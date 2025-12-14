Dema macd zone Divergence

Indikator: Die DEMA-MACD-Zonendivergenz

Dies ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator für mehrere Zeitrahmen, der auf dem Moving Average Convergence Divergence (MACD) basiert, aber durch die Verwendung von Double Exponential Moving Averages (DEMA) für eine geringere Verzögerung verbessert wurde. Seine Hauptfunktion besteht darin, den Hintergrund des Preisdiagramms mit farbkodierten rechteckigen Zonen zu bemalen, die die aktuelle Momentum-Phase und potenzielle Verschiebungen in der Marktkontrolle (bullish oder bearish) klar signalisieren.

🎯 Hauptzweck

Visuelle Darstellung der Stärke und Phase des Preistrends direkt auf dem Hauptpreisdiagramm, wodurch die Notwendigkeit entfällt, ständig ein Oszillatorfenster zu beobachten. Es nutzt die Kreuzung der DEMA-MACD-Linie und ihrer Signallinie in Kombination mit dem Nullniveau, um vier verschiedene Marktzonen zu definieren.

⚙️ Funktionsbeschreibung (Was er tut)

Der Indikator arbeitet in drei Hauptphasen: Berechnung, Zonenzuordnung und Alarmierung.

1. Berechnung: Der DEMA-Vorteil

Anstatt einfache exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) wie der Standard-MACD zu verwenden, nutzt dieser Indikator den schnelleren, weniger verzögerten doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (DEMA):

  • MACD-Linienberechnung: Berechnet als Differenz zwischen einem schnellen DEMA und einem langsamen DEMA des Kurses.

  • Berechnung der Signallinie: Wird als DEMA der MACD-Linie selbst berechnet.

Durch die Verwendung des DEMA kann der Indikator im Vergleich zu einem traditionellen MACD schneller auf Veränderungen der Dynamik reagieren und so frühere, wenn auch potenziell risikoreichere Signale liefern.


