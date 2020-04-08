Institutional Buy Sell Zones with Alerts

FiboRec Alfred Kamal Indikatoren

Dieser Indikator hängt von Fibonacci-Linien, aber es gibt ein Geheimnis Linien, die ich verwendet sie, durch die Verwendung von FiboRec Indikator werden Sie in der Lage sein, eine Menge wichtiger Informationen auf dem Markt wie zu wissen: Eigenschaften Sie können einen Einstieg während Marktturbulenzen vermeiden. Sie können Aufträge nur im allgemeinen Trend eingeben. Sie werden wissen, ob der Trend stark oder schwach ist. Signalarten und verwendeter Frame Sie können diesen Indikator nur auf de