Buy and Sell Levels with Alerts

Buy & Sell Levels with Alerts ist ein umfassender Trading-Indikator, der Stochastik, Vortages-Level, Multi-Timeframe-Trendmeter (MTF) und Rejection-Erkennung in einem einzigen leistungsstarken Tool kombiniert.
Er hilft Tradern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, Trendrichtungen und hochwahrscheinliche Umkehrsignale schnell zu erkennen – mit visuellen Pfeilen und automatischen Alerts.

Hauptfunktionen:

Stochastischer Oszillator:

  • Zeigt schnelle (%K) und langsame (%D) Linien in einem separaten Fenster.

  • Hilft dabei, überkaufte und überverkaufte Bereiche zu erkennen.

Vortages-Level:

  • Zeichnet das Hoch, Tief und die Mittellinie des Vortages direkt in den Chart.

  • Sendet Alerts, wenn der Preis diese Level bricht, erneut testet oder sich ihnen nähert.

Rejection-Pfeile:

  • Erkennt Kauf- und Verkaufsrejection anhand von Dochten, Kerzenkörpern und Pin-Bar-Musteranalyse.

  • Zeichnet Pfeile und sendet Benachrichtigungen, um potenzielle Umkehrpunkte hervorzuheben.

Multi-Timeframe Trend Meter (MTF):

  • Zeigt die Trendrichtung auf M5, M15 und M30 basierend auf der LWMA.

  • Erlaubt eine schnelle Einschätzung, ob der Markt bullisch oder bärisch ist.

Benutzerdefinierte Alerts & Benachrichtigungen:

  • Erhalten Sie Alerts, wenn der Preis mit wichtigen Levels oder Rejection-Zonen interagiert.

  • Alle Alerts können je nach Trading-Stil ein- oder ausgeschaltet werden.

Anpassbare Visualisierung:

  • Farben, Linienstile, Pfeilgrößen und Rejection-Parameter können individuell angepasst werden.

  • Macht den Chart klar, übersichtlich und leicht interpretierbar.

Vorteile:

  • Erkennen Sie wichtige Umkehrzonen auf einen Blick.

  • Bleiben Sie dank automatischer Alerts jederzeit informiert.

  • Schnelle Trendanalyse über mehrere Zeitrahmen mit dem MTF Trend Meter.

  • All-in-One-Tool für Support/Resistance, Trend und Rejections.

Ideal für:

  • Forex-Trader aller Erfahrungsstufen

  • Swing- und Intraday-Trader

  • Trader, die sich auf Schlüssellevels und Rejection-Patterns verlassen


