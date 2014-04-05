Phantom Flow


Dieser Indikator ist ein hybrides SMC + Trend + Oszillator-Tool, das Marktstrukturobjekte auf dem Chart zeichnet und auch Trendverschiebungslinien + Pfeile und ein farbiges Oszillator-Histogramm einzeichnet.

Es umfasst die folgenden Module:

Phantomverschiebung (ATR Trendverschiebung / Trailing Bands)

Schwingungsstruktur (BOS/CHoCH + Schwingungspunkte)

Interne Struktur (iBOS/iCHoCH)

Orderblöcke (Swing + intern)

Gleiche Hochs / Gleiche Tiefs (EQH / EQL)

Fair-Value-Lücken (FVG)

Premium-/Discount-Zonen (Bereichszonen)

Phantom Oscillator (MA Abweichung Momentum + Signale)
