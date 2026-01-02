Trend Reversal Zone and Alert
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Trend Reversal Zone and Alert
Multi-Timeframe Supply & Demand Zonen + Präzise Trendwendesignale
Trend Reversal Zone and Alert ist ein professioneller, nicht nachzeichnender (Non-Repainting) Marktstruktur-Indikator, entwickelt für Trader, die hochwahrscheinliche Trendwenden an institutionellen Schlüsselbereichen erkennen möchten.
Der Indikator kombiniert intelligent Supply- und Demand-Zonen auf höheren Zeitrahmen (H4 & D1) mit präzisen Ablehnungssignalen an Tageshochs und -tiefs, sodass exakte Einstiege auf niedrigeren Zeitrahmen wie M15, M30 und H1 möglich sind.
Warum dieser Indikator so stark ist
- Multi-Timeframe Institutionelle Zonen
-
Erkennt automatisch H4- und D1-Supply- und Demand-Zonen
-
Projiziert diese Zonen klar auf niedrigere Zeitrahmen
-
Hilft Tradern, im Einklang mit der höheren Zeitrahmen-Richtung zu handeln
-
Zonen sind stabil, zuverlässig und repaint-frei, nur bei Tageswechsel aktualisiert
Präzise Trendwendenerkennung
-
Überwacht kontinuierlich das Tageshoch und -tief
-
Erkennt starke Docht-Abweisungen (Wick Rejection)
-
Zeigt nur Buy / Sell Pfeile, wenn die Bedingungen erfüllt sind
-
Entwickelt, um zu Beginn einer Trendwende einzusteigen, nicht verspätet
Intelligentes Alarmsystem
-
Sofortige Benachrichtigungen bei:
-
Eintritt des Preises in Supply- oder Demand-Zonen
-
Bildung einer gültigen Ablehnungskerze am Tageshoch oder -tief
-
-
Unterstützte Benachrichtigungen:
-
Pop-up Alerts
-
Sound Alerts
-
Push-Benachrichtigungen
-
E-Mail Benachrichtigungen
-
-
Ein Signal pro Tag pro Instrument, um Rauschen und Überhandel zu vermeiden
Professionelle Trading-Logik
Ideal für Trader, die:
-
Reversals an Schlüsselbereichen handeln
-
Höherer Zeitrahmen + präziser niedriger Zeitrahmen kombinieren
-
Saubere Charts ohne verzögerte Indikatoren bevorzugen
-
Smart Money und Price Action Strategien nutzen
Empfohlene Trading-Strategie
Für beste Ergebnisse:
-
Verwenden Sie M15 oder M30 Charts
-
Betrachten Sie H4/D1-Zonen als Entscheidungsbereiche
-
Nur bei Ablehnungspfeilen am Tageshoch/-tief in den Markt einsteigen
-
Besonders effektiv bei:
-
Haupt-Forex-Paaren
-
Gold (XAUUSD)
-
Indizes
-
Kryptowährungen
-
Vollständig anpassbar
-
Farben und Dicke der Zonen
-
Empfindlichkeit der Dochte
-
Alarmtypen (Sound / Push / E-Mail)
-
Stil und Farbe der Pfeile
Alle Parameter sind klar getrennt und einfach anzupassen, geeignet für Anfänger und Profis.
Nicht-Repainting · Leichtgewichtig · Stabil
-
Keine Nutzung von zukünftigen Daten
-
Signale ändern sich nicht rückwirkend
-
Optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität
-
Kompatibel mit allen MT4 / MT5 Brokern
Für wen ist dieser Indikator geeignet?
- Scalper
- Daytrader
- Swingtrader
- Smart Money & Price Action Trader
Wenn Sie Trendwenden von institutionellen Zonen handeln, wird dieser Indikator zu einem Kernwerkzeug in Ihrem Trading-System.