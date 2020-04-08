Ultimate Scalper Zone
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Scalpers Zone – Ultimativer Supply/Demand + Stochastik-Abprall & Triple Touch Indikator
Scalpers Zone ist für Trader konzipiert, die nach hochwahrscheinlichen Scalping-Einstiegen suchen. Es erkennt tägliche und 7-Tage-Supply/Demand-Zonen und hebt Bereiche hervor, in denen sich diese Zonen perfekt überlappen, wodurch die stärksten potenziellen Umkehrpunkte markiert werden. Bei volatilen Assets wie Kryptowährungen und Gold kann die Zonenstärke erhöht werden, um bessere Sichtbarkeit und Präzision zu gewährleisten.
Hauptfunktionen:
-
Erkennung überlappender Zonen: Tägliche und 7-Tage-Supply- oder Demand-Zonen überlappen → Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit.
-
Stochastik-Abprall-Alerts: Bestätigt überkaufte/überverkaufte Reaktionen an wichtigen Zonen.
-
Triple Touch Umkehr-Erkennung: Zusätzliche Bestätigung durch wiederholte Berührungen an starken Levels.
-
Anpassbare Alarme & Visuals: Farblich codierte Pfeile und dicke, schattierte Zonen mit Sound-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen.
-
Anpassbare Zonendicke: Besonders nützlich für hochvolatile Instrumente wie Kryptowährungen und Gold.
Warum Scalpers Zone:
-
Handel an den stärksten Umkehrpunkten, wo die Zonen sich überlappen.
-
Filterung falscher Einstiege durch Stochastik- und Triple-Touch-Bestätigung.
-
Perfekt für Forex-, Krypto- und Gold-Scalping.