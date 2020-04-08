Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Institutionelle Kauf- & Verkaufszonen mit Alerts

Übersicht:
„Institutionelle Kauf- & Verkaufszonen mit Alerts“ ist ein professioneller All-in-One-Indikator, der tägliche Trendlinien, Change-of-Character (CHoCH)-Signale und 7-Tage-Institutional-Supply-/Demand-Zonen kombiniert. Er bietet Tradern eine klare Übersicht über die Marktstruktur, die Trendrichtung und hochwahrscheinliche Wendepunkte.

Hauptfunktionen:

Tägliche Trendlinien-Erkennung:

  • Zeichnet automatisch Trendlinien vom Hoch/Tief des Vortages zum Hoch/Tief des aktuellen Tages.

  • Erkennt Trendlinienbrüche und signalisiert potenzielle CHoCH-Wendepunkte.

Change-of-Character (CHoCH) Alerts:

  • Hebt Marktwendepunkte nur hervor, nachdem die Trendlinie gebrochen und der Preis darüber/unter ihr geschlossen hat.

  • Zeigt Kauf-/Verkaufspfeile mit optionalen Benachrichtigungen an.

Tägliche Unterstützungs- & Widerstandszonen:

  • Zeichnet Hoch/Tief des Vortages, Mittellinie, Vortages-Eröffnung und aktuelle Tages-Schlusslinien.

  • Breite und Dicke der Zonen anpassbar für klare Visualisierung.

7-Tage-Institutionelle Zonen:

  • Hebt die wichtigsten institutionellen Kauf- (Demand) und Verkaufszonen (Supply) der letzten 7 Tage hervor.

  • Erkennt Preisabweisungen und Triple-Touch-Setups für hochwahrscheinliche Wendungen.

Trade-Bestätigungs-Logik:

  • Trades werden nur berücksichtigt, wenn ein CHoCH auftritt und die Trendlinie mit einem Schlusskurs darüber/unter ihr gebrochen wurde.

  • Filtert Fehlsignale heraus und fokussiert auf starke Trendwendesetups.

Alerts & Benachrichtigungen:

  • Push-, E-Mail- und Sound-Alerts für CHoCH, Trendlinienbrüche und Supply-/Demand-Abweisungen.

  • Hält Trader über hochwahrscheinliche Trading-Setups informiert.

Hochgradig anpassbar:

  • Farben, Breiten und Sichtbarkeit von Trendlinien, täglichen SR- und 7-Tage-Zonen einstellbar.

  • Optionale Trendlinienanzeige für saubere Charts.

Warum es leistungsstark ist:
Dieser Indikator kombiniert mehrere professionelle Trading-Tools in einem einzigen Chart, sodass Trader auf einen Blick Trendrichtung, institutionelle Zonen und bestätigte Wendepunkte erkennen können. Ideal für Swing-Trader, Day-Trader und alle, die auf Bestätigungen basierende Entries bevorzugen.


