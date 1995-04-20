Impulse Zone Hunter

Impulse Zone Hunter – Präzisions-Trading-Tool

Impulse Zone Hunter ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Tradern einen klaren visuellen Vorteil bei der Erkennung hochwahrscheinlicher Marktbewegungen verschafft. Der Fokus liegt auf Angebots- und Nachfragezonen, Orderblöcken sowie ChoCH (Change of Character) und liefert klare Signale direkt im Chart.

Hauptfunktionen:

  1. Dual-Modus-Trading

    • Anzeige wahlweise von Supply- & Demand-Zonen oder Orderblöcken mit ChoCH-Linien.

    • Einfaches Umschalten der Modi, ohne andere Einstellungen zu verändern.

  2. Wick-Rejection-Erkennung

    • Identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Umkehrkerzen innerhalb wichtiger Zonen.

    • Zeichnet Kauf- und Verkaufs-Pfeile für schnelle Entscheidungen.

  3. Orderblock- & ChoCH-Analyse

    • Erkennt bullische und bärische Orderblöcke mit Mitigations-Prüfung.

    • Zeichnet horizontale ChoCH-Linien, um Trendwechsel und Ausbruchspunkte sichtbar zu machen.

  4. Anpassbare Alarme

    • Visuelle, akustische und Push-Benachrichtigungen für jedes Signal.

    • Verpassen Sie keine wichtigen Marktumkehrungen mehr.

  5. Vollständig anpassbar

    • Unabhängige Farben für Supply/Demand-Zonen und Orderblöcke.

    • Einstellbare Zonenstärke, Pfeil-Abstände und Wick-Sensitivität.

  6. Intelligente Multi-Timeframe-Filterung

    • Filtert Signale anhand von höheren Zeitrahmen, um nur hochqualitative Trades anzuzeigen.

Warum Impulse Zone Hunter?

Impulse Zone Hunter vereint professionelle Smart-Structure-Konzepte in einem sauberen, chartorientierten Werkzeug. Erkennen Sie Liquiditätszonen, bestätigen Sie Trendwenden und verfolgen Sie institutionellen Orderfluss mit maximaler Klarheit – direkt in Ihrem MT4-Chart.


