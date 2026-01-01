Institutional Cycle Filter ICF

Descripción

El filtro cíclico institucional (ICF ) es una sofisticada herramienta de seguimiento de tendencias que sustituye las medias móviles estándar por un sistema de "puntos de señal". Está diseñado para minimizar el retardo manteniendo la suavidad, lo que lo hace muy eficaz para identificar cambios de tendencia en mercados volátiles como el del oro.

Cómo funciona (la lógica)

Ponderación del Coseno: A diferencia de una Media Móvil Simple (SMA) o una Media Móvil Exponencial (EMA), este algoritmo utiliza una función Coseno para calcular las ponderaciones. Esto permite que el indicador "amortigüe" los datos más antiguos con mayor eficacia y reaccione más rápidamente a los cambios recientes de precios sin el efecto "whipsaw" de los indicadores rápidos estándar. Filtrado por puntos: Incluye un parámetro de Filtro (en puntos). Si la tendencia calculada se mueve menos que esta cantidad, el indicador ignora el movimiento. Esto elimina el ruido "plano" del mercado. Lógica de Colores: Puntos lima: Tendencia alcista (El impulso del precio es positivo).

Puntos ro jos : Tendencia bajista (el impulso del precio es negativo).

Amarillo/Oculto: Mercado neutro o plano (si el filtrado es alto).

Explicación de los parámetros de entrada

Longitud (10): El periodo principal de cálculo. Valores más altos = línea más suave, más lenta. Valores más bajos = más rápido, más sensible.

Filtro (0): El filtro de ruido. Ajustado a 0: Captura cada pequeño cambio de tendencia (bueno para scalping). Ajustado a 50-100 (para Oro): Ignora los pequeños cortes, mostrando sólo los grandes cambios de tendencia.

ColorBarBack (2): Un ajuste visual que ayuda a "pintar hacia atrás" los puntos para que la línea de tendencia visual parezca continua.

Desviación (0): Le permite desplazar la línea verticalmente en un porcentaje (útil para crear envolventes o bandas, pero normalmente se mantiene en 0).

¿Por qué utilizar este indicador junto con el anterior "Vela"?

Estos dos indicadores funcionan perfectamente juntos como un Sistema de Confluencia:

El Indicador de Velas (ATRStops): Le muestra el Breakout de Volatilidad. Este Indicador de Punto (ICF): Le muestra la dirección del Momentum.

Estrategia de Señal: