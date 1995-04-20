The best eveR

Name des Indikators: "Der Range Master"

🎯 Hauptzweck

Der Range Master ist ein fortschrittlicher technischer Indikator mit mehreren Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um Marktkonsolidierungen (Seitwärtsbewegungen) und anschließende Ausbruchsgelegenheiten mit hohem Momentum zu erkennen. Er hilft Händlern, visuell zu bestätigen, wann die Preisbewegung von einer Akkumulation mit geringer Volatilität in eine Trendeinleitung mit hoher Volatilität übergeht.

⚙️ Funktionsbeschreibung (Was er tut)

Der Range Master erfüllt drei primäre, miteinander verknüpfte Funktionen: Range Mapping, Breakout Signaling und Performance Auditing.

1. Bereichskartierung & Visualisierung

Der Indikator analysiert fortlaufend ein Rückblickfenster (konfigurierbar von Min Range bis Max Range), um einen kürzlichen Zeitraum der Preiskonsolidierung zu finden.

Identifizierung von Grenzen: Er identifiziert das höchste Hoch und das niedrigste Tief, die innerhalb des definierten Range-Fensters erreicht wurden, und markiert so die kritischen Unterstützungs- und Widerstandsgrenzen.

Box-Zeichnung: Es zeichnet ein sichtbares Rechteckobjekt direkt auf dem Chart, das den Konsolidierungszeitraum abdeckt. Dadurch wird der Händler sofort auf die aktuellen strukturellen Grenzen des Marktes aufmerksam gemacht. Die Farbe des Rechtecks (BullRectangle oder BearRectangle) gibt einen visuellen Hinweis auf die Tendenz der Richtung nach dem Ausbruch.

Multi-Timeframe-Utility: Da die Box mit allen Zeitrahmen kompatibel ist, kann der Händler sie auf einem H4-Chart für Swing-Trade-Bereiche oder einem 5-Minuten-Chart für Scalping-Bereiche anwenden.

2. Ausbruchssignalisierung & Alarmierung

Dies ist die primäre Aktionsphase des Indikators, in der er ein Handelssignal auf der Grundlage des Durchbruchs der identifizierten Spanne erzeugt.

Ausbruchs-Bestätigung: Ein Signal wird generiert, wenn der Kurs endgültig außerhalb des Hochs oder Tiefs der abgebildeten Box schließt und damit bestätigt, dass die eingeschlossene Marktenergie in eine bestimmte Richtung freigesetzt wurde.

Visuelles Signal: Ein klarer, nicht nachzeichnender Pfeil (nach oben oder unten, mit einstellbarer Größe und Farbe) wird auf der Ausbruchskerze eingezeichnet, um den bestätigten Einstiegspunkt zu markieren. $\Uparrow$ Bullisches Signal: Der Schlusskurs bricht über das Hoch der Handelsspanne aus. $\Downarrow$ Abwärtssignal: Der Schlusskurs bricht unter das Tief der Handelsspanne.

Umfassende Benachrichtigungen: Um eine sofortige Reaktion zu gewährleisten, bietet der Indikator flexible Benachrichtigungssysteme: Pop-up-Benachrichtigung auf dem Bildschirm. E-Mail-Benachrichtigung. Ton/Audio-Benachrichtigung. PUSH-Benachrichtigung , die direkt an das mobile Gerät des Händlers gesendet wird (wichtig für die Überwachung mehrerer Zeitrahmen).



3. Leistungsüberprüfung und Transparenz

Der Indikator verfügt über ein fortschrittliches internes Backtesting- und Überwachungssystem, um die Qualität seiner eigenen historischen Signale zu überprüfen.

Gewinnmessung: Für jedes generierte historische Signal verfolgt der Indikator die maximal vorteilhafte Bewegung (maximaler Gewinnausschlag), die auftrat, bevor der Markt umkehrte oder das nächste entgegengesetzte Signal erschien.

Metriken auf dem Chart: Der Indikator kennzeichnet den Chart visuell mit dem berechneten maximalen Gewinn (z. B. "+45 Pips"), der durch dieses spezifische Signal erzielt wurde, und verwendet dabei benutzerdefinierte Schriftarten und Farben.

Zusammenfassendes Dashboard: Ein dauerhafter Kommentar zeigt wichtige Statistiken an, die Transparenz über die Leistung des Indikators für das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitrahmen bieten: Gesamtzahl der geprüften Trades. Gesamte Gewinn- und Verlustrate in Prozent. Durchschnittlicher Gewinn pro Gewinnsignal (in Pips) . Aktueller Broker-Spread (in Pips).



Diese Prüffunktion ist von unschätzbarem Wert, um die Einstellungen des Indikators unter verschiedenen Marktbedingungen und Währungspaaren vor dem Live-Handel zu validieren.