MA Ribbon
- Indikatoren
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Version: 5.10
Das MA-Band ist kein einzelner Indikator, sondern eine Überlagerung mehrerer gleitender Durchschnitte (in der Regel vier bis acht oder mehr) mit unterschiedlichen Längen, die auf demselben Kursdiagramm dargestellt werden.
- Visuelles Erscheinungsbild: Die sich ergebenden Linien bilden ein fließendes, bandartiges Muster auf dem Kurschart.
- Komponenten: Händler können verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten verwenden, z. B. einfache gleitende Durchschnitte (SMA) oder exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA), und die Zeiträume (z. B. 10, 20, 30, 40, 50 und 60 Perioden) an ihre Analyse anpassen. Kürzere MAs sind näher am Kurs und reagieren schneller, während längerfristige MAs glatter sind und weniger empfindlich auf kurzfristige Schwankungen reagieren.
- Trendrichtung: Wenn sich alle gleitenden Durchschnitte in dieselbe Richtung bewegen (aufwärts oder abwärts), deutet dies auf einen starken, bestätigten Trend hin. Die Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte, wobei die schnelleren Durchschnitte bei einem Aufwärtstrend über den langsameren liegen (oder umgekehrt bei einem Abwärtstrend), bestätigt die Trendrichtung.
- Trendstärke/Momentum: Die Breite des Bandes zeigt das Momentum an.
- Expansion (Auffächerung): Die Linien spreizen sich auseinander und signalisieren einen starken, sich beschleunigenden Trend.
- Kontraktion (Zusammenziehen): Die Linien konvergieren, was auf eine nachlassende Dynamik, Konsolidierung oder Unentschlossenheit des Marktes hinweist.
- Mögliche Umkehrungen/Signale:
- Ein neuer Aufwärtstrend kann sich ankündigen, wenn die kurzfristigen MAs über die längerfristigen kreuzen (ein positives Zeichen).
- Ein Abwärtstrend wird angezeigt, wenn die kurzfristigen MAs unter den längerfristigen MAs kreuzen.