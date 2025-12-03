WaveTrend LazyBear
- Indikatoren
- Ebtexaj Mussavi
- Version: 1.0
Der WaveTrend (LazyBear) -Indikator ist ein Momentum-basierter Oszillator, der entwickelt wurde, um Umkehrpunkte, Trendstärke und überkaufte/überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Er wird sowohl im Forex- als auch im Cryptocurrency-Handel häufig verwendet, da er Wendepunkte früher erkennt als traditionelle Oszillatoren wie RSI oder Stochastic.
(Ich habe die ursprüngliche TradingView Pine Script-Version konvertiert)
(Ich habe die ursprüngliche TradingView Pine Script-Version konvertiert)