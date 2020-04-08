Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Maximiere dein trendbasiertes Trading mit H4 & M30 Turning Point PRO!
Sag dem Raten und unübersichtlichen Charts Lebewohl. Dieser Premium-Indikator kombiniert die Trend-Erkennung höherer Zeitrahmen mit präzisen kurzfristigen Wendepunkt-Signalen und bietet dir kristallklare Kauf- und Verkaufschancen.
Warum Trader ihn lieben:
-
H4 EMA200 Trend-Bias: Erkenne den dominanten Trend auf einen Blick. Handle nur in Trendrichtung.
-
M30 Ausführungs-Pfeile: Warte auf hochwahrscheinliche Wendepunkte, bestätigt durch Trend, Struktur und Volatilität.
-
Intelligente Labels: Immer wissen, wann ein BUY- oder SELL-Pfeil erwartet wird – keine Verwirrung, keine verpassten Signale.
-
Optionale Alerts: Pop-ups, Push-Benachrichtigungen und E-Mails lösen nur einmal pro Setup aus, um Alarm-Überlastung zu verhindern.
-
Anpassbare Linien & Visuals: H4- und M30-EMA-Linien anzeigen oder ausblenden, klare Labels für ein professionelles Chart-Layout.
-
Swing + ATR Filter: Nur starke Marktstrukturen lösen Signale aus – handle mit Vertrauen!
Perfekt für:
-
Forex-, Metall- und CFD-Trader, die trendbasierte Einstiege suchen
-
Aktive Trader, die zuverlässige M30-Ausführungssignale benötigen
-
Anfänger, die klare visuelle Hinweise ohne Chart-Chaos wünschen
Empfohlene Zeitrahmen:
-
H4: Bestimmt den Trend-Bias
-
M30: Ausführung & Wendepunkte
Pro-Tipp: Kombiniere mit effektivem Risikomanagement, um den Erfolg zu maximieren. Nur dann einsteigen, wenn der M30-Wendepunkt-Pfeil mit dem H4-Trend übereinstimmt.
Entfalte heute professionelles Trading – hör auf zu raten und starte mit Vertrauen!