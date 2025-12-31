Institutional Physics Engine
- Indikatoren
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Version: 4.30
- Aktivierungen: 5
Institutionelle Physik-Engine (IPE) v4.20
Diagnosesystem für Marktstruktur, Liquidität und Bewertung
🔷 WAS DIESES TOOL IST
Institutional Physics Engine (IPE) ist ein Echtzeit-Marktdiagnose-Indikator, der die Preise anhand von Verhaltensphysik, Liquidität, Angebots- und Nachfragedruck und Gleichgewichtsbewertung analysiert.
Er sagt keine Preise voraus und erzeugt keine blinden Kauf-/Verkaufssignale.
Stattdessen beantwortet er drei professionelle Handelsfragen:
Wo liegt der faire Wert im Moment?
Wer hat die Kontrolle (Käufer, Verkäufer oder Marktmacher)?
Ist der Preis teuer (Aufschlag), billig (Abschlag) oder fair gepreist?
🔷 WAS DIESES TOOL NICHT IST
❌ Kein Signalbot
❌ Kein Scalping-Indikator
❌ Basiert nicht auf RSI / MACD / EMA
❌ Keine Smart-Money "Zonen" oder Zeichnungen
❌ Kein Zukunftspreis-Prädiktor
Es handelt sich um eine Kontext-Engine, nicht um ein Ausführungssystem.
🔷 WIE DAS DASHBOARD AUFGEBAUT IST
Das Dashboard zeigt 26 Live-Kennzahlen an, die in Funktionsblöcken gruppiert sind.
Jeder Balken steht für Stärke, Druck oder Risiko, nicht nur für die Richtung.
🔵 1. KERNMARKTPHYSIK (0-9)
Sie beschreiben, wie sich der Preis verhält, nicht wohin er geht.
Metrik Bedeutung Verwendung
Entropie Zufälligkeit des Marktes Hoch = kein Handel
Trap Success Gescheiterte Ausbrüche Hoch = Fade Moves
Gedächtnislänge Strukturelles Gedächtnis Hoch = Trend kann andauern
Memory Decay Trendbrüchigkeit Hoch = Trend schwach
Reaction Overshoot Emotionale Ausschläge Hoch = Snapback-Risiko
Term Drift Direktionale Kraft Zeigt Verzerrung, nicht Einstieg
Schockabsorption Liquiditätsstärke Hoch = sichereres Umfeld
Behavioral Recovery Stabilisierung nach dem Schock Hoch = Smart Money vorhanden
Regime Recovery Mean-Reversion-Tendenz Hoch = Range-Bedingungen
Control Recovery Market-Maker-Kontrolle Hoch = Sauberer Preis
Wie zu verwenden
Wenn Entropie hoch ist → zur Seite gehen
Wenn Schock und Kontrolle hoch sind → Struktur ist gesund
Wenn Overshoot hoch ist → Preisjagd vermeiden
🔵 2. LIQUIDITÄT & FLUSS (10-12)
Sie zeigen an, wie stark der Preis gedehnt ist und ob die Beteiligung die Bewegung unterstützt.
Metrik Bedeutung Wie zu verwenden
VWAP-Abstand Überstreckung vom Wert Hoch = Umkehrrisiko
Gamma Flip Proximity Volatilitäts-Triggerzone Hoch = Beschleunigungsrisiko
OI-Veränderung (Proxy) Kapitalzufluss/-abfluss Bestätigt die Qualität der Bewegung
Wie verwendet man
Große Bewegungen ohne OI/Volumen-Unterstützung sind schwach
Preis weit vom VWEP entfernt = Bewertungsrisiko
🔵 3. ANGEBOT & NACHFRAGE (13-15)
Sie messen das Ungleichgewicht der Auktionen, nicht der Zonen.
Metrik Bedeutung Wie zu verwenden
Netto-S/D-Druck Wer gewinnt Richtungsdruck
Angebotsabsorption Verkäufer absorbiert Bullischer Kontext
Nachfrage-Absorption Käufer absorbiert Baisse-Kontext
Wie verwendet man
Steigender Preis + Absorption durch Verkäufer = starker Trend
Sinkender Preis + Absorption der Käufer = Verteilung
🔵 4. GLEICHGEWICHTSMOTOR (16-18)
Dies definiert den fairen Wert und das Gleichgewicht.
Metrik Bedeutung Wie zu verwenden
Gleichgewichtsdrift Bewegung des fairen Wertes Hoch = Regimewechsel
Equilibrium Compression Gleichgewicht vs. Ungleichgewicht Niedrig = Bandbreite
Bewertungsindex Aufschlag / Abschlag Zentrale Entscheidungskennzahl
Interpretation des Bewertungsindex
Positiv → Prämie (teuer)
Negativ → Abschlag (billig)
Nahe Null → Fairer Wert
Dies ist eine objektive, ATR-normierte Bewertung.
🔵 5. FLUSS & AKZEPTANZ (19-21)
Diese zeigen an, ob der Preis akzeptiert wird.
Metrik Bedeutung Verwendung
Time-In-Value Akzeptanz zum fairen Wert Hoch = Gleichgewicht
Volumen-Konzentration Institutionelles Interesse Hoch = verteidigter Bereich
Partizipation Ungleichgewicht Gesponserte Bewegung Filtert gefälschte Bewegungen
🔵 6. FLAGGEN & MOMENTUM (22-24)
Binäre Warnungen und rohe Kraft.
Flagge Bedeutung
Extreme Bewertung Preis weit vom fairen Wert entfernt
Gescheiterte Auktion Ablehnung von Aufschlag/Abschlag
Impulsleistung Rohe Geschwindigkeit, nicht Trend
🔵 7. SCHLUSSSIGNAL (25)
Dies ist eine zusammenfassende Tendenz, kein Einstiegssignal.
KAUFEN / VERKAUFEN / NEUTRAL
Stärke: Aggressiv / Moderat / Bandbreite
Verwenden Sie ihn nur als Bestätigung, niemals allein.
🔷 WIE MAN DIESEN INDIKATOR (RICHTIG) VERWENDET
✅ Richtige Verwendung
Marktkontext
Handelsfilterung
Bestätigung des Bias
Risikovermeidung
Sitzungsdiagnose
Mean-Reversion vs. Trendidentifikation
❌ Falsche Verwendung
Blinde Einträge
Scalping-Rauschen
Überhandeln
Ein-Bar-Entscheidungen
🔑 PRAKTISCHE ARBEITSABLÄUFE
Trendfortsetzung Kontext
Niedrige Entropie
Starke Laufzeitdrift
Preis nahe dem fairen Wert
Angebot oder Nachfrage Absorption ausgerichtet
Mean-Reversion-Kontext
Extreme Bewertung
Starke Erholung des Regimes
Gescheiterte Auktionsflagge
Schwache Beteiligung
No-Trade-Zone
Hohe Entropie
Instabiles Gleichgewicht
Widersprüchlicher S/D-Druck
🔷 BESTE MÄRKTE & ZEITRAHMEN
✔ Indizes
✔ Gold (XAUUSD)
✔ Forex-Majors
✔ Krypto (höhere TFs)
Empfohlene TFs
M5-M15 für den Intraday-Kontext
M30-H1 für die Struktur
H4 für Regime-Bias
🔷 ABSCHLIESSENDE PHILOSOPHIE
Die Institutional Physics Engine sagt Ihnen nicht, was passieren wird.
Sie sagt Ihnen, was gerade passiert - und ob es sinnvoll ist, daran teilzunehmen.
Nur so können professionelle Händler langfristig überleben.