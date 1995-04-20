Accurate Signal Pro
- Indikatoren
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Version: 5.10
Accurate Signal ARC ist ein nicht nachzeichnender Trend- und Umkehrsignalindikator für den MT4.
Er nutzt die ATR-gewichtete Volatilitätslogik in Kombination mit adaptiven Preiskanälen, um hochwahrscheinliche KAUF- und VERKAUFS-Punkte direkt auf dem Chart zu erkennen.
🔍 Wie es funktioniert
-
Berechnet einen dynamischen Volatilitätskanal unter Verwendung der gewichteten ATR
-
Erkennt die Trendrichtung (Flusszustand) und schaltet nur um, wenn der Preis den Kanal entscheidend durchbricht
-
Filtert Rauschen mit Hilfe von Spread-Aware True Range
-
Zeichnet klare Pfeile:
-
🟢 Lime Arrow → BUY Signal
-
🔴 Roter Pfeil → VERKAUFSSIGNAL
-
-
Alarme werden nur bei neuen bestätigten Signalen ausgelöst (kein Spam)
⚙️ Hauptmerkmale
-
✅ Nicht-umstreichen
-
✅ Spread-bewusste Logik
-
✅ Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
-
✅ Optimiert für schnelle Märkte (Gold / NAS100 / Forex)
-
✅ Geringe Verzögerung - Trendfolge + Umkehrerkennung
-
✅ S auberer Chart (nur Pfeile, kein Durcheinander)
🧠 Beste Anwendungsfälle
-
Einstieg in Trendfortsetzungen
-
Reversal-Bestätigung nach Erschöpfung
-
EA-Signalquelle (Puffer bereit)
-
Manueller Handel mit Bestätigungswerkzeugen (RSI, MA, SMC, etc.)
📥 Eingaben
-
NumBars - Anzahl der zu berechnenden Balken
-
EnableAlerts - Aktivieren/Deaktivieren von Popup-Warnungen
-
SignalID - Reserviert für EA/Signalfilterung