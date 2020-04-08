Ultimate Super Rejection Zones

Ultimate Super Rejection Zones ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um genaue Intraday-Umkehrpunkte zu erkennen, indem er eine Kombination aus:

  • Hoch und Tief des Vortages

  • Midline-Gleichgewichtszone

  • Ablehnende Kerzenmuster

  • Doppelte Bestätigung durch zwei Stochastik-Filter

  • Intelligentes Warn- und Pfeilsystem

  • Tägliche Filterung mit automatischer Rückstellung

  • Optionaler Trendfilter mit gleitenden Durchschnitten

Der Indikator hilft Händlern, mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrpositionen in Auf- und Abschlagszonen zu finden.
Er markiert automatisch:

✔️ Sell Rejection at Previous Day High (mit DOWN-Pfeil)
✔️ Buy Rejection at Previous Day Low (mit UP-Pfeil)
✔️ Optionale Bestätigungspfeile unter Verwendung der Stochastik
✔️ Midline bias zone
✔️ Trendbedingung unter Verwendung der EMAs/LMAs
✔️ Vertikale Linie, die den Beginn der aktuellen Sitzung anzeigt

Sie erhalten ein übersichtliches Diagramm mit nur einem Pfeil pro Zone und Tag, was Signalrauschen verhindert und die Analyse vereinfacht.

Dieses Tool ist geeignet für:

  • Scalper

  • Intraday-Händler

  • Smart-Money-Händler

  • Trend-Händler

  • Jeder, der PDH/PDL als Liquiditätsebene nutzt


 Die wichtigsten Vorteile

1. Extrem genaue Erkennung von Umkehrbewegungen

Kombiniert Zonenabweisung + Kerzenverhalten + stochastische Bestätigung, um schwache Signale herauszufiltern.

2. Eliminiert Chart-Rauschen

Nur EIN Kauf-/Verkaufsablehnungspfeil pro Tag - verhindert Spamming-Signale.

3. Verwendet Marktstruktur + Überkauft/Überverkauft-Logik

Das Zusammentreffen von PDH/PDL + 80/20 Stochastik-Umkehr erzwingt eine höhere Zuverlässigkeit.

4. Visuell & einfach zu bedienen

Zeichnet alles klar auf:

  • Ablehnungspfeile

  • Mittellinie

  • Trendfilter-Ebenen

  • Vertikale Tagesstartlinie

  • Bestätigungspfeile

5. Vollständig anpassbare Eingaben

Sie können einstellen:

  • Stochastik-Einstellungen

  • Trend EMA/LWMA-Werte

  • Alert-Einstellungen

  • Pfeiltypen und -größen

  • Trend-Filterung EIN/AUS

  • Bereich der zu scannenden Balken

  • Day-high/low-Erkennung

6. Leicht und schnell

Optimiert für reibungslose Leistung bei allen Brokern und Zeitrahmen.

7. Funktioniert bei allen Paaren und Zeitrahmen

Forex
Indizes
Metalle
Krypto
Synthetische Paare
...alles!

Eingabe-Parameter

🔹 Einstellungen der Ablehnungszone

Parameter Beschreibung
UseDayHighLow Aktivieren/Deaktivieren der Logik für die Ablehnung von Höchst-/Tiefstwerten am Vortag.
RückblickBars Wie viele historische Balken nach Signalen durchsucht werden sollen.
MittellinieFarbe Farbe für die Vortagesmittellinie.

🔹 Trend-Filter-Optionen

Parameter Beschreibung
UseTrendFilter EMA/LWMA-Trendfilterung einschalten.
TrendMA_Periode Periode des Trend-MA (200 LWMA/EMA).
TrendMA_Methode Typ des verwendeten MA (SMA, EMA, LWMA, SMMA).
AufwärtsTrendFarbe Farbe des Diagramms, wenn der Trend aufwärts gerichtet ist.
DownTrendColor Farbe des Diagramms, wenn der Trend rückläufig ist.

🔹 Stochastik-Bestätigungseinstellungen

Parameter Beschreibung
AktivierenStochastischeBestätigung Schaltet den zweiten Bestätigungspfeil ein/aus.
Stoch1_K / Stoch1_D / Stoch1_Slow Parameter für den stochastischen Filter 1.
Stoch2_K / Stoch2_D / Stoch2_Slow Parameter für den stochastischen Filter 2.
BestätigenBuyBelow20 Aktiviert die Kaufsignalbestätigung unter 20.
ConfirmSellAbove80 Aktiviert die Bestätigung von Verkaufssignalen über 80.

🔹 Pfeile & Visualisierung

Parameter Beschreibung
PfeilCodeBuy Wingdings-Code für BUY-Pfeil.
PfeilCodeSell Wingdings-Code für den Pfeil SELL.
PfeilGröße Größe der beiden Kauf-/Verkaufspfeile.
ArrowColorBuy Farbe des Kaufpfeils.
ArrowColorSell Farbe des Verkaufspfeils.

🔹 Alert-Einstellungen

Parameter Beschreibung
WarnmeldungPopup Popup-Warnung anzeigen.
AlertSound Ton abspielen.
AlertEmail E-Mail-Warnungen senden.
AlertPush Mobile Push-Benachrichtigung senden.

🔹 Sonstiges

Parameter Beschreibung
VerticalLineColor Farbe der vertikalen Markierung des aktuellen Tages.
ScanEveryTick Neuberechnung bei jedem Tick oder nur bei einem neuen Balken.
Präfix Benutzerdefiniertes Präfix für alle Diagrammobjekte.
Schlussfolgerung

Ultimate Super Rejection Zones verschafft Händlern einen unfairen Vorteil, indem es präzise Umkehrungen auf täglichem Liquiditätsniveau mit Bestätigung abfängt.
Egal, ob Sie ein Scalper, Intraday-Händler oder Smart-Money-Händler sind, dieser Indikator liefert einfache, saubere und zuverlässige Signale, um Ihre Gewinnrate zu verbessern.

