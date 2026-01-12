Moving Average of Supply and Demand
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Moving Average of Supply and Demand ist ein leistungsstarker, aber anfängerfreundlicher Trendfolge-Indikator, der Tradern hilft, die Marktrichtung klar zu erkennen und mit Vertrauen in den Handel einzusteigen – auch ohne fortgeschrittene technische Analysekenntnisse.
Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, die auf dem Preis basieren, wendet dieser Indikator eine Glättungstechnik auf das Angebot- und Nachfrageverhalten an und zeigt es direkt als dynamisches Histogramm auf dem Preisdiagramm an.
Dies ermöglicht eine klare visuelle Darstellung, wer den Markt aktuell kontrolliert – Käufer oder Verkäufer – und macht Trendwechsel auch für Einsteiger leicht erkennbar.
Funktionsweise des Indikators
Wenn die Nachfrage dominiert, zeichnet der Indikator ein bullisches Angebot-Nachfrage-Histogramm unter dem Preis.
Wenn das Angebot dominiert, wird ein bärisches Histogramm über dem Preis gezeichnet.
Das Histogramm ist geglättet, um Marktrauschen zu reduzieren und echte Trends hervorzuheben.
Wenn der Preis vorübergehend in die Histogrammzone eindringt und dann abprallt, signalisiert dies eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung des Trends.
Einsteiger müssen keine Vorhersagen treffen.
Sie warten einfach, bis sich der Trend gebildet hat, und folgen der Marktbewegung.
Logik der Ablehnungssignale
Der Indikator ist nicht nur visuell, sondern regelbasiert.
Kaufsignal bei Ablehnung
Der Markt befindet sich in einem bullischen Angebot-Nachfrage-Trend
Der Preis durchbricht die bullische Zone nach unten
Die Kerze schließt wieder über der Zone
Ein Kauf-Ablehnungspfeil erscheint
Verkaufssignal bei Ablehnung
Der Markt befindet sich in einem bärischen Angebot-Nachfrage-Trend
Der Preis durchbricht die bärische Zone nach oben
Die Kerze schließt wieder unter der Zone
Ein Verkaufs-Ablehnungspfeil erscheint
Diese Signale helfen Tradern, im Trend einzusteigen, statt gegen ihn zu handeln.
Warum dieser Indikator ideal für Einsteiger ist
Keine komplizierten Einstellungen
Keine Kombination mehrerer Indikatoren nötig
Keine Schätzungen erforderlich
Klare visuelle Trendrichtung
Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen
Selbst Trader ohne Strategiekenntnisse können einfach:
Auf einen Trendwechsel warten
Der Richtung des Histogramms folgen
Bei Ablehnungssignalen einsteigen
Empfohlene Handelsstile
Scalping
Intraday-Trading
Swing-Trading
Trendfolgestrategien
Besonders effektiv in Kombination mit:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Marktstruktur
Einfaches Risikomanagement
Hauptmerkmale
Geglättetes Angebot- und Nachfrage-Histogramm
Nicht-repaint Logik (Signale erscheinen auf geschlossenen Kerzen)
Integrierte Trendfolge-Ablehnungspfeile
Saubere Anzeige im Hauptchart
Einsteigerfreundlich, mit professioneller Logik
Fazit
Moving Average of Supply and Demand wurde entwickelt, um Trader auf der richtigen Seite des Marktes zu halten.
Anstatt gegen den Preis zu kämpfen, lehrt er Geduld: Auf den Trend warten, auf Ablehnung warten und dann dem Markt folgen.
Ein perfektes Werkzeug für Trader, die Klarheit, Vertrauen und Beständigkeit in ihrem Handel suchen.