Trend Reversal Zone and Alert

Multi-Timeframe Supply & Demand Zonen + Präzise Trendwendesignale

Trend Reversal Zone and Alert ist ein professioneller, nicht nachzeichnender (Non-Repainting) Marktstruktur-Indikator, entwickelt für Trader, die hochwahrscheinliche Trendwenden an institutionellen Schlüsselbereichen erkennen möchten.

Der Indikator kombiniert intelligent Supply- und Demand-Zonen auf höheren Zeitrahmen (H4 & D1) mit präzisen Ablehnungssignalen an Tageshochs und -tiefs, sodass exakte Einstiege auf niedrigeren Zeitrahmen wie M15, M30 und H1 möglich sind.

Warum dieser Indikator so stark ist

- Multi-Timeframe Institutionelle Zonen

Erkennt automatisch H4- und D1-Supply- und Demand-Zonen

Projiziert diese Zonen klar auf niedrigere Zeitrahmen

Hilft Tradern, im Einklang mit der höheren Zeitrahmen-Richtung zu handeln

Zonen sind stabil, zuverlässig und repaint-frei, nur bei Tageswechsel aktualisiert

Präzise Trendwendenerkennung

Überwacht kontinuierlich das Tageshoch und -tief

Erkennt starke Docht-Abweisungen (Wick Rejection)

Zeigt nur Buy / Sell Pfeile , wenn die Bedingungen erfüllt sind

Entwickelt, um zu Beginn einer Trendwende einzusteigen, nicht verspätet

Intelligentes Alarmsystem

Sofortige Benachrichtigungen bei: Eintritt des Preises in Supply- oder Demand-Zonen Bildung einer gültigen Ablehnungskerze am Tageshoch oder -tief

Unterstützte Benachrichtigungen: Pop-up Alerts Sound Alerts Push-Benachrichtigungen E-Mail Benachrichtigungen

Ein Signal pro Tag pro Instrument, um Rauschen und Überhandel zu vermeiden

Professionelle Trading-Logik

Ideal für Trader, die:

Reversals an Schlüsselbereichen handeln

Höherer Zeitrahmen + präziser niedriger Zeitrahmen kombinieren

Saubere Charts ohne verzögerte Indikatoren bevorzugen

Smart Money und Price Action Strategien nutzen

Empfohlene Trading-Strategie

Für beste Ergebnisse:

Verwenden Sie M15 oder M30 Charts

Betrachten Sie H4/D1-Zonen als Entscheidungsbereiche

Nur bei Ablehnungspfeilen am Tageshoch/-tief in den Markt einsteigen

Besonders effektiv bei: Haupt-Forex-Paaren Gold (XAUUSD) Indizes Kryptowährungen



Vollständig anpassbar

Farben und Dicke der Zonen

Empfindlichkeit der Dochte

Alarmtypen (Sound / Push / E-Mail)

Stil und Farbe der Pfeile

Alle Parameter sind klar getrennt und einfach anzupassen, geeignet für Anfänger und Profis.

Nicht-Repainting · Leichtgewichtig · Stabil

Keine Nutzung von zukünftigen Daten

Signale ändern sich nicht rückwirkend

Optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität

Kompatibel mit allen MT4 / MT5 Brokern

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

- Scalper

- Daytrader

- Swingtrader

- Smart Money & Price Action Trader

Wenn Sie Trendwenden von institutionellen Zonen handeln, wird dieser Indikator zu einem Kernwerkzeug in Ihrem Trading-System.