Moving Average of Supply and Demand

Moving Average of Supply and Demand ist ein leistungsstarker, aber anfängerfreundlicher Trendfolge-Indikator, der Tradern hilft, die Marktrichtung klar zu erkennen und mit Vertrauen in den Handel einzusteigen – auch ohne fortgeschrittene technische Analysekenntnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, die auf dem Preis basieren, wendet dieser Indikator eine Glättungstechnik auf das Angebot- und Nachfrageverhalten an und zeigt es direkt als dynamisches Histogramm auf dem Preisdiagramm an.

Dies ermöglicht eine klare visuelle Darstellung, wer den Markt aktuell kontrolliert – Käufer oder Verkäufer – und macht Trendwechsel auch für Einsteiger leicht erkennbar.

Funktionsweise des Indikators
Wenn die Nachfrage dominiert, zeichnet der Indikator ein bullisches Angebot-Nachfrage-Histogramm unter dem Preis.
Wenn das Angebot dominiert, wird ein bärisches Histogramm über dem Preis gezeichnet.
Das Histogramm ist geglättet, um Marktrauschen zu reduzieren und echte Trends hervorzuheben.
Wenn der Preis vorübergehend in die Histogrammzone eindringt und dann abprallt, signalisiert dies eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung des Trends.

Einsteiger müssen keine Vorhersagen treffen.
Sie warten einfach, bis sich der Trend gebildet hat, und folgen der Marktbewegung.

Logik der Ablehnungssignale
Der Indikator ist nicht nur visuell, sondern regelbasiert.

Kaufsignal bei Ablehnung
Der Markt befindet sich in einem bullischen Angebot-Nachfrage-Trend
Der Preis durchbricht die bullische Zone nach unten
Die Kerze schließt wieder über der Zone
Ein Kauf-Ablehnungspfeil erscheint

Verkaufssignal bei Ablehnung
Der Markt befindet sich in einem bärischen Angebot-Nachfrage-Trend
Der Preis durchbricht die bärische Zone nach oben
Die Kerze schließt wieder unter der Zone
Ein Verkaufs-Ablehnungspfeil erscheint

Diese Signale helfen Tradern, im Trend einzusteigen, statt gegen ihn zu handeln.

Warum dieser Indikator ideal für Einsteiger ist
Keine komplizierten Einstellungen
Keine Kombination mehrerer Indikatoren nötig
Keine Schätzungen erforderlich
Klare visuelle Trendrichtung
Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

Selbst Trader ohne Strategiekenntnisse können einfach:
Auf einen Trendwechsel warten
Der Richtung des Histogramms folgen
Bei Ablehnungssignalen einsteigen

Empfohlene Handelsstile
Scalping
Intraday-Trading
Swing-Trading
Trendfolgestrategien

Besonders effektiv in Kombination mit:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Marktstruktur
Einfaches Risikomanagement

Hauptmerkmale
Geglättetes Angebot- und Nachfrage-Histogramm
Nicht-repaint Logik (Signale erscheinen auf geschlossenen Kerzen)
Integrierte Trendfolge-Ablehnungspfeile
Saubere Anzeige im Hauptchart
Einsteigerfreundlich, mit professioneller Logik

Fazit
Moving Average of Supply and Demand wurde entwickelt, um Trader auf der richtigen Seite des Marktes zu halten.
Anstatt gegen den Preis zu kämpfen, lehrt er Geduld: Auf den Trend warten, auf Ablehnung warten und dann dem Markt folgen.
Ein perfektes Werkzeug für Trader, die Klarheit, Vertrauen und Beständigkeit in ihrem Handel suchen.


