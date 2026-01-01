Institutional QQE Oscillator IQO
- Indikatoren
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Institutioneller QQE-Oszillator (IQO)
Beschreibung
Der institutionelle QQE-Oszillator (IQO) ist ein "Momentum-Volatilitäts"-Filter. Im Gegensatz zu einem Standard-RSI, der gezackt und verrauscht ist, verwendet der QQE eine Glättungsmethode und einen "Volatilitätsstopp"-Mechanismus (die gelbe gepunktete Linie) auf dem RSI selbst.
-
Blaue Linie (schnell): Der geglättete RSI-Momentum.
-
Gelb gepunktete Linie (langsam): Der Volatilitätsschwellenwert.
-
Signal: Wenn die blaue Linie die gelbe Linie kreuzt, deutet dies auf eine Verschiebung des echten Momentums hin und filtert Fake-outs heraus.
So verwenden Sie ihn zusammen mit Ihren anderen Indikatoren:
Dies ist der perfekte Momentum-Filter, den Sie zu Ihrem bestehenden Setup (Kerzen + Punkte) hinzufügen können:
-
Warten Sie auf den Farbwechsel der Kerzen (ITC).
-
Beispiel: Die Kerzen werden grün.
-
-
Schauen Sie sich diesen QQE-Indikator an:
-
Liegt die blaue Linie über der gelben gepunkteten Linie?
-
Überschreitet die blaue Linie die 50?
-
-
Ausführung:
-
Wenn JA: Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein institutioneller Ausbruch. KAUFEN.
-
Wenn NEIN (Blau liegt unter Gelb): Die grüne Kerze ist wahrscheinlich ein Fake-out oder eine schwache Korrektur. WARTEN.
-