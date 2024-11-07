Market Sessions Pre

4.75

Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio), europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezifischen Handelsverhaltens.

- Asiatische Sitzung (Standard: 00:00-09:00)

- London Session (Voreinstellung: 07:00-16:00)

- New York Session (Voreinstellung: 13:00-22:00)

- Sydney Session (Voreinstellung: 21:00-06:00)

Hauptmerkmale des Market Sessions Indicator

  1. Session Timing und Überschneidungen:

    • Der Indikator markiert die Start- und Endzeiten für jede Sitzung. Diese Funktion ist hilfreich, da jede Börsensitzung einzigartige Merkmale aufweist - die asiatische Börsensitzung ist zum Beispiel im Allgemeinen ruhiger, während die Londoner Börsensitzung oft eine hohe Volatilität aufweist. Überschneidungen, wie z. B. die Überschneidung zwischen London und New York, werden ebenfalls markiert und weisen auf Zeiten erhöhter Aktivität hin.

  2. Anpassbare Sitzungsfarben:

    • Händler können häufig die Farben für jede Sitzung anpassen, was die visuelle Unterscheidung zwischen ihnen erleichtert. Diese Personalisierung sorgt für mehr Klarheit und hilft Händlern, sich auf bestimmte Sitzungen zu konzentrieren, die sie bevorzugen.

  3. Einstellbare Zeitzonen:

    • Da Händler weltweit ansässig sind, ermöglicht der Indikator in der Regel die Anpassung von Zeitzonen, so dass die Start- und Endzeiten der Sitzungen an die Ortszeit des Händlers angepasst werden können, was besonders für diejenigen nützlich ist, die sich in anderen Zeitzonen als den großen Handelszentren befinden.

  4. Session-spezifische Strategien:

    • Jede Sitzung hat ihre eigenen Merkmale. So ist beispielsweise die Londoner Sitzung oft die volatilste und bietet Ausbruchschancen, während die asiatische Sitzung eher ruhig ist, was sich für Range-Trading-Strategien eignet. Das Verständnis dieser Nuancen ermöglicht es Händlern, ihre Strategien auf die Trends der Sitzungen abzustimmen.

Warum sollte man den Market Sessions Indicator verwenden?

  1. Besseres Timing von Trades:

    • Wenn Händler wissen, welche Sitzung gerade aktiv ist, können sie ihre Strategien anpassen, um von der unterschiedlichen Volatilität und Liquidität zu profitieren.

  2. Verbesserte Analyse und Strategieentwicklung:

    • Durch die visuelle Markierung der Sitzungszeiten können Händler das Preisverhalten über die verschiedenen Sitzungen hinweg analysieren, um Strategien zu entwickeln und zu verfeinern, die den Merkmalen der einzelnen Sitzungen am besten entsprechen.

  3. Erhöhtes Bewusstsein für die Marktvolatilität:

    • Die Volatilität steigt oft während der Eröffnungen, Schließungen und Überschneidungen von Sitzungen an. Der Indikator hilft dabei, diese Bewegungen zu antizipieren und verringert so die Wahrscheinlichkeit, von plötzlichen Marktveränderungen überrascht zu werden.

Beispiel für einen Anwendungsfall

Ein Händler, der sich für Volatilität interessiert, könnte den Überschneidungszeitraum zwischen London und New York ins Visier nehmen, um von den stärkeren Marktbewegungen zu profitieren. Mit Hilfe des Market Sessions-Indikators kann er den Handel so planen, dass er mit dieser Überschneidung zusammenfällt, wodurch sich die Chancen erhöhen, bedeutende Kursbewegungen zu erwischen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Market Sessions-Indikator für Händler unverzichtbar ist, die fundierte Entscheidungen auf der Grundlage des zeitspezifischen Marktverhaltens treffen wollen. Er schafft Klarheit, verbessert die Analyse und kann effektivere Handelsstrategien unterstützen.

