen.

  • Farblich kodierte Zonen zur einfachen visuellen Erkennung: grün für Unterstützung, rot für Widerstand.

Docht-Abprall-Pfeile (Wick Rejection Arrows):

  • Erkennt starke Docht-Abprallungen an täglichen SR-Niveaus zur Bestätigung potenzieller Wendepunkte.

  • Kauf-/Verkaufspfeile erscheinen automatisch auf den Abprallkerzen, wodurch Vermutungen reduziert werden.

Alarme & Benachrichtigungen:

  • Konfigurierbare Benachrichtigungen über MT4-Popups, mobile Benachrichtigungen, E-Mails und individuelle Sounds.

  • Alarme werden nur bei neuen Bestätigungen ausgelöst, um wiederholte Signale zu vermeiden.

Visuelle Klarheit & Benutzerfreundlichkeit:

  • Hauptlabel und Untertitel sind deutlich getrennt und leicht lesbar.

  • Zonen und Linien stören das Chart nicht, sind aber sehr gut sichtbar und bieten ein professionelles Charting-Erlebnis.

Warum „Trade the Range“?
Viele Trader scheitern in Range-Märkten, weil sie Trends blind folgen. Dieser Indikator hilft Ihnen, Konsolidierungsphasen zu meistern, indem er klare Handlungsebenen und Signalbestätigungen liefert. Mit „Trade the Range“ können Sie:

  • Hochwahrscheinliche Range-Handelsmöglichkeiten erkennen.

  • Falsche Einstiege während Trendphasen minimieren.

  • Wie ein Profi handeln mit klarer visueller Führung und automatischen Alarmen.

Ideal für:

  • Swing-Trader, die Chancen in Konsolidierungsphasen suchen.

  • Anfänger, die Range-Trading mit Anleitung erlernen möchten.

  • Fortgeschrittene Trader, die ein zuverlässiges Tool zur Hervorhebung von oberen/unteren Range-Zonen und Docht-Abprallungen benötigen.

Einstellungen sind vollständig anpassbar, einschließlich EMA-Perioden, ATR-Schwellenwerte, Alarmpräferenzen, Zonendicke und Farben.

Handeln Sie klüger, nicht härter – meistern Sie Range-Märkte mit „Trade the Range“.


