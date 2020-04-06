GoldRushX

GoldRushX - Der Trading-Roboter, den Sie nicht verpassen dürfen

Wir stellen Ihnen GoldRushX vor, Ihren neuen automatisierten Partner, um Ihre Gewinne auf dem Finanzmarkt zu maximieren. Entwickelt auf der Grundlage robuster Algorithmen und direkt aus Pine Script konvertiert, ist GoldRushX eine Komplettlösung für Trader, die Effizienz, Präzision und fortschrittliche Risikokontrolle suchen.

Hauptfunktionen:

  • Bollinger-Bänder und gleitende Durchschnitte: Mit präzisen Berechnungen der Bollinger-Bänder identifiziert dieser Roboter Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten auf Basis der Marktvolatilität und anpassbaren gleitenden Durchschnitten (SMA oder EMA), was mehr Klarheit in Ihre Trades bringt.

  • Integriertes Risikomanagement: Legen Sie Ihr Risiko pro Trade ganz einfach als Prozentsatz Ihres Kontoguthabens fest. GoldRushX berechnet automatisch die ideale Positionsgröße und stellt sicher, dass Sie innerhalb der vom Broker zugelassenen Volumenlimits handeln.

  • Automatisierte Kauf- und Verkaufsoperationen: Der Roboter öffnet automatisch Kauf- oder Verkaufsaufträge, basierend auf einer gründlichen technischen Analyse. Sie können die Bedingungen anpassen, unter denen Kauf- oder Verkaufsoperationen gemäß Ihrer Strategie aktiviert werden.

  • Trailing Stop und fester Stop: GoldRushX bietet Flexibilität sowohl für diejenigen, die einen Trailing Stop verwenden möchten, um so viel Gewinn wie möglich mitzunehmen, als auch für diejenigen, die einen festen Stop bevorzugen, um die Sicherheit der Trades zu gewährleisten.

  • Bewegungs- und Pullback-Projektionen: Mit den Bewegungs- und Pullback-Projektionen berechnet der Roboter automatisch die möglichen Bewegungsziele auf Basis des angepassten Prozentsatzes, was Ihre Strategie verbessert, um das Maximum aus Trendumkehrungen oder -fortsetzungen herauszuholen.

  • Komplette Auftragskontrolle: Mit Auftragslimits nach Typ und fortschrittlichem Zeitmanagement zwischen den Trades verhindert GoldRushX übermäßige Aufträge und hilft, die Konsistenz in Ihren Trades zu bewahren.

  • Grafische Darstellung von Gewinn und Aufträgen: Sehen Sie in Echtzeit die Gesamtzahl der ausgeführten Aufträge und den kumulierten Gewinn im Chart, was die Analyse der Roboterleistung direkt in Ihrem Trading-Chart erleichtert.

  • Flexibel für alle Kontoarten: Kompatibel mit Standard-, Mikro- und Ultra-Low-Konten, ist der Roboter so konzipiert, dass er sich an verschiedene Trader-Profile anpasst.

Warum GoldRushX wählen? Wenn Sie auf der Suche nach einem Roboter sind, der mehr kann als nur Trends zu folgen, dann ist GoldRushX die ideale Wahl. Es kombiniert fortschrittliche Analysen mit einem effizienten Risikomanagement und einer umfassenden Betriebskontrolle, um eine automatisierte Lösung zu bieten, die sich Ihrem Handelsstil anpasst.

Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Ergebnisse auf dem Markt zu maximieren. Holen Sie sich GoldRushX jetzt und bringen Sie Ihr Trading auf ein neues Level!

GoldRushX – Die Zukunft des automatisierten Tradings ist hier.

Startpreis: $30 | Endpreis: $2000

Konfigurationsparameter:

  • Gold oder XauUsd
  • Zeitrahmen: M5
  • Hebel: 1:500
  • Kontotypen: Standard (Startkapital $200), Micro oder Ultra Low (Startkapital $20)
  • Weitere Informationen: Nachricht senden
  • Signal bald verfügbar