Bewertungen 6
Jose Nunes
95
Jose Nunes 2025.10.06 02:24 
 

Fenomenal, clean, easy to use and to customize, Great tool, thank you for your time and effort

Benjamin Afedzie
3437
Benjamin Afedzie 2025.07.04 20:24 
 

great product

Leonid Roshka
18
Leonid Roshka 2025.02.13 19:40 
 

Just discovered this indicator and compared to the one I used before (for the same purpose of indicating sessions), this one is far better. Excellent while simplistic. Doesn’t disturb my work and the screen is relatively clean. Very helpful to see the trend line between open and close of the specific market. I like it so far. Thank you!

Empfohlene Produkte
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Indikatoren
Für diejenigen, die Trends mögen, ist der Force ein sehr nützlicher Indikator. Das liegt daran, dass er auf dem berühmten ADX basiert, der die Stärke eines Trends misst, aber ohne seine 3 verwirrenden Linien. Die Interpretation von Force ist sehr einfach: Wenn das Histogramm über dem Nullniveau liegt, ist der Trend aufwärts gerichtet, ansonsten abwärts. Sie können es auch verwenden, um Divergenzen zu finden, was sehr profitabel ist. Vielen Dank an Andre Sens für die Idee zur Version 1.1. Wenn Si
FREE
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Ultimate MACD MTF Pro ist eine leistungsstarke, verbesserte Version des klassischen MACD — neu gestaltet für das moderne Trading. Dieser Indikator bietet Ihnen Multi-Timeframe MACD, dynamische Histogramm-Farben, Signal-Cross-Marker und intelligente Linienfarbwechsel basierend auf dem Momentum. Entwickelt für Trader, die saubere Signale, frühe Trenderkennung und professionelle visuelle Klarheit wünschen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe MACD (MTF) Wechseln Sie einfach zwischen dem aktuellen Cha
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.66 (44)
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen MT5 Dieser Indikator kann Hochs und Tiefs automatisch erkennen. Dieser Unterstützungs- und Widerstandsindikator erstellt Unterstützungslinien und Widerstandslinien basierend auf Hochs und Tiefs. wie man Unterstützungs- und Widerstandslinien erstellt. Dies ist ein Indikator, um automatische Unterstützungs- und Widerstandslinien zu erstellen. wie man das Unterstützungsniveau mit dem Indikator findet. Dieser Indikator findet automatisch Hochs und T
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indikatoren
SUPERTREND; Es ist ein Trendfolgeindikator, der auf dem von Olivier Seban erstellten SuperTrend ATR basiert. Es kann verwendet werden, um Änderungen in der Trendrichtung zu erkennen und Stopps zu lokalisieren. Wenn der Preis unter die Indikatorkurve fällt, wird er rot und zeigt einen Abwärtstrend an. Wenn sich der Preis dagegen über die Kurve bewegt, wird der Indikator grün und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wie andere Indikatoren funktioniert es gut auf SuperTrend, wenn es in Verbindung mit ande
FREE
IMA Finder MT5
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
1 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde auf der Grundlage des Moving Origin Indikators entwickelt. Wenn der Moving Origin Indikator den Preis durchbricht, gibt dieser Indikator ein Signal . Er ist nützlich, um die Signale besser zu sehen und zu analysieren. Attribute: Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Zu viele Signale Einfache und schnelle Einstellungen Einfache Arbeitsweise Einstellungen: Periode: wie gleitender Durchschnitt Einstellungen AlarmShow: Wenn Sie ein
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indikatoren
Der RSI-Indikator mit gleitenden Durchschnitten kombiniert den klassischen Relative Strength Index mit anpassbaren gleitenden Durchschnitten und bietet so tiefere Einblicke in die Marktdynamik und Trendrichtung. Durch die Glättung der RSI-Kurve mit kurz- und langfristigen Durchschnitten können Händler echte Umschwünge besser von Störungen unterscheiden. Dieses Tool hebt überkaufte und überverkaufte Niveaus hervor, deckt Divergenzen zwischen Preis und Momentum auf und bestätigt Einstiegs- oder Au
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Apex Predictor
Yuto Tokuhara
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf Bollinger Bändern und gleitenden Durchschnitten und verwendet den ADX, um den Wendepunkt des Markttrends zu ermitteln und ein Zeichen anzuzeigen. Er ist grundsätzlich für die Verwendung mit Währungspaaren und Futures mit hoher Volatilität gedacht. In unseren Tests verwenden wir es für XAUUSD, 5m und 15m. Die Gewinnrate liegt bei über 80 % mit 50 Pips Stop Loss und 50 Pips Gewinn oder mehr. Der Indikator ist auch ein einfacher Indikator, der es Ihnen erlaubt, Alarm
FREE
Price Momentum
Flavio Javier Jarabeck
4.92 (12)
Indikatoren
Der Value Chart Indikator stellt die Preisentwicklung in einer neuen Form dar. Dieser Indikator, Price Momentum , wurde auf der Grundlage aller Berechnungen entwickelt, die in dem Buch "Dynamic Trading Indicators " von Mark W. Helweg und David Stendahl (2002) vorgestellt wurden. Die Technik umfasst de-trendete Preise aus einem benutzerdefinierten Analysezeitraum und die Hinzufügung einer Volatilitätsindexkorrektur. Das Ergebnis ist ein Oszillator mit 3 Zonen: Fairer Kurswert, überkaufte/überverk
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
Indicator MA Channel
Alexey Smirnov
Indikatoren
Ich stelle den bekannten Indikator Gleitender Durchschnitt vor. Dieser Indikator wird als Kanal dargestellt, bei dem die obere und die untere Linie um einen vom Benutzer festgelegten Prozentsatz gleich weit von der Hauptlinie entfernt sind. Der Indikator ist einfach zu bedienen. Die Grundeinstellungen des gleitenden Durchschnitts wurden gespeichert und ein prozentualer Parameter (Channel%) wurde hinzugefügt. Grundlegende Parameter: Channel% - zeigt an, wie stark wir von der Hauptlinie abwei
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indikatoren
Der Donchian-Channel-Indikator könnte genau das Richtige für Sie sein Der Handel mit derivativen Produkten wie Futures, Optionen, CFDs, Devisen und Zertifikaten birgt erhebliche Risiken. Diese Produkte sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger können unter Umständen den gesamten Betrag oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Wenn überhaupt, sollte nur Geld eingesetzt werden, das dem persönlichen Risikokapital entspricht und verloren werden kann, ohne die finanzielle Siche
FREE
Daily High Low Danilo Monteiro
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indikatoren
## Tägliches Hoch Indikator - Danilo Monteiro - MT5 ## Beschreibung Der Daily High/Low Labels ist ein angepasster Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Tageshöchst- und -tiefststände auf dem Chart anzeigt und so die schnelle Identifizierung wichtiger Kursniveaus erleichtert. Der Indikator markiert die Kurse mit Etiketten und horizontalen Linien und ermöglicht so eine klare Visualisierung der kritischen Niveaus des aktuellen Tages und des Vortages. ## Hauptmerkmale ### 1. Automatische Ke
FREE
MP SMI for MT5
Pierre Ksachikian
Indikatoren
Der Zweck des Smart Money Index (SMI) oder Smart Money Flow Index ist es, die Stimmung der Anleger zu ermitteln. Der Index wurde von Don Hays entwickelt und misst das Marktgeschehen. Der Indikator basiert auf den untertägigen Kursmustern. Der Beginn des Handelstages soll den Handel von Kleinanlegern repräsentieren. Die meisten Einzelhändler reagieren zu Beginn des Handelstages aufgrund der über Nacht veröffentlichten Nachrichten und Wirtschaftsdaten überreagiert. Zu Beginn des Handelstages werd
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Multi RsI BB MT5
Mansour Babasafary
5 (3)
Indikatoren
Ein kombinierter Indikator aus zwei bekannten Indikatoren: RSI , Bollinger Bands Kann für alle Währungspaare verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden mit vielen Signalen Sehr einfach und schnell zu bedienen Beschreibung: Dieser Indikator ist eine Kombination aus den Indikatoren RSI und Bollinger Bands Wie Sie sehen können, zeigt er gute Signale und ist es wert, verwendet und getestet zu werden Wir hoffen, dass Sie mit diesem Indikator zufrieden sind Einstellungen: Vergangen
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indikatoren
Trading Sessions von Mahefa R ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die vier wichtigsten Handelssitzungen visuell identifiziert: New York, London, Tokio und Sydney . Der Indikator wurde entwickelt, um eine saubere, intuitive und professionelle Marktansicht zu bieten. Er hebt die aktivsten Perioden des Forex-Marktes hervor, indem er eine intelligente Visualisierung der Sitzungsbereiche , sitzungsspezifische Kerzenfarben und tägliche Trennlinien verwendet. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder niedrigerer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Indikatoren
Ein professionelles Werkzeug für den Handel - der Divergenzindikator zwischen dem RSI und dem Kurs, der es Ihnen ermöglicht, rechtzeitig ein Signal über eine Trendumkehr zu erhalten oder Kursrücksetzer abzufangen (abhängig von den Einstellungen). Die Einstellungen des Indikators erlauben es Ihnen, die Stärke der Divergenz aufgrund des Winkels der RSI-Spitzen und der prozentualen Preisveränderung anzupassen, was eine Feinabstimmung der Signalstärke ermöglicht. Der Code des Indikators ist optimie
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indikatoren
Der Ein-Minuten-Chart hat einen Fehler, aber der Ein-Tages-Chart kann nach dem Löschen des Fehlers und dem Neuladen der Indikatoren weiterhin verwendet werden, Dieser Indikator kann verwendet werden, um zu bestimmen, wie weit der Indikator nach oben geht, um einen Kaufauftrag zu erteilen, wie weit er nach unten geht, um einen Verkaufsauftrag zu erteilen, und keinen Auftrag zu erteilen, bis er diesen Abstand erreicht, was als Oszillation betrachtet wird, ein Konto eröffnen Geschenk-Index
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indikatoren
Indikator für die Marktwertlücke (FVG) Überblick Der Fair-Value-Gap (FVG)-Indikator zeigt Ineffizienzen im Kursgeschehen auf, wo ein Ungleichgewicht aufgrund aggressiver Käufe oder Verkäufe entsteht. Diese Lücken werden oft von institutionellen Händlern und "Smart Money" geschaffen und hinterlassen Bereiche, in denen der Preis später zurückkehren kann, um das Ungleichgewicht zu "füllen", bevor er seinen Trend fortsetzt. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von FVGs - Der Indikator hebt Fair-Va
