Trade the Range – H4 Range-Markt-Detektor & Tägliche SR-Zonen mit Docht-Abprallwarnungen

Übersicht:

„Trade the Range“ ist ein präzises Trading-Tool für Trader, die sich ausschließlich auf hochwahrscheinliche Range-Märkte konzentrieren möchten.

Anstatt jedem Trend blind zu folgen, erkennt dieser Indikator automatisch Konsolidierungsphasen im H4-Zeitrahmen und hilft Ihnen, die oberen und unteren Zonen des Range-Bereichs sicher zu handeln.

Hauptfunktionen:

H4 Range-Erkennung:

Erkennt automatisch, ob der H4-Zeitrahmen im Range- oder Trendmodus ist.

Zeigt ein klar lesbares Label in der oberen linken Ecke an: H4 im Range → Untertitel zeigt, wie die oberen und unteren Range-Zonen gehandelt werden können. H4 im Trend → Label aktualisiert sich auf die Trendrichtung; Range-Empfehlungen werden ausgeblendet.



Tägliche Unterstützungs- & Widerstandszonen:

Zeichnet die Hoch- und Tiefzonen des Vortages, die Dicke ist einstellbar.

Hebt die Mittellinie , Vortages-Eröffnung und aktuellen Schlusskurs hervor, um die Präzision zu erhöhen.

Farblich kodierte Zonen zur einfachen visuellen Erkennung: grün für Unterstützung, rot für Widerstand.

Docht-Abprall-Pfeile (Wick Rejection Arrows):

Erkennt starke Docht-Abprallungen an täglichen SR-Niveaus zur Bestätigung potenzieller Wendepunkte.

Kauf-/Verkaufspfeile erscheinen automatisch auf den Abprallkerzen, wodurch Vermutungen reduziert werden.

Alarme & Benachrichtigungen:

Konfigurierbare Benachrichtigungen über MT4-Popups, mobile Benachrichtigungen, E-Mails und individuelle Sounds.

Alarme werden nur bei neuen Bestätigungen ausgelöst, um wiederholte Signale zu vermeiden.

Visuelle Klarheit & Benutzerfreundlichkeit:

Hauptlabel und Untertitel sind deutlich getrennt und leicht lesbar.

Zonen und Linien stören das Chart nicht, sind aber sehr gut sichtbar und bieten ein professionelles Charting-Erlebnis.

Warum „Trade the Range“?

Viele Trader scheitern in Range-Märkten, weil sie Trends blind folgen. Dieser Indikator hilft Ihnen, Konsolidierungsphasen zu meistern, indem er klare Handlungsebenen und Signalbestätigungen liefert. Mit „Trade the Range“ können Sie:

Hochwahrscheinliche Range-Handelsmöglichkeiten erkennen.

Falsche Einstiege während Trendphasen minimieren.

Wie ein Profi handeln mit klarer visueller Führung und automatischen Alarmen.

Ideal für:

Swing-Trader, die Chancen in Konsolidierungsphasen suchen.

Anfänger, die Range-Trading mit Anleitung erlernen möchten.

Fortgeschrittene Trader, die ein zuverlässiges Tool zur Hervorhebung von oberen/unteren Range-Zonen und Docht-Abprallungen benötigen.

Einstellungen sind vollständig anpassbar, einschließlich EMA-Perioden, ATR-Schwellenwerte, Alarmpräferenzen, Zonendicke und Farben.

Handeln Sie klüger, nicht härter – meistern Sie Range-Märkte mit „Trade the Range“.