Empfohlene Produkte
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter verwendet weder ein Grid- noch ein Martingal-System. Er verwendet lediglich eine einfache Strategie, die auf 2 Indikatoren basiert: Gleitender Durchschnitt und Fibonacci-Retracement. Kaufsignal: Wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. In einem Abwärtstrend fällt der Markt nie in einer geraden Linie. Er wechselt zwischen: bärischen Impulsen (die Hauptabwärtsbewegung) Bull
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experten
Fibonacci MT5 ist ein Expert Advisor zur Automatisierung des Handels auf Basis von Fibonacci-Niveaus. Er bestimmt das Minimum und Maximum der Preise über eine bestimmte Anzahl von Balken, zeichnet Fibonacci-Niveaus und eröffnet Trades, wenn der aktuelle Preis die ausgewählten Niveaus erreicht. Der EA kann im Trend oder gegen den Trend handeln, abhängig von den Parametern. Außerdem können Niveaus für die Schließung von Trades, Risikomanagement und Zeitfilter konfiguriert werden. Besonderheiten Au
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
Fortuno MT5
Sandy Mirelle Dos Santos Almeida
Experten
Kostenlos und zeitlich befristet verfügbar! Gostou? avalie para nos ajudar a melhorar :) Fortuno é um robô de negociação para MetaTrader 5, projetado para operar estrategicamente com base no indicador RSI (Índice de Força Relativa). Ideal für Trader, die einen präzisen und disziplinierten Handel mit einer klaren Einstiegs- und Ausstiegsstrategie anstreben, bietet Fortuno automatisierte Ergebnisse in 5-Minuten-Grafiken, mit Schwerpunkt auf Zeiträumen von Über- und Unterschreitung. Wichtigs
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experten
Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Experten
Double RSI EA - Intelligente Multi-Timeframe Strategie Dieser Expert Advisor verwendet zwei RSI-Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen, um Kauf-/Verkaufssignale zu bestätigen. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn beide RSI-Werte das erforderliche Niveau erreichen - dies reduziert Fehleinstiege und verbessert die Genauigkeit. Doppelte RSI-Bestätigung (z. B. H1 + M15) Kursbasierter SL/TP und optionaler Trailing-Stop Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit Reverse Trades nach
FREE
The Fibonacci Scalper
STANTON ROUX
4.2 (44)
Experten
Der Fibonacci Trader MQL5 Expert Advisor verwendet die Fibonacci-Ebenen, um einen Kauf- oder Verkaufshandel mit dem MACD als Bestätigung zu bestimmen. Die Fibonacci-Levels funktionieren wie folgt: Oberhalb von 61,8 VERKAUFEN, wenn der MACD-Trend VERKAUFEN lautet Trading Range (Möglichkeit zur Auswahl von Trading-Eingangsparametern) KAUFEN, wenn der MACD-Trend KAUFEN lautet VERKAUFEN, wenn der MACD-Trend VERKAUFEN lautet Unterhalb von 23,6 KAUFEN, wenn der MACD-Trend auf KAUFEN steht Die Standar
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experten
Der Expert Advisor (EA) basiert auf dem Dynamic Linear Regression Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Benutzereingaben: Die Anzahl der Kerzen wird bei der Berechnung der linearen Regression berücksichtigt; Abstand zur oberen Linie; Abstand zur unteren Linie; Stoppen Sie den Verlust von. Der EA führt Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt aus, wenn der Wert einer Linie, höher oder niedriger, zum aktuellen Kurs erreicht wird. Wenn die untere Linie erreicht wird, wird ein Kauf
FREE
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Experten
Signallink:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat für Diskussionen und Fragen:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Startpreis: $99 Preiserhöhung: Der Preis erhöht sich monatlich um 100 $ bei guter monatlicher Leistung (10 % oder mehr). Funktioniert mit einem Standardkonto (keine ECN erforderlich). Es wurde anhand einer kleinen Datenmenge (8 Monate des Jahres 2024) optimiert, aber der Backtest zeigt bei einem langen Backtest-Lauf mit echten Ticks großartige Ergebnisse.
Vates
Pavel Gotkevitch
4.2 (5)
Experten
Vates ist ein lateinisches Wort und bedeutet "Prophet". Vates ist ein Multiwährungs-Trend-Expert Advisor, der auf allen Arten von Realkonten, in jedem Zeitrahmen, mit jeder anfänglichen Einzahlung, mit fester oder variabler Losgröße, mit vier- und fünfstelligen Kursen und mit Brokern, die verschiedene Arten der Auftragsausführung anbieten, laufen kann. Ein besonderes Merkmal des EA ist seine Stabilität und Zuverlässigkeit. Die Ergebnisse der Expert Advisor-Tests im Strategy Tester in vier Modi (
Auto Orders
Sebastien Ludovic Rodolf Lelu
Experten
Expertenberater für den automatischen Handel mit Forex-Währungspaaren für MT5 Dieser Expertenberater wird verwendet, um Forex-Währungspaare automatisch auf der MetaTrader 5-Plattform zu handeln. Er platziert zwei verzögerte Aufträge, einen Kaufauftrag und einen Verkaufsauftrag, in gleicher Entfernung vom Marktpreis. Sobald ein Auftrag ausgelöst wird, wird der verbleibende Auftrag gelöscht und zwei neue Aufträge platziert. Dadurch wird eine Kontinuität mit einer sukzessive geöffneten Position so