FREE
Fair Value Gaps with Order Block Detector
Cao Minh Quang
Indikatoren
Die jüngste Version von Indicator ist vollständig in ein Gesamtpaket integriert, das Folgendes umfasst: Fair Value Gaps (FVG). Implizite Fair-Value-Lücke (IFVG). OrderBlock (OB). Die Optionen im Einstellungsbereich sind relativ einfach zu navigieren, und Sie können sie sogar sofort nach der Aktivierung nutzen, ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, wenn Sie die Standardkonfiguration verwenden. Der Indikator nutzt einen Algorithmus, um automatisch OrderBlocks (OB), Fair-Value-Gaps (FVGs) und Implie
Fair Value Gaps MT4
Cao Minh Quang
3.88 (8)
Indikatoren
Die Fair Value Gap (FVG) ist eine Preisspanne, in der auf einer Seite des Marktes Liquidität angeboten wird, was in der Regel durch eine Liquiditätslücke auf den Charts mit niedrigerem Zeitrahmen in derselben Preisspanne bestätigt wird. Der Preis kann eine "Lücke" bilden, um ein buchstäbliches Vakuum im Handel zu schaffen, was zu einer tatsächlichen Preislücke führt. Fair-Value-Lücken werden am häufigsten von Price-Action-Händlern verwendet, um Ineffizienzen oder Ungleichgewichte auf dem Markt z
FREE
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio) , europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezifi
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Ich habe zwei Handelsstrategien kombiniert, die Orderblock-Strategie und die FVG-Handelsstrategie, indem ich eine Kombination aus FVG-Indikatoren und Orderblöcken verwendet habe. Die Ergebnisse waren erstaunlich effektiv. Dies ist eine Zwei-in-Eins-Lösung, die es Händlern leicht macht, kritische Handelszonen zu identifizieren. Ich habe die Einstellungen so optimiert, dass Sie nur noch installieren und handeln müssen; es ist nicht übermäßig komplex, um es weiter zu erklären. Sie brauchen keine
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Multi-Timeframe ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Smart Money Concepts (SMC) über mehrere Zeitrahmen hinweg anzuwenden. Dieser Indikator identifiziert wichtige strukturelle Punkte wie Marktstrukturverschiebungen (Break of Structure und Change of Character), Orderblöcke, Fair Value Gaps (FVG) und Liquiditätszonen aus höheren Zeitrahmen und überlagert sie auf dem aktuellen Chart. Durch den Abgleich dieser kritischen SMC-Signale über mehrere Zeitrahmen hinweg erhalten
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, was eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktstrukturversc
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur: Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Supertrend Targets Signal ist ein leistungsfähiger Trendfolge- und Ausbruchsbestätigungsindikator, der Händlern hilft, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren , dynamische Zielzonen zu visualisieren und klare, zuverlässige Signale unter verschiedenen Marktbedingungen zu erhalten . Die Kerntrendlogik basiert auf einem benutzerdefinierten Supertrend, der eine ATR-basierte Bandstruktur mit langen Glättungsketten - zuerst durch einen WMA, dann durch einen EMA - verwendet, die
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Linear Regression Oscillator (LRO) ist ein technischer Indikator, der auf der linearen Regressionsanalyse beruht und auf den Finanzmärkten häufig zur Beurteilung der Dynamik und der Richtung von Kurstrends verwendet wird. Er misst den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Wert, der von einer linearen Regressionslinie vorhergesagt wird, d. h. der Linie mit der besten Anpassung über einen bestimmten Zeitraum. Im Folgenden werden seine Funktionsweise und seine Komponenten erläutert: Haupt
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur : Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der ICT Anchored Market Structures with Validation Handelsindikator wurde entwickelt, um Präzision, Objektivität und Automatisierung in die Preisaktionsanalyse zu bringen. Er hilft Händlern, Marktstrukturverschiebungen, Trendbestätigungen und Liquiditätsschwankungen über kurz-, mittel- und langfristige Marktphasen hinweg in Echtzeit zu visualisieren - alles direkt im Preis verankert, ohne auf externe oder benutzerdefinierte Eingaben angewiesen zu sein. Verwendet Die Marktstruktur ist eine der w
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Erkennen Sie automatisch bullische oder bearische Orderblöcke, um Ihre Handelseinträge mit unserem leistungsstarken Indikator zu optimieren. Ideal für Trader, die ICT (The Inner Circle Trader) folgen. Funktioniert mit jedem Anlagetyp, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Forex. Zeigt Orderblöcke auf mehreren Zeitrahmen an, von M2 bis W1. Warnt Sie, wenn ein Orderblock erkannt, migriert oder ein Orderblock mit einem höheren Zeitrahmen erstellt/ migriert wird. Perfekt für Scalping und Swing-
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indikatoren
