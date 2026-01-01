Institutional QQE Oscillator IQO

Institutioneller QQE-Oszillator (IQO)

Beschreibung

Der institutionelle QQE-Oszillator (IQO) ist ein "Momentum-Volatilitäts"-Filter. Im Gegensatz zu einem Standard-RSI, der gezackt und verrauscht ist, verwendet der QQE eine Glättungsmethode und einen "Volatilitätsstopp"-Mechanismus (die gelbe gepunktete Linie) auf dem RSI selbst.

Blaue Linie (schnell): Der geglättete RSI-Momentum.

Gelb gepunktete Linie (langsam): Der Volatilitätsschwellenwert.

Signal: Wenn die blaue Linie die gelbe Linie kreuzt, deutet dies auf eine Verschiebung des echten Momentums hin und filtert Fake-outs heraus.

So verwenden Sie ihn zusammen mit Ihren anderen Indikatoren:

Dies ist der perfekte Momentum-Filter, den Sie zu Ihrem bestehenden Setup (Kerzen + Punkte) hinzufügen können: