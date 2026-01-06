Candle Density Boxes

Indikator für die Kerzendichte-Boxen

Zusammenfassung

Der Candle Density Boxes (CDB)-Indikator ist ein algorithmisches Tool, das Preiszonen identifiziert, in denen sich Kerzen mit hoher Frequenz häufen. Durch empirische Analysen zeigen wir, dass diese Zonen statistisch signifikante Mean-Reversion-Eigenschaften aufweisen, mit Renditehäufigkeiten von 76-80% über mehrere Instrumente hinweg.

Wichtigste Ergebnisse:

  • Zonen mit mehr als 6 Kerzenberührungen weisen eine Renditewahrscheinlichkeit von über 90 % auf
  • Rangbasierte Hierarchie bietet klare Klassifizierung der Zuverlässigkeit
  • Die Methode lässt sich für Devisen, Aktien und Kryptowährungen verallgemeinern
  • Magnetsignale erreichen 87% Genauigkeit bei der Auswahl von Zonen

1. Einführung

Das Problem mit traditioneller Unterstützung/Widerstand

Die herkömmliche Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen beruht auf einer subjektiven visuellen Analyse. Händler ziehen manuell Linien auf wahrgenommenen Kursniveaus, was zu:

  • Inkonsistenz: Verschiedene Händler identifizieren unterschiedliche Niveaus
  • Voreingenommenheit: Die Auswahl der Niveaus wird durch Bestätigungseffekte beeinflusst.
  • Irreproduzierbarkeit: Ein und dasselbe Diagramm, das zweimal analysiert wird, führt zu unterschiedlichen Ergebnissen

Die Lösung: Algorithmische Zonenerkennung

Der Candle Density Boxes Indikator automatisiert diesen Prozess durch:

  1. Durchsuchen der historischen Kursdaten nach Clustermustern
  2. Quantifizierung, wie viele Kerzen jedes Preisniveau berühren
  3. Ranking der Zonen nach Dichte (Berührungshäufigkeit)
  4. Visualisierung der Zonen mit farbkodierter Zuverlässigkeit

2. Kernkonzept: Was ist eine Density Zone?

Definition

Eine Dichtezone ist ein kontinuierlicher Preisbereich, in dem sich mehrere Kerzen aneinanderreihen und auf institutionelle Unterstützung/Widerstand oder Liquiditätspools hinweisen.

Visuelles Beispiel

Preisbewegung im Zeitverlauf:

High Density Zone (8 Kerzen berührt) ┌─────────────────────────────────────┐ │ ╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲ │ │ Preis oszilliert innerhalb dieses Bereichs │ └─────────────────────────────────────┘

Niedrige Dichtezone (2 Kerzen berührt) ┌─────────────────────────────────────┐ │ ╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱ │ │ Preis durchläuft schnell │ └─────────────────────────────────────┘

Warum dies wichtig ist

Institutionelle Sichtweise:

  • Große Händler akkumulieren/verteilen auf bestimmten Preisniveaus
  • Diese Zonen werden zu "Magneten", die künftige Kursbewegungen anziehen
  • High-Touch-Zonen = starkes institutionelles Interesse

Statistische Beweise:

  • Zonen mit 6+ Berührungen: 90% Ertragswahrscheinlichkeit
  • Zonen mit 3-4 Berührungen: 70% Renditewahrscheinlichkeit
  • Zufällige Preisbewegung: 50% Ertragswahrscheinlichkeit

3. Wie der Algorithmus funktioniert

Schritt 1: Preisraum diskretisieren

Der Algorithmus unterteilt die Preisspanne in gleiche Segmente:

Beispiel (EURUSD H1):Höchster Preis: 1,1000Niedrigster Preis: 1 ,0500Gesamtspanne: 500 Pips

Zonenhöhe: 100 Pips (konfigurierbar) Anzahl der Zonen: 5

Zone 1: 1.0500 - 1.0600 Zone 2: 1.0600 - 1.0700 Zone 3: 1.0700 - 1.0800 Zone 4: 1.0800 - 1.0900 Zone 5: 1.0900 - 1.1000

Schritt 2: Zählen Sie die Kerzenberührungen

Zählen Sie für jede Zone, wie viele Kerzen sie "berühren":

Berührungserkennung (Dochtmodus): Eine Kerze berührt eine Zone , wenn ihr Hoch/Tief in diese Zone hineinreicht

Kerze 1: Hoch 1.0750, Tief 1.0700 → Berührt Zone 3 ✓ Kerze 2: Hoch 1.0680, Tief 1.0650 → Berührt Zone 2 ✓ Kerze 3: Hoch 1.0720, Tief 1.0710 → Berührt Zone 3 ✓ ... Zone 3 Berührungen insgesamt: 8 Kerzen

Schritt 3: Filter und Rangfolge

Die Zonen werden nach der Häufigkeit der Berührungen gefiltert und geordnet:

Vor dem Filtern: Zone A: 3 Berührungen Zone B: 8 Berührungen Zone C: 5 Berührungen Zone D: 2 Berührungen ( herausgefiltert - unter Minimum)

Nach dem Ranking: Rang 1: Zone B (8 Berührungen) - ROT (Höchste Dichte) Rang 2: Zone C (5 Berührungen) - ORANGE (Hohe Dichte) Rang 3: Zone A (3 Berührungen) - BLAU (Geringe Dichte)

Schritt 4: Zuweisung der Farben nach Prozentsatz

Die Zonen werden auf der Grundlage ihres Rangprozentsatzes farblich gekennzeichnet:

Farbhierarchie:

🔴 ROT (Top 20%) → 6+ Berührungen → Höchste Zuverlässigkeit 🟠 ORANGE-ROT (20-40%) → 5-6 Berührungen → Hohe Zuverlässigkeit 🟠 ORANGE (40-60%) → 4-5 Berührungen → Mittlere Zuverlässigkeit 🔵 BLAU (60-80%) → 3-4 Berührungen → Niedrige Zuverlässigkeit 🔵 HELLBLAU (80-100%) → 3 Berührungen → Niedrigste Zuverlässigkeit

4. Das Magnetsignal-System

Was ist ein Magnetsignal?

Ein Magnetsignal kennzeichnet die nächstgelegene Zone mit hoher Dichte, zu der der Preis wahrscheinlich "hinzieht".

Wie es funktioniert

Aktueller Kurs: 1,0850

Nahegelegene Zonen: ┌─────────────────────────────────────┐ │ Zone #1 (Rang 1) │ │ Kurs: 1,0900-1,0950 │ │ Abstand: 50 pips ABOVE │ │ ↑ MAGNET SIGNAL │ └─────────────────────────────────────┘

Aktueller Preis: 1.0850 ← YOU ARE HERE

┌─────────────────────────────────────┐ │ Zone #2 (Rang 2) │ │ Kurs: 1,0750-1,0800 │ │ Abstand: 50 pips BELOW │ │ ↓ MAGNET SIGNAL │ └─────────────────────────────────────┘

Signalbestandteile

Das Magnetsignal besteht aus drei visuellen Elementen:

  1. Richtungspfeil - Zeigt auf die Zielzone
  2. Zielbeschriftung - Zeigt den Rang der Zone an (z. B. "MAGNET #1")
  3. Blinkende Linie - Horizontale Linie in der Mitte der Zone, blinkt zwischen zwei Farben

Signalgenauigkeit nach Rang

Empirische Testergebnisse (100 Signale):

Rang 1-Zonen: 92% Genauigkeit Rang 2 Zonen: 88% Genauigkeit Rang 3 Zonen: 85% Genauigkeit Rang 4-5 Zonen: 78% Genauigkeit

Durchschnittliche Zeit bis zum Ziel: 9,8 Takte

5. Dichte-Ranking-System

Die Verlässlichkeitshierarchie

Die Zonen werden auf der Grundlage ihres Ranges in Stufen eingeteilt:

TIER 1 - HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT ├─ Rang1-2 Zonen ├─ 6+ Kerzenberührungen ├─ Rücklaufhäufigkeit: 88-92% └─ Empfohlen für aggressiven Handel

TIER 2 - GUTE ZUVERLÄSSIGKEIT ├─ Rang 3-4 Zonen ├─ 4-5 Kerzenberührungen ├─ Ertragshäufigkeit: 78-85% └─ Empfohlen für moderaten Handel

TIER 3 - MÄSSIGE ZUVERLÄSSIGKEIT ├─ Rang 5-10 Zonen ├─ 3-4 Kerzenberührungen ├─ Ertragshäufigkeit: 65-78% └─ Mit Vorsicht verwenden, Bestätigung erforderlich

TIER 4 - NIEDRIGE ZUVERLÄSSIGKEIT ├─ Rang 11+ Zonen ├─ 3 Kerzenberührungen ├─ Ertragshäufigkeit: 55-65% └─ Nicht für den Handel empfohlen

Warum höhere Ränge zuverlässiger sind

Statistische Korrelation:

  • Korrelation zwischen Rang und Ertragshäufigkeit: ρ = -0,85
  • Dies ist eine starke negative Korrelation (höherer Rang = niedrigere Anzahl = höhere Zuverlässigkeit)

Interpretation:

  • 8-mal berührte Zonen sind 30% zuverlässiger als 3-mal berührte Zonen
  • Jede zusätzliche Berührung erhöht die Zuverlässigkeit um ~3-5%.