Der SMC Analyzer STF ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC)-Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias. Jede Ebene hat konfigurierbare Elemente (BOS, OB, FVG, Liquiditätszo
Simple Smart Mney Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Dieser einfache Smart Money Concepts-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht es Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Price Action-Methoden zu markieren. "Smart Money Concepts" (SMC) ist ein Begriff, der von Price-Action-Händlern verwendet wird, die die Liquidität genauer steuern und optimale Punkte im Markt finden wollen. Der Versuch, heraus
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit besteht darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, wodurch eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet wird. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktst
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Mehrfache nicht-lineare Regression MT4 Dieser Indikator wurde entwickelt, um eine mehrfache nicht-lineare Regressionsanalyse mit vier unabhängigen Variablen durchzuführen: Schluss-, Eröffnungs-, Höchst- und Tiefstkurs. Hier sind die Komponenten und Funktionalitäten: Eingaben : Normalisierung Datenlänge: Länge der für die Normalisierung verwendeten Daten. Lernrate: Rate, mit der der Algorithmus aus Fehlern lernt. Datenpunkte anzeigen: Zeigt die Darstellung der normalisierten Eingabedaten (close,
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Market Structure with Inducements & Sweeps" ist eine einzigartige Interpretation der Smart Money Concepts Marktstruktur-Labels, die darauf abzielt, Händlern eine präzisere Interpretation unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren zu ermöglichen. Im Vergleich zu traditionellen Marktstruktur-Skripten, die Change of Character (CHoCH) und Break of Structures (BOS) beinhalten, umfasst dieses Skript auch die Erkennung von Inducements (IDM) und Sweeps, die wichtige Komponenten bei d
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Smart Market Structure Simple ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Marktstruktur auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) zu erkennen. Dieser Indikator erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ) und wichtige Swing-Punkte Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Hauptziel: Unterstützung von Händlern bei der Verfolgung institutioneller Handelsst
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Unicorn Model ICT Indicator - Intelligentes Handeln mit Präzision Der Unicorn Model ICT-Indikator ist ein leistungsstarkes und intelligentes Werkzeug für Händler, die den Methoden von Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) folgen. Dieser Indikator vereinfacht das komplexe Kursgeschehen, indem er die wichtigsten Marktstrukturen visuell identifiziert und hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Hauptmerkmale: Ein bullisches Einhorn-Muster Ein Lower Low (LL), gefolgt von einem
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Quasimodo-Musterindikator ist nicht schwieriger als das Kopf-Schulter-Muster. Dennoch ist er nur wenigen Händlern bekannt, und manche verwechseln ihn sogar mit dem anderen. Dies ist jedoch kein Grund, dieses Instrument in Ihrer Devisenhandelsstrategie zu vermeiden. Merkmale: Automatische Erkennung: Der Indikator sucht automatisch nach gültigen QM-Mustern in jedem Zeitrahmen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Chartanalyse reduziert wird. Visuelle Highlights: Klare und anpassbare Darst
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Order Block Multi Timeframe Order Block Multi Timeframe ist ein leistungsfähiges Tool für Smart Money Concept (SMC)-Händler, das eine hochpräzise Order Block-Erkennung mit einer Echtzeit-Analyse von Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) über mehrere Zeitrahmen kombiniert. Smart Money Insight, Multi-Timeframe-Präzision Dieser Indikator identifiziert automatisch institutionelle Orderblöcke - wichtige Preiszonen, in denen große Akteure in den Markt eingetreten sind - und stellt s
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Rectangle Trading Custom ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug für Händler, die mit Preisaktionen und Handelsspannen arbeiten. Es ermöglicht den Benutzern, Konsolidierungszonen zu definieren und Warnungen zu erhalten, wenn der Preis aus diesen Zonen ausbricht oder sich den auf dem Chart eingezeichneten Trendlinien nähert. Rechtecke und Trendlinien können mit einem Klick in die Zukunft verlängert werden. Rechteckpunktgröße, Name und Preise werden um das Rechteck herum angezeigt. Ha
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Single-Timeframe (STF) für MT4 Der SMC Analyzer STF MT4 ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC) Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias . Jede Ebene hat kon
Fibonacci Confluence Toolkit MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
Auswahl:
TheReflex
14
TheReflex 2025.12.24 12:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.12.24 13:39
thank bro!
Jose Nunes
95
Jose Nunes 2025.10.06 02:24 
 