Weitere Produkte dieses Autors
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Trend Reversal Zone and Alert Multi-Timeframe Supply & Demand Zonen + Präzise Trendwendesignale Trend Reversal Zone and Alert ist ein professioneller, nicht nachzeichnender (Non-Repainting) Marktstruktur-Indikator, entwickelt für Trader, die hochwahrscheinliche Trendwenden an institutionellen Schlüsselbereichen erkennen möchten. Der Indikator kombiniert intelligent Supply- und Demand-Zonen auf höheren Zeitrahmen (H4 & D1) mit präzisen Ablehnungssignalen an Tageshochs und -tiefs , sodass exakte
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Indikatoren
Multi-Timeframe Supply Demand Histogram Beschreibung: Das Multi-Timeframe Supply Demand Histogram ist ein leistungsstarker und übersichtlicher Indikator, der die Marktstärke von Angebot und Nachfrage über mehrere Zeitrahmen hinweg, speziell H4 und D1, anzeigt. Er visualisiert in Form von Histogrammen, wann Käufer oder Verkäufer dominieren, sodass Trader schnell wichtige Marktbereich erkennen können. Hauptmerkmale: H4- & D1-Histogramme: Klare Darstellung der Marktstärke auf höheren Zeitrahmen.
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Scalpers Zone – Ultimativer Supply/Demand + Stochastik-Abprall & Triple Touch Indikator Scalpers Zone ist für Trader konzipiert, die nach hochwahrscheinlichen Scalping-Einstiegen suchen. Es erkennt tägliche und 7-Tage-Supply/Demand-Zonen und hebt Bereiche hervor, in denen sich diese Zonen perfekt überlappen, wodurch die stärksten potenziellen Umkehrpunkte markiert werden. Bei volatilen Assets wie Kryptowährungen und Gold kann die Zonenstärke erhöht werden, um bessere Sichtbarkeit und Präzision z
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
TrendSeeker Dashboard ― Intelligenter Marktfilter für Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit Das TrendSeeker Dashboard ist ein leistungsstarkes Multi-Symbol-Marktanalyse-Tool, das entwickelt wurde, um Seitwärtsmärkte zu vermeiden und sich nur auf hochwertige Trendwerte im H4-Zeitrahmen zu konzentrieren. Das Dashboard scannt kontinuierlich alle verfügbaren Symbole und klassifiziert jedes Paar wie folgt: Aufwärtstrend (Trending UP) Abwärtstrend (Trending DOWN) Seitwärtsmarkt / Kein-Handel (Ranging /
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Market Master Trend Beherrschen Sie die Richtung des Marktes mit Präzision Der Ultimate Market Master Trend-Indikator ist ein All-in-One-Marktstimmungsanalysator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit, Genauigkeit und Vertrauen in jede Bewegung verlangen. Er kombiniert intelligente Trenderkennung , stochastisches Momentum für mehrere Zeitrahmen und dynamische visuelle Hinweise , um Ihnen zu helfen, mit Leichtigkeit hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu identifizieren. Haupt
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Super Rejection Zones ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um genaue Intraday-Umkehrpunkte zu erkennen, indem er eine Kombination aus: Hoch und Tief des Vortages Midline-Gleichgewichtszone Ablehnende Kerzenmuster Doppelte Bestätigung durch zwei Stochastik-Filter Intelligentes Warn- und Pfeilsystem Tägliche Filterung mit automatischer Rückstellung Optionaler Trendfilter mit gleitenden Durchschnitten Der Indikator hilft Händlern, mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkeh
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Daily Zone Arrow — Indikatorbeschreibung (Deutsch) Ultimate Daily Zone Arrow ist ein intelligenter Handelsindikator, der automatisch die obere tägliche Zone (Upper Daily Zone) und die untere tägliche Zone (Lower Daily Zone) erkennt und an diesen wichtigen Bereichen präzise Kauf- und Verkaufssignale mittels Pfeilen ausgibt. Der Indikator eignet sich für alle Märkte, einschließlich Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen.  Hauptfunktionen des Indikators  Automatische Erkennung der tägli
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Buy & Sell Levels with Alerts ist ein umfassender Trading-Indikator, der Stochastik, Vortages-Level, Multi-Timeframe-Trendmeter (MTF) und Rejection-Erkennung in einem einzigen leistungsstarken Tool kombiniert. Er hilft Tradern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, Trendrichtungen und hochwahrscheinliche Umkehrsignale schnell zu erkennen – mit visuellen Pfeilen und automatischen Alerts. Hauptfunktionen: Stochastischer Oszillator: Zeigt schnelle (%K) und langsame (%D) Linien in einem
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Der Follow The Labels Indicator ist ein multifunktionaler MT4-Indikator, der Händlern einen umfassenden visuellen Überblick über die Marktbedingungen in mehreren Dimensionen bietet. Er kombiniert Trendanalyse, Vortagesstände, Stochastik-Momentum und Ablehnungssignale in einer einfach zu lesenden Oberfläche. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Zeigt die Ausrichtung des MA200 (LWMA) über drei Zeitrahmen an: H1, M30, M15. Zeigt eine allgemeine Trendbezeichnung an: Bullish, Be
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Maximiere dein trendbasiertes Trading mit H4 & M30 Turning Point PRO! Sag dem Raten und unübersichtlichen Charts Lebewohl. Dieser Premium-Indikator kombiniert die Trend-Erkennung höherer Zeitrahmen mit präzisen kurzfristigen Wendepunkt-Signalen und bietet dir kristallklare Kauf- und Verkaufschancen. Warum Trader ihn lieben: H4 EMA200 Trend-Bias: Erkenne den dominanten Trend auf einen Blick. Handle nur in Trendrichtung. M30 Ausführungs-Pfeile: Warte auf hochwahrscheinliche Wendepunkte, bestätigt
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Trade the Range – H4 Range-Markt-Detektor & Tägliche SR-Zonen mit Docht-Abprallwarnungen Übersicht: „Trade the Range“ ist ein präzises Trading-Tool für Trader, die sich ausschließlich auf hochwahrscheinliche Range-Märkte konzentrieren möchten. Anstatt jedem Trend blind zu folgen, erkennt dieser Indikator automatisch Konsolidierungsphasen im H4-Zeitrahmen und hilft Ihnen, die oberen und unteren Zonen des Range-Bereichs sicher zu handeln. Hauptfunktionen: H4 Range-Erkennung: Erkennt automatisch,
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
TrendSeeker Pro – Ultimatives Trend- & Wendepunkt-Dashboard + H4-Range-Detektor Ultimate Trend & Turning Point Dashboard ist ein vollständiges Multi-Timeframe-Marktanalyse-System , das Trader konsequent in Richtung des dominanten Trends führt, seitwärts laufende Märkte herausfiltert und hochpräzise Wendepunkt-Einstiege mit maximaler Klarheit liefert. Dies ist nicht nur ein Indikator. Es ist ein strukturierter Trading-Rahmen , der bereits vor dem Einstieg die richtigen Antworten liefert. Dieses T
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experten
Trend Reversal Zone and Alert EA Intelligentes Handelssystem für Trendwenden in Angebots- und Nachfragenzonen Trend Reversal Zone and Alert EA ist ein professioneller Expert Advisor, der nicht neu zeichnet , entwickelt, um hochwahrscheinliche Trendwenden in institutionellen Angebots- und Nachfragenzonen zu erfassen, bestätigt durch Wick-Rejection am Tageshoch und -tief . Dieser EA kombiniert die Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen mit einem präzisen Einstiegssignal , wodurch Trader frühzeitig
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts ist ein professioneller Smart-Money-Indikator , der institutionelle Angebots- und Nachfragestrukturen mit einem Multi-Timeframe-Trendhistogramm kombiniert und so hochpräzise Rejection-Einstiege ermöglicht. Der Indikator erkennt automatisch Premium-Supply- und Demand-Zonen auf dem Hauptchart und bestätigt Einstiege durch eine starke Kerzen-Schatten-Rejection-Logik . Signale werden nur in Richtung des dominant
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension