Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

Maximiere dein trendbasiertes Trading mit H4 & M30 Turning Point PRO!

Sag dem Raten und unübersichtlichen Charts Lebewohl. Dieser Premium-Indikator kombiniert die Trend-Erkennung höherer Zeitrahmen mit präzisen kurzfristigen Wendepunkt-Signalen und bietet dir kristallklare Kauf- und Verkaufschancen.

Warum Trader ihn lieben:

H4 EMA200 Trend-Bias: Erkenne den dominanten Trend auf einen Blick. Handle nur in Trendrichtung.

M30 Ausführungs-Pfeile: Warte auf hochwahrscheinliche Wendepunkte, bestätigt durch Trend, Struktur und Volatilität.

Intelligente Labels: Immer wissen, wann ein BUY- oder SELL-Pfeil erwartet wird – keine Verwirrung, keine verpassten Signale.

Optionale Alerts: Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mails lösen nur einmal pro Setup aus, um Alarm-Überlastung zu verhindern.

Anpassbare Linien & Visuals: H4- und M30-EMA-Linien anzeigen oder ausblenden, klare Labels für ein professionelles Chart-Layout.

Swing + ATR Filter: Nur starke Marktstrukturen lösen Signale aus – handle mit Vertrauen!

Perfekt für:

Forex-, Metall- und CFD-Trader, die trendbasierte Einstiege suchen

Aktive Trader, die zuverlässige M30-Ausführungssignale benötigen

Anfänger, die klare visuelle Hinweise ohne Chart-Chaos wünschen

Empfohlene Zeitrahmen:

H4: Bestimmt den Trend-Bias

M30: Ausführung & Wendepunkte

Pro-Tipp: Kombiniere mit effektivem Risikomanagement, um den Erfolg zu maximieren. Nur dann einsteigen, wenn der M30-Wendepunkt-Pfeil mit dem H4-Trend übereinstimmt.

Entfalte heute professionelles Trading – hör auf zu raten und starte mit Vertrauen!