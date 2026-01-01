Gann Square of Nine

Hier finden Sie die vollständige technische und strategische Beschreibung für den Gann Square of 9 Indikator.

Vollständiger Name

Gann Quadrat von 9 - Intraday-Levels (v2.0)

Überblick

Dies ist ein mathematischer Unterstützungs- und Widerstandsindikator, der auf der "Square of 9"-Theorie von W.D. Gann basiert. Im Gegensatz zu gleitenden Durchschnitten, die dem Preis hinterherhinken, ist dieser Indikator vorausschauend. Er berechnet statische Kursniveaus zu Beginn des Handelstages (basierend auf der täglichen Eröffnung) und projiziert sie in die Zukunft.

Diese Niveaus dienen als "Straßenkarte" für den Tag und zeigen, wo der Kurs wahrscheinlich pausieren, umkehren oder ansteigen wird.

Die Mathematik (wie sie funktioniert)

Gann war der Ansicht, dass Preis und Zeit in einem geometrischen Verhältnis zueinander stehen. Der Algorithmus verwendet das Quadratwurzelprinzip, um die nächsten signifikanten Rotationsstufen zu finden.

Grundlinie: Es wird der heutige Eröffnungskurs genommen. Normalisierung: Der Preis wird in eine "Gann-Zahl" umgewandelt (Anpassung an die Dezimalstellen, z. B. Umwandlung von 1,2000 in 12000). Berechnung der Rotation: Es wird die Quadratwurzel des Kurses genommen.

Sie addiert oder subtrahiert bestimmte Inkremente, die den Gradzahlen auf einem Kreis entsprechen: 0.125 = 45° 0,250 = 90° (Viertelkreis) 0,500 = 180° (Halbkreis - Hauptwert) 1,000 = 360° (Vollkreis - Hauptzyklusende)

Das Ergebnis wird quadriert, um das prognostizierte Kursniveau zu erhalten.

Visueller Leitfaden

🔵 Blaue Linien (Widerstände / Ziele)

Diese Niveaus werden oberhalb der täglichen Eröffnung berechnet.

Verwendung: Wenn der Markt eröffnet und sich nach oben bewegt, sind dies Ihre Gewinnmitnahmeziele .

Ausbruch: Wenn eine Kerze deutlich über einer blauen Linie (insbesondere der 90°- oder 180°-Linie) schließt, signalisiert dies in der Regel eine Fortsetzung auf dem nächsten Niveau.

🔴 Rote Linien (Unterstützungs-/Kaufzonen)

Diese Niveaus werden unterhalb der Tageseröffnung berechnet.

Verwendung: Wenn sich der Markt nach unten bewegt, achten Sie darauf, dass der Preis an diesen Niveaus abprallt.

Durchbruch: Wenn der Kurs eine rote Linie durchbricht, öffnet er die Tür zum nächst niedrigeren Niveau.

Zu beachtende Schlüsselniveaus

Nicht alle Linien sind gleich. Im institutionellen Handel sind bestimmte Grade wichtiger: