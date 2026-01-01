Beschreibung

Der Institutional Cycle Filter (ICF) ist ein hochentwickeltes Trendfolgetool, das die gleitenden Durchschnitte durch ein "Signal Dot"-System ersetzt. Er wurde entwickelt, um die Verzögerung zu minimieren und gleichzeitig die Glattheit zu erhalten, was ihn sehr effektiv für die Identifizierung von Trendumkehrungen in volatilen Märkten wie Gold macht.

Wie es funktioniert (Die Logik)

Kosinus-Gewichtung: Im Gegensatz zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) oder einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) verwendet dieser Algorithmus eine Cosinus-Funktion zur Berechnung der Gewichte. Dadurch kann der Indikator ältere Daten effektiver "dämpfen" und schneller auf aktuelle Preisänderungen reagieren, ohne den "Whipsaw"-Effekt von schnellen Standardindikatoren. Punkt-Filterung: Er enthält einen Filterparameter (in Punkten). Wenn sich der berechnete Trend unter diesem Wert bewegt, ignoriert der Indikator diese Bewegung. Dadurch wird das "flache" Marktrauschen entfernt. Farb-Logik: Kalkfarbene Punkte: Aufwärtstrend (Preisdynamik ist positiv).

Rote Punkte: Abwärtstrend (Preisdynamik ist negativ).

Gelb/Verborgen: Neutraler oder flacher Markt (wenn die Filterung hoch ist).

Erläuterung der Eingabeparameter

Länge (10): Die Hauptperiode der Berechnung. Höhere Werte = glattere, langsamere Linie. Niedrigere Werte = schneller, empfindlicher.

Filter (0): Der Rauschfilter. Auf 0 gesetzt: Erfasst jede kleine Trendänderung (gut für Scalping). Einstellung auf 50-100 (für Gold): Ignoriert kleine Sprünge und zeigt nur größere Trendveränderungen an.

ColorBarBack (2): Eine visuelle Einstellung, die dazu beiträgt, die Punkte "zurückzumalen", damit die visuelle Trendlinie kontinuierlich aussieht.

Abweichung (0): Ermöglicht es Ihnen, die Linie vertikal um einen bestimmten Prozentsatz zu verschieben (nützlich für die Erstellung von Hüllkurven oder Bändern, wird aber normalerweise bei 0 belassen).

Warum sollten Sie diesen Indikator zusammen mit Ihrem vorherigen Indikator "Kerze" verwenden?

Diese beiden Indikatoren arbeiten perfekt zusammen als Confluence System:

Der Candle-Indikator (ATRStops): Zeigt Ihnen den Volatilitätsausbruch an. Dieser Punkt-Indikator (ICF): Zeigt Ihnen die Momentum-Richtung an.

Signal-Strategie: