Trend Reversal Zone and Alert

 Trend Reversal Zone and Alert

Multi-Timeframe Supply & Demand Zonen + Präzise Trendwendesignale

Trend Reversal Zone and Alert ist ein professioneller, nicht nachzeichnender (Non-Repainting) Marktstruktur-Indikator, entwickelt für Trader, die hochwahrscheinliche Trendwenden an institutionellen Schlüsselbereichen erkennen möchten.

Der Indikator kombiniert intelligent Supply- und Demand-Zonen auf höheren Zeitrahmen (H4 & D1) mit präzisen Ablehnungssignalen an Tageshochs und -tiefs, sodass exakte Einstiege auf niedrigeren Zeitrahmen wie M15, M30 und H1 möglich sind.

 Warum dieser Indikator so stark ist

- Multi-Timeframe Institutionelle Zonen

  • Erkennt automatisch H4- und D1-Supply- und Demand-Zonen

  • Projiziert diese Zonen klar auf niedrigere Zeitrahmen

  • Hilft Tradern, im Einklang mit der höheren Zeitrahmen-Richtung zu handeln

  • Zonen sind stabil, zuverlässig und repaint-frei, nur bei Tageswechsel aktualisiert

 Präzise Trendwendenerkennung

  • Überwacht kontinuierlich das Tageshoch und -tief

  • Erkennt starke Docht-Abweisungen (Wick Rejection)

  • Zeigt nur Buy / Sell Pfeile, wenn die Bedingungen erfüllt sind

  • Entwickelt, um zu Beginn einer Trendwende einzusteigen, nicht verspätet

 Intelligentes Alarmsystem

  • Sofortige Benachrichtigungen bei:

    • Eintritt des Preises in Supply- oder Demand-Zonen

    • Bildung einer gültigen Ablehnungskerze am Tageshoch oder -tief

  • Unterstützte Benachrichtigungen:

    • Pop-up Alerts

    • Sound Alerts

    • Push-Benachrichtigungen

    • E-Mail Benachrichtigungen

  • Ein Signal pro Tag pro Instrument, um Rauschen und Überhandel zu vermeiden

 Professionelle Trading-Logik

Ideal für Trader, die:

  • Reversals an Schlüsselbereichen handeln

  • Höherer Zeitrahmen + präziser niedriger Zeitrahmen kombinieren

  • Saubere Charts ohne verzögerte Indikatoren bevorzugen

  • Smart Money und Price Action Strategien nutzen

 Empfohlene Trading-Strategie

Für beste Ergebnisse:

  • Verwenden Sie M15 oder M30 Charts

  • Betrachten Sie H4/D1-Zonen als Entscheidungsbereiche

  • Nur bei Ablehnungspfeilen am Tageshoch/-tief in den Markt einsteigen

  • Besonders effektiv bei:

    • Haupt-Forex-Paaren

    • Gold (XAUUSD)

    • Indizes

    • Kryptowährungen

 Vollständig anpassbar

  • Farben und Dicke der Zonen

  • Empfindlichkeit der Dochte

  • Alarmtypen (Sound / Push / E-Mail)

  • Stil und Farbe der Pfeile

Alle Parameter sind klar getrennt und einfach anzupassen, geeignet für Anfänger und Profis.

 Nicht-Repainting · Leichtgewichtig · Stabil

  • Keine Nutzung von zukünftigen Daten

  • Signale ändern sich nicht rückwirkend

  • Optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität

  • Kompatibel mit allen MT4 / MT5 Brokern

 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

- Scalper
- Daytrader
- Swingtrader
- Smart Money & Price Action Trader

Wenn Sie Trendwenden von institutionellen Zonen handeln, wird dieser Indikator zu einem Kernwerkzeug in Ihrem Trading-System.


Weitere Produkte dieses Autors
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Scalpers Zone – Ultimativer Supply/Demand + Stochastik-Abprall & Triple Touch Indikator Scalpers Zone ist für Trader konzipiert, die nach hochwahrscheinlichen Scalping-Einstiegen suchen. Es erkennt tägliche und 7-Tage-Supply/Demand-Zonen und hebt Bereiche hervor, in denen sich diese Zonen perfekt überlappen, wodurch die stärksten potenziellen Umkehrpunkte markiert werden. Bei volatilen Assets wie Kryptowährungen und Gold kann die Zonenstärke erhöht werden, um bessere Sichtbarkeit und Präzision z
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
TrendSeeker Dashboard ― Intelligenter Marktfilter für Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit Das TrendSeeker Dashboard ist ein leistungsstarkes Multi-Symbol-Marktanalyse-Tool, das entwickelt wurde, um Seitwärtsmärkte zu vermeiden und sich nur auf hochwertige Trendwerte im H4-Zeitrahmen zu konzentrieren. Das Dashboard scannt kontinuierlich alle verfügbaren Symbole und klassifiziert jedes Paar wie folgt: Aufwärtstrend (Trending UP) Abwärtstrend (Trending DOWN) Seitwärtsmarkt / Kein-Handel (Ranging /
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Market Master Trend Beherrschen Sie die Richtung des Marktes mit Präzision Der Ultimate Market Master Trend-Indikator ist ein All-in-One-Marktstimmungsanalysator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit, Genauigkeit und Vertrauen in jede Bewegung verlangen. Er kombiniert intelligente Trenderkennung , stochastisches Momentum für mehrere Zeitrahmen und dynamische visuelle Hinweise , um Ihnen zu helfen, mit Leichtigkeit hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu identifizieren. Haupt
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Super Rejection Zones ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um genaue Intraday-Umkehrpunkte zu erkennen, indem er eine Kombination aus: Hoch und Tief des Vortages Midline-Gleichgewichtszone Ablehnende Kerzenmuster Doppelte Bestätigung durch zwei Stochastik-Filter Intelligentes Warn- und Pfeilsystem Tägliche Filterung mit automatischer Rückstellung Optionaler Trendfilter mit gleitenden Durchschnitten Der Indikator hilft Händlern, mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkeh
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Daily Zone Arrow — Indikatorbeschreibung (Deutsch) Ultimate Daily Zone Arrow ist ein intelligenter Handelsindikator, der automatisch die obere tägliche Zone (Upper Daily Zone) und die untere tägliche Zone (Lower Daily Zone) erkennt und an diesen wichtigen Bereichen präzise Kauf- und Verkaufssignale mittels Pfeilen ausgibt. Der Indikator eignet sich für alle Märkte, einschließlich Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen.  Hauptfunktionen des Indikators  Automatische Erkennung der tägli
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Buy & Sell Levels with Alerts ist ein umfassender Trading-Indikator, der Stochastik, Vortages-Level, Multi-Timeframe-Trendmeter (MTF) und Rejection-Erkennung in einem einzigen leistungsstarken Tool kombiniert. Er hilft Tradern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, Trendrichtungen und hochwahrscheinliche Umkehrsignale schnell zu erkennen – mit visuellen Pfeilen und automatischen Alerts. Hauptfunktionen: Stochastischer Oszillator: Zeigt schnelle (%K) und langsame (%D) Linien in einem
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Der Follow The Labels Indicator ist ein multifunktionaler MT4-Indikator, der Händlern einen umfassenden visuellen Überblick über die Marktbedingungen in mehreren Dimensionen bietet. Er kombiniert Trendanalyse, Vortagesstände, Stochastik-Momentum und Ablehnungssignale in einer einfach zu lesenden Oberfläche. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Zeigt die Ausrichtung des MA200 (LWMA) über drei Zeitrahmen an: H1, M30, M15. Zeigt eine allgemeine Trendbezeichnung an: Bullish, Be
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Maximiere dein trendbasiertes Trading mit H4 & M30 Turning Point PRO! Sag dem Raten und unübersichtlichen Charts Lebewohl. Dieser Premium-Indikator kombiniert die Trend-Erkennung höherer Zeitrahmen mit präzisen kurzfristigen Wendepunkt-Signalen und bietet dir kristallklare Kauf- und Verkaufschancen. Warum Trader ihn lieben: H4 EMA200 Trend-Bias: Erkenne den dominanten Trend auf einen Blick. Handle nur in Trendrichtung. M30 Ausführungs-Pfeile: Warte auf hochwahrscheinliche Wendepunkte, bestätigt
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Trade the Range – H4 Range-Markt-Detektor & Tägliche SR-Zonen mit Docht-Abprallwarnungen Übersicht: „Trade the Range“ ist ein präzises Trading-Tool für Trader, die sich ausschließlich auf hochwahrscheinliche Range-Märkte konzentrieren möchten. Anstatt jedem Trend blind zu folgen, erkennt dieser Indikator automatisch Konsolidierungsphasen im H4-Zeitrahmen und hilft Ihnen, die oberen und unteren Zonen des Range-Bereichs sicher zu handeln. Hauptfunktionen: H4 Range-Erkennung: Erkennt automatisch,
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
TrendSeeker Pro – Ultimatives Trend- & Wendepunkt-Dashboard + H4-Range-Detektor Ultimate Trend & Turning Point Dashboard ist ein vollständiges Multi-Timeframe-Marktanalyse-System , das Trader konsequent in Richtung des dominanten Trends führt, seitwärts laufende Märkte herausfiltert und hochpräzise Wendepunkt-Einstiege mit maximaler Klarheit liefert. Dies ist nicht nur ein Indikator. Es ist ein strukturierter Trading-Rahmen , der bereits vor dem Einstieg die richtigen Antworten liefert. Dieses T
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension