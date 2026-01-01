TrendSeeker Dashboard Pro

TrendSeeker Pro – Ultimatives Trend- & Wendepunkt-Dashboard + H4-Range-Detektor

Ultimate Trend & Turning Point Dashboard ist ein vollständiges Multi-Timeframe-Marktanalyse-System, das Trader konsequent in Richtung des dominanten Trends führt, seitwärts laufende Märkte herausfiltert und hochpräzise Wendepunkt-Einstiege mit maximaler Klarheit liefert.

Dies ist nicht nur ein Indikator.
Es ist ein strukturierter Trading-Rahmen, der bereits vor dem Einstieg die richtigen Antworten liefert.

Dieses Tool beantwortet drei entscheidende Fragen:

  • Befindet sich der Markt im Trend oder in einer Range?

  • Was ist der H4-Bias des Marktes?

  • Wo liegt der sicherste und wahrscheinlichste Einstiegspunkt?

1️⃣ Intelligentes Multi-Symbol-Trend-Dashboard (H4-basiert)

Das integrierte Dashboard scannt automatisch alle verfügbaren Handelssymbole und klassifiziert jedes Paar auf dem H4-Zeitfenster mithilfe von EMA-, ADX- und ATR-Logik.

Im Dashboard werden klar angezeigt:

  • PAIR (Währungspaar)

  • TREND → UP / DOWN / RANGE

  • BIAS → BUY / SELL

  • ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE

Warum dieses Dashboard so leistungsstark ist

  • Filtert automatisch Märkte mit geringer Volatilität und Seitwärtsphasen

  • Hebt nur starke, handelbare Trends hervor

  • Bestätigung durch ADX-Trendstärke + ATR-Volatilität

  • Aktuelles Chart-Symbol wird automatisch hervorgehoben

  • Dashboard kann in den Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden

Weniger Analyse – mehr Fokus auf hochwahrscheinliche Setups.

2️⃣ H4-Range- & Bias-Detektor (Marktzustand auf einen Blick)

Der Indikator analysiert kontinuierlich den H4-Chart und visualisiert die Marktstruktur durch farbige Zonen direkt im Chart:

🟢 Grüne Zone → Starker Aufwärtstrend
🔴 Rote Zone → Starker Abwärtstrend
🟠 Orange Zone → Seitwärtsmarkt / Kein Handel

Zusätzliche Live-Labels im Chart zeigen:

  • „H4 Trending UP“

  • „H4 Trending DOWN“

  • „H4 Ranging“

Bei Zustandsänderungen können Alerts, Push-Benachrichtigungen und E-Mails aktiviert werden – perfekt für Trader, die nicht ständig vor dem Bildschirm sitzen.

3️⃣ Hochpräzises Wendepunkt-Entry-System (Execution Engine)

Hier liegt der größte Vorteil dieses Systems.

Das Wendepunkt-Modul generiert Einstiege ausschließlich in Richtung des H4-Bias und kombiniert mehrere starke Bestätigungen:

  • Swing-High / Swing-Low-Struktur

  • Starke Wick-Rejections

  • ATR-basierte Volatilitätsausdehnung

  • EMA-Neigung zur Trendbestätigung

  • Multi-Timeframe-EMA-Alignment (M30 + H4)

BUY-Wendepunkt-Pfeil

Wird nur angezeigt, wenn:

  • H4-Bias = BUY

  • Markt im Aufwärtstrend

  • Gültiger Swing-Low

  • Deutliche bullische Ablehnung

  • ATR-Schwelle überschritten

SELL-Wendepunkt-Pfeil

Wird nur angezeigt, wenn:

  • H4-Bias = SELL

  • Markt im Abwärtstrend

  • Gültiger Swing-High

  • Deutliche bärische Ablehnung

  • ATR-Schwelle überschritten

Zusätzliche Chart-Hinweise:

  • „H4 BIAS: BUY / SELL“

  • „WAIT FOR TURNING POINT BUY / SELL ARROW“

Keine Verwirrung. Kein Overtrading.
Nur bestätigte Einstiege.

 Vollständig anpassbar & traderfreundlich

Individuell einstellbar:

  • EMA-Perioden

  • ADX- & ATR-Empfindlichkeit

  • Stärke der Wendepunkte

  • Abstand der Pfeile

  • Alerts, Push & E-Mail

  • Dashboard-Anzeige

Geeignet für Scalping, Daytrading und Swing-Trading.

 Für wen ist dieser Indikator ideal?

  • Trendfolger

  • Struktur-Trader

  • Smart-Money-Trader

  • Dashboard-Trader

  • Trader, die Klarheit statt Chaos bevorzugen

 Zusammenfassung

Das Ultimate Trend & Turning Point Dashboard liefert:

  • Klare Marktrichtung

  • Trendstärke

  • Higher-Timeframe-Bias

  • Präzise Einstiege

  • Sauberes, professionelles Chart-Design

  • Objektive Entscheidungsgrundlage

Weniger Trades – höhere Qualität. Genau dafür wurde dieses Tool entwickelt.

Wichtiger Hinweis
Wenn die Action im Dashboard mit den anderen zwei Chart-Labels übereinstimmt, entsteht ein hochwahrscheinliches BUY- oder SELL-Signal.


