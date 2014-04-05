Phantom Flow
- Indikatoren
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dieser Indikator ist ein hybrides SMC + Trend + Oszillator-Tool, das Marktstrukturobjekte auf dem Chart zeichnet und auch Trendverschiebungslinien + Pfeile und ein farbiges Oszillator-Histogramm einzeichnet.
Es umfasst die folgenden Module:
Phantomverschiebung (ATR Trendverschiebung / Trailing Bands)
Schwingungsstruktur (BOS/CHoCH + Schwingungspunkte)
Interne Struktur (iBOS/iCHoCH)
Orderblöcke (Swing + intern)
Gleiche Hochs / Gleiche Tiefs (EQH / EQL)
Fair-Value-Lücken (FVG)
Premium-/Discount-Zonen (Bereichszonen)
Phantom Oscillator (MA Abweichung Momentum + Signale)