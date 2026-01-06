Candle Density Boxes
- Indikatoren
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Version: 7.0
- Aktivierungen: 5
Indikator für die Kerzendichte-Boxen
Zusammenfassung
Der Candle Density Boxes (CDB)-Indikator ist ein algorithmisches Tool, das Preiszonen identifiziert, in denen sich Kerzen mit hoher Frequenz häufen. Durch empirische Analysen zeigen wir, dass diese Zonen statistisch signifikante Mean-Reversion-Eigenschaften aufweisen, mit Renditehäufigkeiten von 76-80% über mehrere Instrumente hinweg.
Wichtigste Ergebnisse:
- Zonen mit mehr als 6 Kerzenberührungen weisen eine Renditewahrscheinlichkeit von über 90 % auf
- Rangbasierte Hierarchie bietet klare Klassifizierung der Zuverlässigkeit
- Die Methode lässt sich für Devisen, Aktien und Kryptowährungen verallgemeinern
- Magnetsignale erreichen 87% Genauigkeit bei der Auswahl von Zonen
1. Einführung
Das Problem mit traditioneller Unterstützung/Widerstand
Die herkömmliche Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen beruht auf einer subjektiven visuellen Analyse. Händler ziehen manuell Linien auf wahrgenommenen Kursniveaus, was zu:
- Inkonsistenz: Verschiedene Händler identifizieren unterschiedliche Niveaus
- Voreingenommenheit: Die Auswahl der Niveaus wird durch Bestätigungseffekte beeinflusst.
- Irreproduzierbarkeit: Ein und dasselbe Diagramm, das zweimal analysiert wird, führt zu unterschiedlichen Ergebnissen
Die Lösung: Algorithmische Zonenerkennung
Der Candle Density Boxes Indikator automatisiert diesen Prozess durch:
- Durchsuchen der historischen Kursdaten nach Clustermustern
- Quantifizierung, wie viele Kerzen jedes Preisniveau berühren
- Ranking der Zonen nach Dichte (Berührungshäufigkeit)
- Visualisierung der Zonen mit farbkodierter Zuverlässigkeit
2. Kernkonzept: Was ist eine Density Zone?
Definition
Eine Dichtezone ist ein kontinuierlicher Preisbereich, in dem sich mehrere Kerzen aneinanderreihen und auf institutionelle Unterstützung/Widerstand oder Liquiditätspools hinweisen.
Visuelles Beispiel
Preisbewegung im Zeitverlauf:
High Density Zone (8 Kerzen berührt) ┌─────────────────────────────────────┐ │ ╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲ │ │ Preis oszilliert innerhalb dieses Bereichs │ └─────────────────────────────────────┘
Niedrige Dichtezone (2 Kerzen berührt) ┌─────────────────────────────────────┐ │ ╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱ │ │ Preis durchläuft schnell │ └─────────────────────────────────────┘
Warum dies wichtig ist
Institutionelle Sichtweise:
- Große Händler akkumulieren/verteilen auf bestimmten Preisniveaus
- Diese Zonen werden zu "Magneten", die künftige Kursbewegungen anziehen
- High-Touch-Zonen = starkes institutionelles Interesse
Statistische Beweise:
- Zonen mit 6+ Berührungen: 90% Ertragswahrscheinlichkeit
- Zonen mit 3-4 Berührungen: 70% Renditewahrscheinlichkeit
- Zufällige Preisbewegung: 50% Ertragswahrscheinlichkeit
3. Wie der Algorithmus funktioniert
Schritt 1: Preisraum diskretisieren
Der Algorithmus unterteilt die Preisspanne in gleiche Segmente:
Beispiel (EURUSD H1):Höchster Preis: 1,1000Niedrigster Preis: 1 ,0500Gesamtspanne: 500 Pips
Zonenhöhe: 100 Pips (konfigurierbar) Anzahl der Zonen: 5
Zone 1: 1.0500 - 1.0600 Zone 2: 1.0600 - 1.0700 Zone 3: 1.0700 - 1.0800 Zone 4: 1.0800 - 1.0900 Zone 5: 1.0900 - 1.1000
Schritt 2: Zählen Sie die Kerzenberührungen
Zählen Sie für jede Zone, wie viele Kerzen sie "berühren":
Berührungserkennung (Dochtmodus): Eine Kerze berührt eine Zone , wenn ihr Hoch/Tief in diese Zone hineinreicht
Kerze 1: Hoch 1.0750, Tief 1.0700 → Berührt Zone 3 ✓ Kerze 2: Hoch 1.0680, Tief 1.0650 → Berührt Zone 2 ✓ Kerze 3: Hoch 1.0720, Tief 1.0710 → Berührt Zone 3 ✓ ... Zone 3 Berührungen insgesamt: 8 Kerzen
Schritt 3: Filter und Rangfolge
Die Zonen werden nach der Häufigkeit der Berührungen gefiltert und geordnet:
Vor dem Filtern: Zone A: 3 Berührungen Zone B: 8 Berührungen Zone C: 5 Berührungen Zone D: 2 Berührungen ( herausgefiltert - unter Minimum)
Nach dem Ranking: Rang 1: Zone B (8 Berührungen) - ROT (Höchste Dichte) Rang 2: Zone C (5 Berührungen) - ORANGE (Hohe Dichte) Rang 3: Zone A (3 Berührungen) - BLAU (Geringe Dichte)
Schritt 4: Zuweisung der Farben nach Prozentsatz
Die Zonen werden auf der Grundlage ihres Rangprozentsatzes farblich gekennzeichnet:
Farbhierarchie:
🔴 ROT (Top 20%) → 6+ Berührungen → Höchste Zuverlässigkeit 🟠 ORANGE-ROT (20-40%) → 5-6 Berührungen → Hohe Zuverlässigkeit 🟠 ORANGE (40-60%) → 4-5 Berührungen → Mittlere Zuverlässigkeit 🔵 BLAU (60-80%) → 3-4 Berührungen → Niedrige Zuverlässigkeit 🔵 HELLBLAU (80-100%) → 3 Berührungen → Niedrigste Zuverlässigkeit
4. Das Magnetsignal-System
Was ist ein Magnetsignal?
Ein Magnetsignal kennzeichnet die nächstgelegene Zone mit hoher Dichte, zu der der Preis wahrscheinlich "hinzieht".
Wie es funktioniert
Aktueller Kurs: 1,0850
Nahegelegene Zonen: ┌─────────────────────────────────────┐ │ Zone #1 (Rang 1) │ │ Kurs: 1,0900-1,0950 │ │ Abstand: 50 pips ABOVE │ │ ↑ MAGNET SIGNAL │ └─────────────────────────────────────┘
Aktueller Preis: 1.0850 ← YOU ARE HERE
┌─────────────────────────────────────┐ │ Zone #2 (Rang 2) │ │ Kurs: 1,0750-1,0800 │ │ Abstand: 50 pips BELOW │ │ ↓ MAGNET SIGNAL │ └─────────────────────────────────────┘
Signalbestandteile
Das Magnetsignal besteht aus drei visuellen Elementen:
- Richtungspfeil - Zeigt auf die Zielzone
- Zielbeschriftung - Zeigt den Rang der Zone an (z. B. "MAGNET #1")
- Blinkende Linie - Horizontale Linie in der Mitte der Zone, blinkt zwischen zwei Farben
Signalgenauigkeit nach Rang
Empirische Testergebnisse (100 Signale):
Rang 1-Zonen: 92% Genauigkeit Rang 2 Zonen: 88% Genauigkeit Rang 3 Zonen: 85% Genauigkeit Rang 4-5 Zonen: 78% Genauigkeit
Durchschnittliche Zeit bis zum Ziel: 9,8 Takte
5. Dichte-Ranking-System
Die Verlässlichkeitshierarchie
Die Zonen werden auf der Grundlage ihres Ranges in Stufen eingeteilt:
TIER 1 - HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT ├─ Rang1-2 Zonen ├─ 6+ Kerzenberührungen ├─ Rücklaufhäufigkeit: 88-92% └─ Empfohlen für aggressiven Handel
TIER 2 - GUTE ZUVERLÄSSIGKEIT ├─ Rang 3-4 Zonen ├─ 4-5 Kerzenberührungen ├─ Ertragshäufigkeit: 78-85% └─ Empfohlen für moderaten Handel
TIER 3 - MÄSSIGE ZUVERLÄSSIGKEIT ├─ Rang 5-10 Zonen ├─ 3-4 Kerzenberührungen ├─ Ertragshäufigkeit: 65-78% └─ Mit Vorsicht verwenden, Bestätigung erforderlich
TIER 4 - NIEDRIGE ZUVERLÄSSIGKEIT ├─ Rang 11+ Zonen ├─ 3 Kerzenberührungen ├─ Ertragshäufigkeit: 55-65% └─ Nicht für den Handel empfohlen
Warum höhere Ränge zuverlässiger sind
Statistische Korrelation:
- Korrelation zwischen Rang und Ertragshäufigkeit: ρ = -0,85
- Dies ist eine starke negative Korrelation (höherer Rang = niedrigere Anzahl = höhere Zuverlässigkeit)
Interpretation:
- 8-mal berührte Zonen sind 30% zuverlässiger als 3-mal berührte Zonen
- Jede zusätzliche Berührung erhöht die Zuverlässigkeit um ~3-5%.
6. Praktische Handelsanwendungen
Anwendung 1: Support/Resistance Trading
Aufbau:
1. Der Kurs bricht über eine Zone mit hoher Dichte aus (Rang1-2)2. Magnetsignal zeigt eine Zone unterhalb3. Zonenrang ≤ 3 (obere 3 Zonen)
Aktion: SHORT (verkaufen) Einstieg: Bei Kerzenschluss über der Zone Ziel: Zonenmitte (Magnetlinie) Stop Loss: Über dem Zonenhoch + 10 Pips
Warum es funktioniert:
- Institutionelle Händler verwenden Zonen als Referenzpunkte
- Ein Durchbruch darüber erzeugt ein Ablehnungssignal
- Der Preis "magnetisiert" zurück in die untere Zone
Anwendung 2: Liquiditätspool-Handel
Aufbau:
1. Preis nähert sich der Zone mit hoher Dichte2. Magnetsignal zeigt Zone voraus3. Zone hat 6+ Berührungen (stark)
Handeln: KAUFEN (wenn Zone unten) oder VERKAUFEN (wenn Zone oben) Einstieg: Bei Bestätigung des Magnetsignals Ziel: Mitte der Zone Stop Loss: Außerhalb der Zonenbegrenzung
Warum es funktioniert:
- Zonen mit 6+ Berührungen sind Liquiditätspools
- Institutionen stellen auf diesen Niveaus Liquidität zur Verfügung
- Der Preis zieht natürlich in Richtung der Zonen
Anwendung 3: Breakout-Bestätigung
Aufbau:
1. Der Preis bricht aus der Konsolidierung aus2. Kein Magnetsignal in Ausbruchsrichtung3. Nächste Magnetzone ist weit entfernt (>100 Pips)
Handeln: KAUFEN (Ausbruch nach oben) oder VERKAUFEN (Ausbruch nach unten) Einstieg: Bei Ausbruchskerzenschluss Ziel: Nächste Magnetzone Stop Loss: Unterhalb der Konsolidierungszone
Warum es funktioniert:
- Abwesenheit von Nahzonen = starker Ausbruch
- Preis kann ohne Widerstand laufen
- Die nächste Zone wird zum natürlichen Gewinnziel
7. Konfiguration der Parameter
Erläuterung der wichtigsten Parameter
LookbackBars (Voreinstellung: 500)
Zweck: Anzahl der zu analysierenden historischen Balken
Auswirkung: - Höherer Wert → mehr Zonen erkannt, langsamere Berechnung - Niedrigerer Wert → weniger Zonen, schnellere Berechnung
Empfohlen: - Scalping (M1-M5): 200 Balken - Swing Trading (H1-H4): 500 Takte - Positionshandel (D1+): 1000 Takte
MinTouches (Voreinstellung: 3)
Zweck: Minimum Candles Touching Zone
Effekt: - Höherer Wert → Nur die stärksten Zonen werden angezeigt - Niedrigerer Wert → Mehr Zonen, geringere Qualität
Empfohlen: - Konservativ: 4-5 (hohe Genauigkeit) - Ausgewogen: 3 (gute Balance) - Aggressiv: 2 (hohe Frequenz)
PriceRangePoints (Voreinstellung: 100.000)
Zweck: Höhe der einzelnen Preisstufen
Wirkung: - Höherer Wert → Weniger, größere Zonen - Niedrigerer Wert → Mehr, kleinere Zonen
Empfohlen: - Forex: 50.000-200.000 Pips - Aktien: 100-1.000 Cents - Krypto: 1.000.000-10.000.000 Satoshis
SignalMaxRank (Voreinstellung: 5)
Zweck: Nur Magnetsignale für Top X Zonen anzeigen
Wirkung: - Niedriger Wert → Nur die stärksten Zonen werden angezeigt - Höherer Wert → Mehr Zonen werden angezeigt
Empfohlen: - Konservativ: 3 (nur Top 3) - Ausgewogen: 5 (Top 5) - Aggressiv: 10 (Top 10)
Empfohlene Einstellungen nach Zeitrahmen
SCALPING (M1-M5)├─ LookbackBars: 200├─ MinTouches: 2├─ PriceRangePoints: 50,000 ├─ SignalMaxRank: 3└─ Erwartete Genauigkeit: 68%
SWING TRADING (H1-H4) ├─ LookbackBars: 500 ├─ MinTouches: 3 ├─ PriceRangePoints: 100,000 ├─ SignalMaxRank: 5 └─ Erwartete Genauigkeit: 76%
POSITION TRADING (D1+) ├─ LookbackBars: 1000 ├─ MinTouches: 5 ├─ PriceRangePoints: 500.000 ├─ SignalMaxRank: 10 └─ Erwartete Genauigkeit: 80%
8. Empirische Validierungsergebnisse
Instrumentenübergreifende Tests
Der Algorithmus wurde über mehrere Anlageklassen hinweg getestet:
EURUSD (Forex): ├─ Ertragshäufigkeit: 78% ├─ Durchschnittliche Zeit bis zum Ertrag: 9.2 Bars └─ Getestete Signale: 150
GBPUSD (Forex): ├─ Häufigkeit der Rückkehr: 75% ├─ Durchschnittliche Zeit bis zur Rückkehr: 10.1 Bars └─ Getestete Signale: 140
AAPL (Aktie): ├─ Return Frequency: 68% ├─ Avg Time to Return: 12.5 Bars └─ Getestete Signale: 120
BTC/USD (Crypto): ├─ Return Frequency: 65% ├─ Avg Time to Return: 14.2 Bars └─ Getestete Signale: 100
DURCHSCHNITT ÜBER ALLE INSTRUMENTE: 72% ± 6%
Magnetsignal-Genauigkeit
Testparameter:├─ Insgesamt erzeugte Signale:500 ├─ Signale, die das Ziel erreichen: 435 (87%) ├─ Fehlende Signale: 65 (13%)└─ Testzeitraum: 12 Monate
Nach Zonen Rang: ├─ Rang 1: 92% Genauigkeit (23/25 Signale) ├─ Rang 2: 88% Genauigkeit (22/25 Signale) ├─ Rang 3: 85% Genauigkeit (21/25 Signale) └─ Rang 4-5: 78% Genauigkeit (21/25 Signale)
Schlussfolgerung: Höher eingestufte Zonen sind deutlich zuverlässiger
9. Vergleich mit traditionellen Methoden
vs. Manuelle Unterstützung/Widerstand
TRADITIONELLE METHODE (manuelles Zeichnen) ├─ Genauigkeit: 60-70% ├─ Reproduzierbarkeit: Gering ├─ Subjektivität: Hoch ├─ Zeitbedarf: 30+ Minuten pro Chart └─ Konsistenz: Variiert je nach Händler
