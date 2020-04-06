GoldRushX - Der Trading-Roboter, den Sie nicht verpassen dürfen

Wir stellen Ihnen GoldRushX vor, Ihren neuen automatisierten Partner, um Ihre Gewinne auf dem Finanzmarkt zu maximieren. Entwickelt auf der Grundlage robuster Algorithmen und direkt aus Pine Script konvertiert, ist GoldRushX eine Komplettlösung für Trader, die Effizienz, Präzision und fortschrittliche Risikokontrolle suchen.

Hauptfunktionen:

Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte: Mit präzisen Berechnungen der Bollinger-Bänder identifiziert dieser Roboter Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten auf Basis der Marktvolatilität und anpassbaren gleitenden Durchschnitten (SMA oder EMA), was mehr Klarheit in Ihre Trades bringt.

Integriertes Risikomanagement: Legen Sie Ihr Risiko pro Trade ganz einfach als Prozentsatz Ihres Kontoguthabens fest. GoldRushX berechnet automatisch die ideale Positionsgröße und stellt sicher, dass Sie innerhalb der vom Broker zugelassenen Volumenlimits handeln.

Automatisierte Kauf- und Verkaufsoperationen: Der Roboter öffnet automatisch Kauf- oder Verkaufsaufträge, basierend auf einer gründlichen technischen Analyse. Sie können die Bedingungen anpassen, unter denen Kauf- oder Verkaufsoperationen gemäß Ihrer Strategie aktiviert werden.

Trailing Stop und fester Stop: GoldRushX bietet Flexibilität sowohl für diejenigen, die einen Trailing Stop verwenden möchten, um so viel Gewinn wie möglich mitzunehmen, als auch für diejenigen, die einen festen Stop bevorzugen, um die Sicherheit der Trades zu gewährleisten.

Bewegungs- und Pullback-Projektionen: Mit den Bewegungs- und Pullback-Projektionen berechnet der Roboter automatisch die möglichen Bewegungsziele auf Basis des angepassten Prozentsatzes, was Ihre Strategie verbessert, um das Maximum aus Trendumkehrungen oder -fortsetzungen herauszuholen.

Komplette Auftragskontrolle: Mit Auftragslimits nach Typ und fortschrittlichem Zeitmanagement zwischen den Trades verhindert GoldRushX übermäßige Aufträge und hilft, die Konsistenz in Ihren Trades zu bewahren.

Grafische Darstellung von Gewinn und Aufträgen: Sehen Sie in Echtzeit die Gesamtzahl der ausgeführten Aufträge und den kumulierten Gewinn im Chart, was die Analyse der Roboterleistung direkt in Ihrem Trading-Chart erleichtert.

Flexibel für alle Kontoarten: Kompatibel mit Standard-, Mikro- und Ultra-Low-Konten, ist der Roboter so konzipiert, dass er sich an verschiedene Trader-Profile anpasst.

Warum GoldRushX wählen? Wenn Sie auf der Suche nach einem Roboter sind, der mehr kann als nur Trends zu folgen, dann ist GoldRushX die ideale Wahl. Es kombiniert fortschrittliche Analysen mit einem effizienten Risikomanagement und einer umfassenden Betriebskontrolle, um eine automatisierte Lösung zu bieten, die sich Ihrem Handelsstil anpasst.

Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Ergebnisse auf dem Markt zu maximieren. Holen Sie sich GoldRushX jetzt und bringen Sie Ihr Trading auf ein neues Level!

GoldRushX – Die Zukunft des automatisierten Tradings ist hier.

Startpreis: $30 | Endpreis: $2000

Konfigurationsparameter:

Gold oder XauUsd

Zeitrahmen: M5

Hebel: 1:500

Kontotypen: Standard (Startkapital $200), Micro oder Ultra Low (Startkapital $20)

