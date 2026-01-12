Moving Average of Supply and Demand ist ein leistungsstarker, aber anfängerfreundlicher Trendfolge-Indikator, der Tradern hilft, die Marktrichtung klar zu erkennen und mit Vertrauen in den Handel einzusteigen – auch ohne fortgeschrittene technische Analysekenntnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, die auf dem Preis basieren, wendet dieser Indikator eine Glättungstechnik auf das Angebot- und Nachfrageverhalten an und zeigt es direkt als dynamisches Histogramm auf dem Preisdiagramm an.

Dies ermöglicht eine klare visuelle Darstellung, wer den Markt aktuell kontrolliert – Käufer oder Verkäufer – und macht Trendwechsel auch für Einsteiger leicht erkennbar.

Funktionsweise des Indikators

Wenn die Nachfrage dominiert, zeichnet der Indikator ein bullisches Angebot-Nachfrage-Histogramm unter dem Preis.

Wenn das Angebot dominiert, wird ein bärisches Histogramm über dem Preis gezeichnet.

Das Histogramm ist geglättet, um Marktrauschen zu reduzieren und echte Trends hervorzuheben.

Wenn der Preis vorübergehend in die Histogrammzone eindringt und dann abprallt, signalisiert dies eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung des Trends.

Einsteiger müssen keine Vorhersagen treffen.

Sie warten einfach, bis sich der Trend gebildet hat, und folgen der Marktbewegung.

Logik der Ablehnungssignale

Der Indikator ist nicht nur visuell, sondern regelbasiert.

Kaufsignal bei Ablehnung

Der Markt befindet sich in einem bullischen Angebot-Nachfrage-Trend

Der Preis durchbricht die bullische Zone nach unten

Die Kerze schließt wieder über der Zone

Ein Kauf-Ablehnungspfeil erscheint

Verkaufssignal bei Ablehnung

Der Markt befindet sich in einem bärischen Angebot-Nachfrage-Trend

Der Preis durchbricht die bärische Zone nach oben

Die Kerze schließt wieder unter der Zone

Ein Verkaufs-Ablehnungspfeil erscheint

Diese Signale helfen Tradern, im Trend einzusteigen, statt gegen ihn zu handeln.

Warum dieser Indikator ideal für Einsteiger ist

Keine komplizierten Einstellungen

Keine Kombination mehrerer Indikatoren nötig

Keine Schätzungen erforderlich

Klare visuelle Trendrichtung

Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

Selbst Trader ohne Strategiekenntnisse können einfach:

Auf einen Trendwechsel warten

Der Richtung des Histogramms folgen

Bei Ablehnungssignalen einsteigen

Empfohlene Handelsstile

Scalping

Intraday-Trading

Swing-Trading

Trendfolgestrategien

Besonders effektiv in Kombination mit:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Marktstruktur

Einfaches Risikomanagement

Hauptmerkmale

Geglättetes Angebot- und Nachfrage-Histogramm

Nicht-repaint Logik (Signale erscheinen auf geschlossenen Kerzen)

Integrierte Trendfolge-Ablehnungspfeile

Saubere Anzeige im Hauptchart

Einsteigerfreundlich, mit professioneller Logik

Fazit

Moving Average of Supply and Demand wurde entwickelt, um Trader auf der richtigen Seite des Marktes zu halten.

Anstatt gegen den Preis zu kämpfen, lehrt er Geduld: Auf den Trend warten, auf Ablehnung warten und dann dem Markt folgen.

Ein perfektes Werkzeug für Trader, die Klarheit, Vertrauen und Beständigkeit in ihrem Handel suchen.