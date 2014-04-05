Phantom Flow



Dieser Indikator ist ein hybrides SMC + Trend + Oszillator-Tool, das Marktstrukturobjekte auf dem Chart zeichnet und auch Trendverschiebungslinien + Pfeile und ein farbiges Oszillator-Histogramm einzeichnet.





Es umfasst die folgenden Module:





Phantomverschiebung (ATR Trendverschiebung / Trailing Bands)





Schwingungsstruktur (BOS/CHoCH + Schwingungspunkte)





Interne Struktur (iBOS/iCHoCH)





Orderblöcke (Swing + intern)





Gleiche Hochs / Gleiche Tiefs (EQH / EQL)





Fair-Value-Lücken (FVG)





Premium-/Discount-Zonen (Bereichszonen)





Phantom Oscillator (MA Abweichung Momentum + Signale)