TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – Ultimatives Trend- & Wendepunkt-Dashboard + H4-Range-Detektor

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard ist ein vollständiges Multi-Timeframe-Marktanalyse-System, das Trader konsequent in Richtung des dominanten Trends führt, seitwärts laufende Märkte herausfiltert und hochpräzise Wendepunkt-Einstiege mit maximaler Klarheit liefert.

Dies ist nicht nur ein Indikator.

Es ist ein strukturierter Trading-Rahmen, der bereits vor dem Einstieg die richtigen Antworten liefert.

Dieses Tool beantwortet drei entscheidende Fragen:

Befindet sich der Markt im Trend oder in einer Range ?

Was ist der H4-Bias des Marktes?

Wo liegt der sicherste und wahrscheinlichste Einstiegspunkt?

1️⃣ Intelligentes Multi-Symbol-Trend-Dashboard (H4-basiert)

Das integrierte Dashboard scannt automatisch alle verfügbaren Handelssymbole und klassifiziert jedes Paar auf dem H4-Zeitfenster mithilfe von EMA-, ADX- und ATR-Logik.

Im Dashboard werden klar angezeigt:

PAIR (Währungspaar)

TREND → UP / DOWN / RANGE

BIAS → BUY / SELL

ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE

Warum dieses Dashboard so leistungsstark ist

Filtert automatisch Märkte mit geringer Volatilität und Seitwärtsphasen

Hebt nur starke, handelbare Trends hervor

Bestätigung durch ADX-Trendstärke + ATR-Volatilität

Aktuelles Chart-Symbol wird automatisch hervorgehoben

Dashboard kann in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden

Weniger Analyse – mehr Fokus auf hochwahrscheinliche Setups.

2️⃣ H4-Range- & Bias-Detektor (Marktzustand auf einen Blick)

Der Indikator analysiert kontinuierlich den H4-Chart und visualisiert die Marktstruktur durch farbige Zonen direkt im Chart:

🟢 Grüne Zone → Starker Aufwärtstrend

🔴 Rote Zone → Starker Abwärtstrend

🟠 Orange Zone → Seitwärtsmarkt / Kein Handel

Zusätzliche Live-Labels im Chart zeigen:

„H4 Trending UP“

„H4 Trending DOWN“

„H4 Ranging“

Bei Zustandsänderungen können Alerts, Push-Benachrichtigungen und E-Mails aktiviert werden – perfekt für Trader, die nicht ständig vor dem Bildschirm sitzen.

3️⃣ Hochpräzises Wendepunkt-Entry-System (Execution Engine)

Hier liegt der größte Vorteil dieses Systems.

Das Wendepunkt-Modul generiert Einstiege ausschließlich in Richtung des H4-Bias und kombiniert mehrere starke Bestätigungen:

Swing-High / Swing-Low-Struktur

Starke Wick-Rejections

ATR-basierte Volatilitätsausdehnung

EMA-Neigung zur Trendbestätigung

Multi-Timeframe-EMA-Alignment (M30 + H4)

BUY-Wendepunkt-Pfeil

Wird nur angezeigt, wenn:

H4-Bias = BUY

Markt im Aufwärtstrend

Gültiger Swing-Low

Deutliche bullische Ablehnung

ATR-Schwelle überschritten

SELL-Wendepunkt-Pfeil

Wird nur angezeigt, wenn:

H4-Bias = SELL

Markt im Abwärtstrend

Gültiger Swing-High

Deutliche bärische Ablehnung

ATR-Schwelle überschritten

Zusätzliche Chart-Hinweise:

„H4 BIAS: BUY / SELL“

„WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW“

Keine Verwirrung. Kein Overtrading.

Nur bestätigte Einstiege.

Vollständig anpassbar & traderfreundlich

Individuell einstellbar:

EMA-Perioden

ADX- & ATR-Empfindlichkeit

Stärke der Wendepunkte

Abstand der Pfeile

Alerts, Push & E-Mail

Dashboard-Anzeige

Geeignet für Scalping, Daytrading und Swing-Trading.

Für wen ist dieser Indikator ideal?

Trendfolger

Struktur-Trader

Smart-Money-Trader

Dashboard-Trader

Trader, die Klarheit statt Chaos bevorzugen

Zusammenfassung

Das Ultimate Trend & Turning Point Dashboard liefert:

Klare Marktrichtung

Trendstärke

Higher-Timeframe-Bias

Präzise Einstiege

Sauberes, professionelles Chart-Design

Objektive Entscheidungsgrundlage

Weniger Trades – höhere Qualität. Genau dafür wurde dieses Tool entwickelt.

Wichtiger Hinweis

Wenn die Action im Dashboard mit den anderen zwei Chart-Labels übereinstimmt, entsteht ein hochwahrscheinliches BUY- oder SELL-Signal.