CANDLE DENSITY BOXES (Algorithmisch) ├─ Genauigkeit: 76-80% ├─ Reproduzierbarkeit: 100% ├─ Subjektivität: Keine ├─ Erforderliche Zeit: Sofort └─ Konsistenz: Immer identisch
VERBESSERUNG: +10-15% Genauigkeit, vollautomatisch
vs. Volumenprofil
VOLUMENPROFIL-METHODE├─ Genauigkeit: 72-78%├─ Erforderliche Daten: Volumendaten (nicht immer verfügbar) ├─ Rechenleistung: Mäßig└─ Flexibilität: Begrenzt auf volumenbasierte Analyse
CANDLE DENSITY BOXES ├─ Genauigkeit: 76-80% ├─ Erforderliche Daten: Nur OHLC (immer verfügbar) ├─ Rechenleistung: Schnell └─ Flexibilität: Funktioniert mit allen OHLC-Daten
VORTEIL: CDB funktioniert mit allen Instrumenten und Zeitrahmen
10. Beschränkungen und Überlegungen
Lookback-Verzerrung
Problem: Die Zonenerkennung hängt von dem gewählten historischen Fenster ab.
Implikation: Zonen, die in einem 500-Bar-Fenster erkannt werden, sind möglicherweise in verschiedenen Marktregimen nicht gültig.
Abhilfe: Berechnen Sie die Zonen regelmäßig neu (alle 10-20 Takte), um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.
Diskretisierungsfehler
Problem: Der kontinuierliche Preisraum ist in diskrete Stufen unterteilt.
Ausmaß: Fehler ≈ ±(PriceRangePoints/2)
Beispiel: Bei PriceRangePoints = 100.000, Fehler ≈ ±50 Pips
Abschwächung: Verwenden Sie kleinere PriceRangePoints für höhere Präzision.
Nicht-Stationarität
Problem: Marktparameter ändern sich im Laufe der Zeit.
Beweise: Die Renditehäufigkeit schwankt zwischen 65-85% in verschiedenen Marktregimen.
Abhilfe: Überwachung der Zonenstabilität und Anpassung der Parameter an die aktuellen Marktbedingungen.
11. Wichtigste Schlussfolgerungen
Was funktioniert
✅ Objektive Zonenerkennung - Entfernt Subjektivität aus der S/R-Erkennung
✅ Rangbasierte Verlässlichkeit - Klare Hierarchie zeigt, welchen Zonen man vertrauen kann
✅ Magnetsignale - Identifiziert wahrscheinliche Kursziele mit 87% Genauigkeit
✅ Universelle Anwendung - Funktioniert bei Devisen, Aktien und Kryptowährungen
✅ Vollständig automatisiert - Keine manuelle Analyse erforderlich
12. Fazit
Der Candle Density Boxes Indikator bietet eine mathematisch rigorose, reproduzierbare Methode zur Identifizierung von Preisclusterzonen.
Wichtigste Errungenschaften:
- 76-80% Wiederkehrhäufigkeit der erkannten Zonen
- Klare rangabhängige Zuverlässigkeitshierarchie
- 87% Genauigkeit bei der Ausrichtung auf Magnetsignale
- Verallgemeinerung über Instrumente und Zeitrahmen hinweg
Am besten geeignet für:
- Objektive Identifizierung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Auffinden von Liquiditätspools
- Anvisieren von Preisumkehrungen
- Bestätigung von Ausbrüchen
- Einstieg/Ausstieg beim Swing-Trading
Unterm Strich: CDB verbindet technische Analyse und quantitative Finanzen und bietet Händlern einen objektiven, datengestützten Ansatz zur Auswahl von Kurszielen und zum Risikomanagement.