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experten
Ich habe in der Vergangenheit viele Dinge im Devisenhandel ausprobiert und in den letzten 3,5 Jahren eine Menge gelernt. Ich habe verschiedene Tools für den manuellen Handel ausprobiert und hatte nicht viel Erfolg. Der Devisenmarkt hat mich schon immer fasziniert. Die Integration von Volumendaten ist eine einzigartige Funktion und erhöht die Qualität der Handelsentscheidungen des Expert Advisors erheblich. Und ja, man darf nicht vergessen, dass Backtest-Ergebnisse nicht mit Live-Ergebnissen gle
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Cuervo Candles Scalping
Cristobal Hidalgo Soriano
Experten
Hauptmerkmale: 1) Scalping-Strategie: Der Crow Candles Scalping EA konzentriert sich darauf, von schnellen Marktbewegungen zu profitieren. Die Strategie basiert auf der Identifizierung von Candlestick-Mustern und technischer Analyse, um Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen. 2. fortschrittliches Risikomanagement: Der EA verfügt über ein robustes Risikomanagement, um Ihr Handelskonto zu schützen. Sie können die Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter anpassen, um das Risikoniveau nach I
Scalping StrikeX
Paline Maina
Experten
Mascalper EA Pro ist ein automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um hochfrequente Trades mit Präzision auszuführen, basierend auf Markt-Scalping-Strategien. Es hilft Händlern, kleine Preisbewegungen auf dem Devisenmarkt mit minimalen manuellen Eingriffen auszunutzen. Hauptmerkmale Vollständig automatisierter Handel : Führt Trades automatisch auf der Grundlage voreingestellter Bedingungen aus, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen. Scalping-Strategie : Konzentriert sich
Wolftrix EA MT5
Mohamed Samsudeen
Experten
Wolftrix EA MT5! Verwendungsempfehlungen: Instrument: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: M15 mit H1 (Standard-Vorschlag) Mindestguthaben: $500 für 0.01 Lotgröße Konto-Typ: Jedes MT5-Konto, das den Goldhandel unterstützt Broker Bedingungen: Niedriger Spread und stabile Ausführung empfohlen Wolftrix EA MT5! Ist ein fortschrittlicher XAUUSD-Handelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die präzise Eingaben mit kontrollierter Häufigkeit bevorzugen. Er arbeitet ausschließlich mit Gold EA (XAUUSD) und ko
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Supply and Demand Price Action MT5 EA ist ein automatisches Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Es identifiziert Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Preiskonsolidierungsmustern und handelt, wenn die Zone erneut getestet wird (Taps). Dieser EA generiert Trades, wenn der Preis nach einem anfänglichen Ausbruch in gültige Zonen zurückkehrt, mit konfigurierbarem Risikomanagement. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auc
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA builder master
Davi Silva Campos
Experten
TRETEN SIE UNSEREM DISCORD-KANAL BEI! Treten Sie unserer Gruppe bei und helfen Sie uns, einen besseren EA zu entwickeln und profitable Setups zu entdecken. https://discord.gg/ebPS82eM EA Builder Master: Beherrschen Sie den Markt mit intelligenter Automatisierung und totaler Kontrolle Das ultimative Tool für Trader, die ihre eigenen Strategien in MetaTrader 5 erstellen, testen und automatisieren möchten, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Waren Sie jemals frustriert, weil Sie Cha
FREE
EURUSD 3m hunter
Sergio Tiscar Ortega
Experten
EA, der den EURUSD durch Orderblöcke und Liquiditätslücken in einem 3-Minuten-Zeitrahmen betreibt. Backtested zwischen dem 01/01/2020 und heute (26.10.2023), wo es einen Nettogewinn von 39.303,75 $ (grundlegende Pepperstone-Kontoprovisionen) ausgehend von einem Basiskonto von 10.000 $ generieren kann. Die maximale Reduzierung des Kontostandes beträgt 24,14% und die maximale Reduzierung des Eigenkapitals 28,51%, wobei ein konstantes Risiko von 2,1% des anfänglichen Kontostandes und eine maximale
FREE
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experten
Bantam EA - Strukturiertes Scalping auf EUR/USD (H1) Bantam ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Währungspaar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Preisausbrüche um die letzten Hoch- und Tiefstände zu identifizieren und zu handeln, basierend auf einer internen Logik, die von der Preisstruktur abgeleitet ist. Der EA platziert schwebende Orders zu ausgewählten Preispunkten und verwaltet Positionen mit einem integrierten Trailing-Stop-S
Blind Trading
Abdelaziz Omar Abdelaziz Nader
Experten
Automatischer Grid-Handel Platziert Buy Stop- und Sell Stop-Orders in beide Richtungen mit einer definierten Schrittgröße. TP-Flip-Logik Wenn ein Trade den Take Profit erreicht , wird ein Flip-Trade in die entgegengesetzte Richtung auf demselben Niveau mit einer größeren Losgröße eröffnet - ideal , um eine Trendfortsetzung zu erkennen . SL Retry System (Optional) Wenn ein Trade den Stop Loss erreicht, wird eine Retry-Order auf dem gleichen Level platziert , um die Gelegenheit erneut
Centundecim
Alexandro Matos
Experten
KEINE DLL ERFORDERLICH! Centundecim Automata Negotiationis Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identificat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit. Proprietates principales: Inscriptiones in incitamentis numericis (L1-L6) fundatae, sine indicibus externis. Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et margine
Many Moving Averages MT5
Alexander Nikolaev
Experten
Gleitende Durchschnitte werden sehr häufig für die Analyse von Währungspaaren und den Handel verwendet. Dieser Expert Advisor kann viele gleitende Durchschnitte auf einmal analysieren und auf dieser Grundlage handeln. Wenn die erforderliche Anzahl von gleitenden Durchschnitten einen Kauf signalisiert, tätigt der Berater einen Kauf, wenn die Indikatoren einen Verkauf signalisieren, verkauft der Berater. Außerdem werden Fehlsignale bei niedriger Volatilität auf der Grundlage des ADX-Indikators gef
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Experten
Clock Trades – Präziser Handel nach Zeitplan! Clock Trades ist ein intelligenter und zuverlässiger EA, mit dem du zeitbasierte Trades automatisch öffnen kannst. Lege die genaue Stunde und Minute fest, wähle deine Einstellungen, und der EA erledigt den Rest. Verwende Server- oder Lokalzeit Funktioniert auf jedem Symbol oder einer Symbol-Liste Vollständige Kontrolle über Buy/Sell-Ausnahmen TP/SL in Pips, Punkten oder Geld Automatischer Wiederholungsversuch bei Common Errors (z. B.
Nexus Range Breakout
Mohammed Kaddour
Experten
Dies ist ein klassisches Range BreakOut System. Der Bereich wird durch die Mindestanzahl der Balken und die maximale Breite in Pips definiert. Der Benutzer kann beides einstellen. Der Range Breakout Expert Advisor kann für den Handel mit Zeitspannen verwendet werden. Der Markt findet seine Richtung oft in den Morgenstunden und folgt dann diesem Trend für den Tag. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um diese Trends nach dem morgendlichen Breakout zu handeln. Dennoch können Sie mit diesem Prog
MA and MACD EA
Nanthachak Khamhung
Experten
MA and MACD EA (MAXD) , ein leistungsstarkes und zuverlässiges Trading-Tool für Trader, die ihre Handelsstrategie mit einer Kombination aus Moving Average (MA) und MACD-Indikatoren verbessern möchten. MAXD bietet anpassbare Einstellungen, die an jeden Vermögenswert angepasst werden können und somit Flexibilität unter verschiedenen Marktbedingungen gewährleisten. Mit den eingebauten Risikomanagement-Funktionen ermöglicht MAXD dem Trader, präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu setzen, die tä
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experten
- MAX Dieses Produkt verwendet eine Handelsstrategie mit einem der auf dem Markt gebräuchlichen Indikatoren, und zwar in Verbindung mit einem anderen Indikator, der auf dem Markt nicht so gebräuchlich ist, aber in Verbindung mit dem ersten Indikator Ergebnisse liefert, die Sie unten sehen werden. Die Indikatoren, von denen wir sprechen, sind SMMA und ADX. Andererseits werden sowohl der Take Profit als auch der Stop Loss auf bestimmte Pips festgelegt, die vom Benutzer auf Wunsch geändert werden
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Vwapbandsmoderno
Mateus Barboza De Paula
4 (1)
Indikatoren
VWAP Bands 3 Camadas – Indicador para MetaTrader 5 O VWAP Bands 3 Camadas é um indicador avançado para MetaTrader 5 que combina o Volume Weighted Average Price (VWAP) com bandas de desvio padrão, proporcionando uma visão clara dos níveis de suporte e resistência dinâmicos no mercado. Principais Características: VWAP Dinâmico – Média ponderada pelo volume, ajustando-se ao comportamento do mercado. 3 Camadas de Bandas – Bandas baseadas em desvios padrão (+1, +2 e +3), ajudando a identifica
FREE
GannMACDX
Mateus Barboza De Paula
Experten
GANNMACD ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5), der zwei technische Analyse-Strategien kombiniert: den MACD (Moving Average Convergence Divergence) und die Gann-Niveaus. Das Tool verwendet diese Indikatoren, um Kauf- und Verkaufsbedingungen zu erkennen und basierend auf anpassbaren Einstellungen automatisch Orders auszuführen. Hauptfunktionen: MACD : Der MACD-Indikator wird verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Das Skript vergleicht die Hauptlinie des MACD mit der S
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension