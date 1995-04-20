Impulse Zone Hunter
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Impulse Zone Hunter – Präzisions-Trading-Tool
Impulse Zone Hunter ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Tradern einen klaren visuellen Vorteil bei der Erkennung hochwahrscheinlicher Marktbewegungen verschafft. Der Fokus liegt auf Angebots- und Nachfragezonen, Orderblöcken sowie ChoCH (Change of Character) und liefert klare Signale direkt im Chart.
Hauptfunktionen:
-
Dual-Modus-Trading
-
Anzeige wahlweise von Supply- & Demand-Zonen oder Orderblöcken mit ChoCH-Linien.
-
Einfaches Umschalten der Modi, ohne andere Einstellungen zu verändern.
-
-
Wick-Rejection-Erkennung
-
Identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Umkehrkerzen innerhalb wichtiger Zonen.
-
Zeichnet Kauf- und Verkaufs-Pfeile für schnelle Entscheidungen.
-
-
Orderblock- & ChoCH-Analyse
-
Erkennt bullische und bärische Orderblöcke mit Mitigations-Prüfung.
-
Zeichnet horizontale ChoCH-Linien, um Trendwechsel und Ausbruchspunkte sichtbar zu machen.
-
-
Anpassbare Alarme
-
Visuelle, akustische und Push-Benachrichtigungen für jedes Signal.
-
Verpassen Sie keine wichtigen Marktumkehrungen mehr.
-
-
Vollständig anpassbar
-
Unabhängige Farben für Supply/Demand-Zonen und Orderblöcke.
-
Einstellbare Zonenstärke, Pfeil-Abstände und Wick-Sensitivität.
-
-
Intelligente Multi-Timeframe-Filterung
-
Filtert Signale anhand von höheren Zeitrahmen, um nur hochqualitative Trades anzuzeigen.
-
Warum Impulse Zone Hunter?
Impulse Zone Hunter vereint professionelle Smart-Structure-Konzepte in einem sauberen, chartorientierten Werkzeug. Erkennen Sie Liquiditätszonen, bestätigen Sie Trendwenden und verfolgen Sie institutionellen Orderfluss mit maximaler Klarheit – direkt in Ihrem MT4-Chart.