Buy and Sell Levels with Alerts
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Buy & Sell Levels with Alerts ist ein umfassender Trading-Indikator, der Stochastik, Vortages-Level, Multi-Timeframe-Trendmeter (MTF) und Rejection-Erkennung in einem einzigen leistungsstarken Tool kombiniert.
Er hilft Tradern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, Trendrichtungen und hochwahrscheinliche Umkehrsignale schnell zu erkennen – mit visuellen Pfeilen und automatischen Alerts.
Hauptfunktionen:
Stochastischer Oszillator:
-
Zeigt schnelle (%K) und langsame (%D) Linien in einem separaten Fenster.
-
Hilft dabei, überkaufte und überverkaufte Bereiche zu erkennen.
Vortages-Level:
-
Zeichnet das Hoch, Tief und die Mittellinie des Vortages direkt in den Chart.
-
Sendet Alerts, wenn der Preis diese Level bricht, erneut testet oder sich ihnen nähert.
Rejection-Pfeile:
-
Erkennt Kauf- und Verkaufsrejection anhand von Dochten, Kerzenkörpern und Pin-Bar-Musteranalyse.
-
Zeichnet Pfeile und sendet Benachrichtigungen, um potenzielle Umkehrpunkte hervorzuheben.
Multi-Timeframe Trend Meter (MTF):
-
Zeigt die Trendrichtung auf M5, M15 und M30 basierend auf der LWMA.
-
Erlaubt eine schnelle Einschätzung, ob der Markt bullisch oder bärisch ist.
Benutzerdefinierte Alerts & Benachrichtigungen:
-
Erhalten Sie Alerts, wenn der Preis mit wichtigen Levels oder Rejection-Zonen interagiert.
-
Alle Alerts können je nach Trading-Stil ein- oder ausgeschaltet werden.
Anpassbare Visualisierung:
-
Farben, Linienstile, Pfeilgrößen und Rejection-Parameter können individuell angepasst werden.
-
Macht den Chart klar, übersichtlich und leicht interpretierbar.
Vorteile:
-
Erkennen Sie wichtige Umkehrzonen auf einen Blick.
-
Bleiben Sie dank automatischer Alerts jederzeit informiert.
-
Schnelle Trendanalyse über mehrere Zeitrahmen mit dem MTF Trend Meter.
-
All-in-One-Tool für Support/Resistance, Trend und Rejections.
Ideal für:
-
Forex-Trader aller Erfahrungsstufen
-
Swing- und Intraday-Trader
-
Trader, die sich auf Schlüssellevels und Rejection-Patterns verlassen