Ultimate Super Rejection Zones
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ultimate Super Rejection Zones ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um genaue Intraday-Umkehrpunkte zu erkennen, indem er eine Kombination aus:
-
Hoch und Tief des Vortages
-
Midline-Gleichgewichtszone
-
Ablehnende Kerzenmuster
-
Doppelte Bestätigung durch zwei Stochastik-Filter
-
Intelligentes Warn- und Pfeilsystem
-
Tägliche Filterung mit automatischer Rückstellung
-
Optionaler Trendfilter mit gleitenden Durchschnitten
Der Indikator hilft Händlern, mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrpositionen in Auf- und Abschlagszonen zu finden.
Er markiert automatisch:
✔️ Sell Rejection at Previous Day High (mit DOWN-Pfeil)
✔️ Buy Rejection at Previous Day Low (mit UP-Pfeil)
✔️ Optionale Bestätigungspfeile unter Verwendung der Stochastik
✔️ Midline bias zone
✔️ Trendbedingung unter Verwendung der EMAs/LMAs
✔️ Vertikale Linie, die den Beginn der aktuellen Sitzung anzeigt
Sie erhalten ein übersichtliches Diagramm mit nur einem Pfeil pro Zone und Tag, was Signalrauschen verhindert und die Analyse vereinfacht.
Dieses Tool ist geeignet für:
-
Scalper
-
Intraday-Händler
-
Smart-Money-Händler
-
Trend-Händler
-
Jeder, der PDH/PDL als Liquiditätsebene nutzt
Die wichtigsten Vorteile
✅ 1. Extrem genaue Erkennung von Umkehrbewegungen
Kombiniert Zonenabweisung + Kerzenverhalten + stochastische Bestätigung, um schwache Signale herauszufiltern.
✅ 2. Eliminiert Chart-Rauschen
Nur EIN Kauf-/Verkaufsablehnungspfeil pro Tag - verhindert Spamming-Signale.
✅ 3. Verwendet Marktstruktur + Überkauft/Überverkauft-Logik
Das Zusammentreffen von PDH/PDL + 80/20 Stochastik-Umkehr erzwingt eine höhere Zuverlässigkeit.
✅ 4. Visuell & einfach zu bedienen
Zeichnet alles klar auf:
-
Ablehnungspfeile
-
Mittellinie
-
Trendfilter-Ebenen
-
Vertikale Tagesstartlinie
-
Bestätigungspfeile
✅ 5. Vollständig anpassbare Eingaben
Sie können einstellen:
-
Stochastik-Einstellungen
-
Trend EMA/LWMA-Werte
-
Alert-Einstellungen
-
Pfeiltypen und -größen
-
Trend-Filterung EIN/AUS
-
Bereich der zu scannenden Balken
-
Day-high/low-Erkennung
✅ 6. Leicht und schnell
Optimiert für reibungslose Leistung bei allen Brokern und Zeitrahmen.
✅ 7. Funktioniert bei allen Paaren und Zeitrahmen
Forex
Indizes
Metalle
Krypto
Synthetische Paare
...alles!
🔹 Einstellungen der Ablehnungszone
|Parameter
|Beschreibung
|UseDayHighLow
|Aktivieren/Deaktivieren der Logik für die Ablehnung von Höchst-/Tiefstwerten am Vortag.
|RückblickBars
|Wie viele historische Balken nach Signalen durchsucht werden sollen.
|MittellinieFarbe
|Farbe für die Vortagesmittellinie.
🔹 Trend-Filter-Optionen
|Parameter
|Beschreibung
|UseTrendFilter
|EMA/LWMA-Trendfilterung einschalten.
|TrendMA_Periode
|Periode des Trend-MA (200 LWMA/EMA).
|TrendMA_Methode
|Typ des verwendeten MA (SMA, EMA, LWMA, SMMA).
|AufwärtsTrendFarbe
|Farbe des Diagramms, wenn der Trend aufwärts gerichtet ist.
|DownTrendColor
|Farbe des Diagramms, wenn der Trend rückläufig ist.
🔹 Stochastik-Bestätigungseinstellungen
|Parameter
|Beschreibung
|AktivierenStochastischeBestätigung
|Schaltet den zweiten Bestätigungspfeil ein/aus.
|Stoch1_K / Stoch1_D / Stoch1_Slow
|Parameter für den stochastischen Filter 1.
|Stoch2_K / Stoch2_D / Stoch2_Slow
|Parameter für den stochastischen Filter 2.
|BestätigenBuyBelow20
|Aktiviert die Kaufsignalbestätigung unter 20.
|ConfirmSellAbove80
|Aktiviert die Bestätigung von Verkaufssignalen über 80.
🔹 Pfeile & Visualisierung
|Parameter
|Beschreibung
|PfeilCodeBuy
|Wingdings-Code für BUY-Pfeil.
|PfeilCodeSell
|Wingdings-Code für den Pfeil SELL.
|PfeilGröße
|Größe der beiden Kauf-/Verkaufspfeile.
|ArrowColorBuy
|Farbe des Kaufpfeils.
|ArrowColorSell
|Farbe des Verkaufspfeils.
🔹 Alert-Einstellungen
|Parameter
|Beschreibung
|WarnmeldungPopup
|Popup-Warnung anzeigen.
|AlertSound
|Ton abspielen.
|AlertEmail
|E-Mail-Warnungen senden.
|AlertPush
|Mobile Push-Benachrichtigung senden.
🔹 Sonstiges
|Parameter
|Beschreibung
|VerticalLineColor
|Farbe der vertikalen Markierung des aktuellen Tages.
|ScanEveryTick
|Neuberechnung bei jedem Tick oder nur bei einem neuen Balken.
|Präfix
|Benutzerdefiniertes Präfix für alle Diagrammobjekte.
Ultimate Super Rejection Zones verschafft Händlern einen unfairen Vorteil, indem es präzise Umkehrungen auf täglichem Liquiditätsniveau mit Bestätigung abfängt.
Egal, ob Sie ein Scalper, Intraday-Händler oder Smart-Money-Händler sind, dieser Indikator liefert einfache, saubere und zuverlässige Signale, um Ihre Gewinnrate zu verbessern.