Weitere Produkte dieses Autors
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Scalpers Zone – Ultimativer Supply/Demand + Stochastik-Abprall & Triple Touch Indikator Scalpers Zone ist für Trader konzipiert, die nach hochwahrscheinlichen Scalping-Einstiegen suchen. Es erkennt tägliche und 7-Tage-Supply/Demand-Zonen und hebt Bereiche hervor, in denen sich diese Zonen perfekt überlappen, wodurch die stärksten potenziellen Umkehrpunkte markiert werden. Bei volatilen Assets wie Kryptowährungen und Gold kann die Zonenstärke erhöht werden, um bessere Sichtbarkeit und Präzision z
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
TrendSeeker Dashboard ― Intelligenter Marktfilter für Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit Das TrendSeeker Dashboard ist ein leistungsstarkes Multi-Symbol-Marktanalyse-Tool, das entwickelt wurde, um Seitwärtsmärkte zu vermeiden und sich nur auf hochwertige Trendwerte im H4-Zeitrahmen zu konzentrieren. Das Dashboard scannt kontinuierlich alle verfügbaren Symbole und klassifiziert jedes Paar wie folgt: Aufwärtstrend (Trending UP) Abwärtstrend (Trending DOWN) Seitwärtsmarkt / Kein-Handel (Ranging /
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Market Master Trend Beherrschen Sie die Richtung des Marktes mit Präzision Der Ultimate Market Master Trend-Indikator ist ein All-in-One-Marktstimmungsanalysator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit, Genauigkeit und Vertrauen in jede Bewegung verlangen. Er kombiniert intelligente Trenderkennung , stochastisches Momentum für mehrere Zeitrahmen und dynamische visuelle Hinweise , um Ihnen zu helfen, mit Leichtigkeit hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu identifizieren. Haupt
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Super Rejection Zones ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um genaue Intraday-Umkehrpunkte zu erkennen, indem er eine Kombination aus: Hoch und Tief des Vortages Midline-Gleichgewichtszone Ablehnende Kerzenmuster Doppelte Bestätigung durch zwei Stochastik-Filter Intelligentes Warn- und Pfeilsystem Tägliche Filterung mit automatischer Rückstellung Optionaler Trendfilter mit gleitenden Durchschnitten Der Indikator hilft Händlern, mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkeh
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Ultimate Daily Zone Arrow — Indikatorbeschreibung (Deutsch) Ultimate Daily Zone Arrow ist ein intelligenter Handelsindikator, der automatisch die obere tägliche Zone (Upper Daily Zone) und die untere tägliche Zone (Lower Daily Zone) erkennt und an diesen wichtigen Bereichen präzise Kauf- und Verkaufssignale mittels Pfeilen ausgibt. Der Indikator eignet sich für alle Märkte, einschließlich Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen.  Hauptfunktionen des Indikators  Automatische Erkennung der tägli
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Buy & Sell Levels with Alerts ist ein umfassender Trading-Indikator, der Stochastik, Vortages-Level, Multi-Timeframe-Trendmeter (MTF) und Rejection-Erkennung in einem einzigen leistungsstarken Tool kombiniert. Er hilft Tradern, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, Trendrichtungen und hochwahrscheinliche Umkehrsignale schnell zu erkennen – mit visuellen Pfeilen und automatischen Alerts. Hauptfunktionen: Stochastischer Oszillator: Zeigt schnelle (%K) und langsame (%D) Linien in einem
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Der Follow The Labels Indicator ist ein multifunktionaler MT4-Indikator, der Händlern einen umfassenden visuellen Überblick über die Marktbedingungen in mehreren Dimensionen bietet. Er kombiniert Trendanalyse, Vortagesstände, Stochastik-Momentum und Ablehnungssignale in einer einfach zu lesenden Oberfläche. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Zeigt die Ausrichtung des MA200 (LWMA) über drei Zeitrahmen an: H1, M30, M15. Zeigt eine allgemeine Trendbezeichnung an: Bullish, Be
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Maximiere dein trendbasiertes Trading mit H4 & M30 Turning Point PRO! Sag dem Raten und unübersichtlichen Charts Lebewohl. Dieser Premium-Indikator kombiniert die Trend-Erkennung höherer Zeitrahmen mit präzisen kurzfristigen Wendepunkt-Signalen und bietet dir kristallklare Kauf- und Verkaufschancen. Warum Trader ihn lieben: H4 EMA200 Trend-Bias: Erkenne den dominanten Trend auf einen Blick. Handle nur in Trendrichtung. M30 Ausführungs-Pfeile: Warte auf hochwahrscheinliche Wendepunkte, bestätigt
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indikatoren
Trade the Range – H4 Range-Markt-Detektor & Tägliche SR-Zonen mit Docht-Abprallwarnungen Übersicht: „Trade the Range“ ist ein präzises Trading-Tool für Trader, die sich ausschließlich auf hochwahrscheinliche Range-Märkte konzentrieren möchten. Anstatt jedem Trend blind zu folgen, erkennt dieser Indikator automatisch Konsolidierungsphasen im H4-Zeitrahmen und hilft Ihnen, die oberen und unteren Zonen des Range-Bereichs sicher zu handeln. Hauptfunktionen: H4 Range-Erkennung: Erkennt automatisch,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension