TrendSeeker Dashboard Pro
- Indikatoren
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TrendSeeker Pro – Ultimatives Trend- & Wendepunkt-Dashboard + H4-Range-Detektor
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard ist ein vollständiges Multi-Timeframe-Marktanalyse-System, das Trader konsequent in Richtung des dominanten Trends führt, seitwärts laufende Märkte herausfiltert und hochpräzise Wendepunkt-Einstiege mit maximaler Klarheit liefert.
Dies ist nicht nur ein Indikator.
Es ist ein strukturierter Trading-Rahmen, der bereits vor dem Einstieg die richtigen Antworten liefert.
Dieses Tool beantwortet drei entscheidende Fragen:
-
Befindet sich der Markt im Trend oder in einer Range?
-
Was ist der H4-Bias des Marktes?
-
Wo liegt der sicherste und wahrscheinlichste Einstiegspunkt?
1️⃣ Intelligentes Multi-Symbol-Trend-Dashboard (H4-basiert)
Das integrierte Dashboard scannt automatisch alle verfügbaren Handelssymbole und klassifiziert jedes Paar auf dem H4-Zeitfenster mithilfe von EMA-, ADX- und ATR-Logik.
Im Dashboard werden klar angezeigt:
-
PAIR (Währungspaar)
-
TREND → UP / DOWN / RANGE
-
BIAS → BUY / SELL
-
ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE
Warum dieses Dashboard so leistungsstark ist
-
Filtert automatisch Märkte mit geringer Volatilität und Seitwärtsphasen
-
Hebt nur starke, handelbare Trends hervor
-
Bestätigung durch ADX-Trendstärke + ATR-Volatilität
-
Aktuelles Chart-Symbol wird automatisch hervorgehoben
-
Dashboard kann in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden
Weniger Analyse – mehr Fokus auf hochwahrscheinliche Setups.
2️⃣ H4-Range- & Bias-Detektor (Marktzustand auf einen Blick)
Der Indikator analysiert kontinuierlich den H4-Chart und visualisiert die Marktstruktur durch farbige Zonen direkt im Chart:
🟢 Grüne Zone → Starker Aufwärtstrend
🔴 Rote Zone → Starker Abwärtstrend
🟠 Orange Zone → Seitwärtsmarkt / Kein Handel
Zusätzliche Live-Labels im Chart zeigen:
-
„H4 Trending UP“
-
„H4 Trending DOWN“
-
„H4 Ranging“
Bei Zustandsänderungen können Alerts, Push-Benachrichtigungen und E-Mails aktiviert werden – perfekt für Trader, die nicht ständig vor dem Bildschirm sitzen.
3️⃣ Hochpräzises Wendepunkt-Entry-System (Execution Engine)
Hier liegt der größte Vorteil dieses Systems.
Das Wendepunkt-Modul generiert Einstiege ausschließlich in Richtung des H4-Bias und kombiniert mehrere starke Bestätigungen:
-
Swing-High / Swing-Low-Struktur
-
Starke Wick-Rejections
-
ATR-basierte Volatilitätsausdehnung
-
EMA-Neigung zur Trendbestätigung
-
Multi-Timeframe-EMA-Alignment (M30 + H4)
BUY-Wendepunkt-Pfeil
Wird nur angezeigt, wenn:
-
H4-Bias = BUY
-
Markt im Aufwärtstrend
-
Gültiger Swing-Low
-
Deutliche bullische Ablehnung
-
ATR-Schwelle überschritten
SELL-Wendepunkt-Pfeil
Wird nur angezeigt, wenn:
-
H4-Bias = SELL
-
Markt im Abwärtstrend
-
Gültiger Swing-High
-
Deutliche bärische Ablehnung
-
ATR-Schwelle überschritten
Zusätzliche Chart-Hinweise:
-
„H4 BIAS: BUY / SELL“
-
„WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW“
Keine Verwirrung. Kein Overtrading.
Nur bestätigte Einstiege.
Vollständig anpassbar & traderfreundlich
Individuell einstellbar:
-
EMA-Perioden
-
ADX- & ATR-Empfindlichkeit
-
Stärke der Wendepunkte
-
Abstand der Pfeile
-
Alerts, Push & E-Mail
-
Dashboard-Anzeige
Geeignet für Scalping, Daytrading und Swing-Trading.
Für wen ist dieser Indikator ideal?
-
Trendfolger
-
Struktur-Trader
-
Smart-Money-Trader
-
Dashboard-Trader
-
Trader, die Klarheit statt Chaos bevorzugen
Zusammenfassung
Das Ultimate Trend & Turning Point Dashboard liefert:
-
Klare Marktrichtung
-
Trendstärke
-
Higher-Timeframe-Bias
-
Präzise Einstiege
-
Sauberes, professionelles Chart-Design
-
Objektive Entscheidungsgrundlage
Weniger Trades – höhere Qualität. Genau dafür wurde dieses Tool entwickelt.
Wichtiger Hinweis
Wenn die Action im Dashboard mit den anderen zwei Chart-Labels übereinstimmt, entsteht ein hochwahrscheinliches BUY- oder SELL-Signal.