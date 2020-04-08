Follow the Labels Indicator
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Follow The Labels Indicator ist ein multifunktionaler MT4-Indikator, der Händlern einen umfassenden visuellen Überblick über die Marktbedingungen in mehreren Dimensionen bietet. Er kombiniert Trendanalyse, Vortagesstände, Stochastik-Momentum und Ablehnungssignale in einer einfach zu lesenden Oberfläche.
Hauptmerkmale:
-
Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15)
-
Zeigt die Ausrichtung des MA200 (LWMA) über drei Zeitrahmen an: H1, M30, M15.
-
Zeigt eine allgemeine Trendbezeichnung an: Bullish, Bearish, oder Mixed.
-
Optionale Pop-up-, Push- oder E-Mail-Benachrichtigungen bei Änderungen der Trendausrichtung.
-
-
Kombinierter Vortagestrend + Stoch-Zusammenfassung + Ablehnungspfeile
-
Gesamttrend ist bärisch.
Etikett 1. Vortageskurs wurde nach oben gehandelt
Etikett 2. Stochastik des Vortages hat abwärts gehandelt
Analysiert die Kursbewegung und die Stochastik des Vortages, um eine Zusammenfassung zu erstellen.
-
Die Etiketten zeigen an, ob der Vortag bullisch, bearisch oder neutral war.
-
Ablehnungspfeile (Kauf/Verkauf) werden nur einmal pro Tag auf der Grundlage des Dochtverhaltens gezeichnet.
-
Die Beschriftungen bleiben auf dem Diagramm sichtbar, damit Sie sofort nachschlagen können.
-
-
Ultimative Levels: Hoch/Tief des Vortags + Mittellinie + Vertikale Linien
-
Zeichnet das Hoch, das Tief und die Mittellinie des Vortages.
-
Fügt vertikale Linien hinzu, die den Beginn des Vortages und das Ende des aktuellen Tages markieren.
-
Warnungen (Popup, Push, E-Mail), wenn der Kurs diese Niveaus durchbricht oder testet.
-
-
Ultimative Stochastik (separates Unterfenster)
-
Zeigt die stochastischen Linien %K und %D in einem eigenen Unterfenster an.
-
Begrenzt die Anzeige aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die letzten N Bars.
-
Vollständig anpassbare Parameter: Perioden, Verlangsamung, MA-Methode, Preisfeld und Anzahl der Balken.
-
Vorteile:
-
Konsolidiert Trend-, Level- und Momentum-Informationen in einem einzigen visuellen Tool.
-
Es ist nicht mehr nötig, mehrere Indikatoren einzeln zu überprüfen.
-
Bietet umsetzbare Warnungen für wichtige Marktereignisse.
-
Vollständig anpassbare Beschriftungen, Farben, Pfeilcodes und Textpositionen.
Empfohlene Verwendung:
-
Ideal für Swing- und Daytrader, die eine Trendausrichtung über mehrere Zeitrahmen hinweg anstreben.
-
Verwendung in Verbindung mit Ihrer bevorzugten Handelsmanagementstrategie.
-
Ideal für die visuelle Analyse und schnelle Entscheidungsfindung ohne unübersichtliche Charts.
Eingaben:
-
MTF MA200 Trend: Zeitraum, Methode, angewandter Preis, Markierungspositionen, Alarmeinstellungen.
-
Vortagstrend/Stoch/Pfeile: Farben, Schriftgrößen, Pfeilcodes, Dochtschwelle.
-
Ultimative Levels: Farben, Linienarten, Linienbreite, Alarmoptionen.
-
Ultimate Stochastics: %K, %D, Verlangsamung, MA-Methode, Preisfeld, anzuzeigende Balken.
Wünschenswerte Visualisierungen für einen Verkaufs- und Kaufhandel:
Verkaufsbedingung 1 Etiketten
Gesamttrend ist bärisch.
Etikett 1. Vortagspreis wurde nach oben gehandelt
Etikett 2. Stochastik des Vortages hat abwärts gehandelt
Verkaufsbedingung 2 Etiketten
Gesamttendenz ist bärisch.
Etikett 1. Vortagespreis wurde abwärts gehandelt
Etikett 2. Die Stochastik des Vortages hat abwärts gehandelt
Kaufbedingung 1 Etiketten
Gesamttendenz ist zinsbullisch.
Etikett 1. Vortagspreis wurde abwärts gehandelt
Etikett 2. Stochastik des Vortages ist aufwärts gerichtet
Kaufbedingung 2 Etiketten
Gesamttendenz ist zinsbullisch
Etikett 1. Vortageskurs hat aufwärts gehandelt
Etikett 2. Stochastik des Vortages hat aufwärts gehandelt