Impulse Zone Hunter – Präzisions-Trading-Tool

Impulse Zone Hunter ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Tradern einen klaren visuellen Vorteil bei der Erkennung hochwahrscheinlicher Marktbewegungen verschafft. Der Fokus liegt auf Angebots- und Nachfragezonen, Orderblöcken sowie ChoCH (Change of Character) und liefert klare Signale direkt im Chart.

Hauptfunktionen:

Dual-Modus-Trading Anzeige wahlweise von Supply- & Demand-Zonen oder Orderblöcken mit ChoCH-Linien .

Einfaches Umschalten der Modi, ohne andere Einstellungen zu verändern. Wick-Rejection-Erkennung Identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Umkehrkerzen innerhalb wichtiger Zonen.

Zeichnet Kauf- und Verkaufs-Pfeile für schnelle Entscheidungen. Orderblock- & ChoCH-Analyse Erkennt bullische und bärische Orderblöcke mit Mitigations-Prüfung.

Zeichnet horizontale ChoCH-Linien, um Trendwechsel und Ausbruchspunkte sichtbar zu machen. Anpassbare Alarme Visuelle, akustische und Push-Benachrichtigungen für jedes Signal.

Verpassen Sie keine wichtigen Marktumkehrungen mehr. Vollständig anpassbar Unabhängige Farben für Supply/Demand-Zonen und Orderblöcke .

Einstellbare Zonenstärke, Pfeil-Abstände und Wick-Sensitivität. Intelligente Multi-Timeframe-Filterung Filtert Signale anhand von höheren Zeitrahmen, um nur hochqualitative Trades anzuzeigen.

Warum Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter vereint professionelle Smart-Structure-Konzepte in einem sauberen, chartorientierten Werkzeug. Erkennen Sie Liquiditätszonen, bestätigen Sie Trendwenden und verfolgen Sie institutionellen Orderfluss mit maximaler Klarheit – direkt in Ihrem MT4-Chart.