Fenomenal, clean, easy to use and to customize, Great tool, thank you for your time and effort

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.12.24 13:39
thank bro!
Alex074179
398
Alex074179 2025.09.28 00:18 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.09.28 00:51
thank bro!
juan francisco sanchez guerrero
18
juan francisco sanchez guerrero 2025.07.28 01:37 
 

Muy buen indicador. Útil, fácil de usar, fácil de configurar. No da problemas como otros. Por ejemplo, no paraliza el uso de líneas, no parpadea en el gráfico, y no molesta el desarrollo del análisis por su configuración. yo he probado otros indicadores gratis, y este preciso indicador de sesiones, considero que hasta ahora, es el mejor.

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.07.28 01:39
Thank bro!
Benjamin Afedzie
3437
Benjamin Afedzie 2025.07.04 20:24 
 

great product

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.07.04 22:26
Thanks!
Leonid Roshka
18
Leonid Roshka 2025.02.13 19:40 
 

Just discovered this indicator and compared to the one I used before (for the same purpose of indicating sessions), this one is far better. Excellent while simplistic. Doesn’t disturb my work and the screen is relatively clean. Very helpful to see the trend line between open and close of the specific market. I like it so far. Thank you!

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.02.13 23:38
Thank bro!
Antwort auf eine Rezension