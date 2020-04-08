Institutional Buy Sell Zones with Alerts
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Institutionelle Kauf- & Verkaufszonen mit Alerts
Übersicht:
„Institutionelle Kauf- & Verkaufszonen mit Alerts“ ist ein professioneller All-in-One-Indikator, der tägliche Trendlinien, Change-of-Character (CHoCH)-Signale und 7-Tage-Institutional-Supply-/Demand-Zonen kombiniert. Er bietet Tradern eine klare Übersicht über die Marktstruktur, die Trendrichtung und hochwahrscheinliche Wendepunkte.
Hauptfunktionen:
Tägliche Trendlinien-Erkennung:
-
Zeichnet automatisch Trendlinien vom Hoch/Tief des Vortages zum Hoch/Tief des aktuellen Tages.
-
Erkennt Trendlinienbrüche und signalisiert potenzielle CHoCH-Wendepunkte.
Change-of-Character (CHoCH) Alerts:
-
Hebt Marktwendepunkte nur hervor, nachdem die Trendlinie gebrochen und der Preis darüber/unter ihr geschlossen hat.
-
Zeigt Kauf-/Verkaufspfeile mit optionalen Benachrichtigungen an.
Tägliche Unterstützungs- & Widerstandszonen:
-
Zeichnet Hoch/Tief des Vortages, Mittellinie, Vortages-Eröffnung und aktuelle Tages-Schlusslinien.
-
Breite und Dicke der Zonen anpassbar für klare Visualisierung.
7-Tage-Institutionelle Zonen:
-
Hebt die wichtigsten institutionellen Kauf- (Demand) und Verkaufszonen (Supply) der letzten 7 Tage hervor.
-
Erkennt Preisabweisungen und Triple-Touch-Setups für hochwahrscheinliche Wendungen.
Trade-Bestätigungs-Logik:
-
Trades werden nur berücksichtigt, wenn ein CHoCH auftritt und die Trendlinie mit einem Schlusskurs darüber/unter ihr gebrochen wurde.
-
Filtert Fehlsignale heraus und fokussiert auf starke Trendwendesetups.
Alerts & Benachrichtigungen:
-
Push-, E-Mail- und Sound-Alerts für CHoCH, Trendlinienbrüche und Supply-/Demand-Abweisungen.
-
Hält Trader über hochwahrscheinliche Trading-Setups informiert.
Hochgradig anpassbar:
-
Farben, Breiten und Sichtbarkeit von Trendlinien, täglichen SR- und 7-Tage-Zonen einstellbar.
-
Optionale Trendlinienanzeige für saubere Charts.
Warum es leistungsstark ist:
Dieser Indikator kombiniert mehrere professionelle Trading-Tools in einem einzigen Chart, sodass Trader auf einen Blick Trendrichtung, institutionelle Zonen und bestätigte Wendepunkte erkennen können. Ideal für Swing-Trader, Day-Trader und alle, die auf Bestätigungen basierende Entries bevorzugen.