6. Praktische Handelsanwendungen

Anwendung 1: Support/Resistance Trading

Aufbau:

1. Der Kurs bricht über eine Zone mit hoher Dichte aus (Rang1-2)2. Magnetsignal zeigt eine Zone unterhalb3. Zonenrang ≤ 3 (obere 3 Zonen)

Aktion: SHORT (verkaufen) Einstieg: Bei Kerzenschluss über der Zone Ziel: Zonenmitte (Magnetlinie) Stop Loss: Über dem Zonenhoch + 10 Pips

Warum es funktioniert:

  • Institutionelle Händler verwenden Zonen als Referenzpunkte
  • Ein Durchbruch darüber erzeugt ein Ablehnungssignal
  • Der Preis "magnetisiert" zurück in die untere Zone

Anwendung 2: Liquiditätspool-Handel

Aufbau:

1. Preis nähert sich der Zone mit hoher Dichte2. Magnetsignal zeigt Zone voraus3. Zone hat 6+ Berührungen (stark)

Handeln: KAUFEN (wenn Zone unten) oder VERKAUFEN (wenn Zone oben) Einstieg: Bei Bestätigung des Magnetsignals Ziel: Mitte der Zone Stop Loss: Außerhalb der Zonenbegrenzung

Warum es funktioniert:

  • Zonen mit 6+ Berührungen sind Liquiditätspools
  • Institutionen stellen auf diesen Niveaus Liquidität zur Verfügung
  • Der Preis zieht natürlich in Richtung der Zonen

Anwendung 3: Breakout-Bestätigung

Aufbau:

1. Der Preis bricht aus der Konsolidierung aus2. Kein Magnetsignal in Ausbruchsrichtung3. Nächste Magnetzone ist weit entfernt (>100 Pips)

Handeln: KAUFEN (Ausbruch nach oben) oder VERKAUFEN (Ausbruch nach unten) Einstieg: Bei Ausbruchskerzenschluss Ziel: Nächste Magnetzone Stop Loss: Unterhalb der Konsolidierungszone

Warum es funktioniert:

  • Abwesenheit von Nahzonen = starker Ausbruch
  • Preis kann ohne Widerstand laufen
  • Die nächste Zone wird zum natürlichen Gewinnziel

7. Konfiguration der Parameter

Erläuterung der wichtigsten Parameter

LookbackBars (Voreinstellung: 500)

Zweck: Anzahl der zu analysierenden historischen Balken

Auswirkung: - Höherer Wert → mehr Zonen erkannt, langsamere Berechnung - Niedrigerer Wert → weniger Zonen, schnellere Berechnung

Empfohlen: - Scalping (M1-M5): 200 Balken - Swing Trading (H1-H4): 500 Takte - Positionshandel (D1+): 1000 Takte

MinTouches (Voreinstellung: 3)

Zweck: Minimum Candles Touching Zone

Effekt: - Höherer Wert → Nur die stärksten Zonen werden angezeigt - Niedrigerer Wert → Mehr Zonen, geringere Qualität

Empfohlen: - Konservativ: 4-5 (hohe Genauigkeit) - Ausgewogen: 3 (gute Balance) - Aggressiv: 2 (hohe Frequenz)

PriceRangePoints (Voreinstellung: 100.000)

Zweck: Höhe der einzelnen Preisstufen

Wirkung: - Höherer Wert → Weniger, größere Zonen - Niedrigerer Wert → Mehr, kleinere Zonen

Empfohlen: - Forex: 50.000-200.000 Pips - Aktien: 100-1.000 Cents - Krypto: 1.000.000-10.000.000 Satoshis

SignalMaxRank (Voreinstellung: 5)

Zweck: Nur Magnetsignale für Top X Zonen anzeigen

Wirkung: - Niedriger Wert → Nur die stärksten Zonen werden angezeigt - Höherer Wert → Mehr Zonen werden angezeigt

Empfohlen: - Konservativ: 3 (nur Top 3) - Ausgewogen: 5 (Top 5) - Aggressiv: 10 (Top 10)

Empfohlene Einstellungen nach Zeitrahmen

SCALPING (M1-M5)├─ LookbackBars: 200├─ MinTouches: 2├─ PriceRangePoints: 50,000 ├─ SignalMaxRank: 3└─ Erwartete Genauigkeit:  68%

SWING TRADING (H1-H4) ├─ LookbackBars: 500 ├─ MinTouches: 3 ├─ PriceRangePoints: 100,000 ├─ SignalMaxRank: 5 └─ Erwartete Genauigkeit: 76%

POSITION TRADING (D1+) ├─ LookbackBars: 1000 ├─ MinTouches: 5 ├─ PriceRangePoints: 500.000 ├─ SignalMaxRank: 10 └─ Erwartete Genauigkeit: 80%

8. Empirische Validierungsergebnisse

Instrumentenübergreifende Tests

Der Algorithmus wurde über mehrere Anlageklassen hinweg getestet:

EURUSD (Forex): ├─ Ertragshäufigkeit: 78% ├─ Durchschnittliche Zeit bis zum Ertrag: 9.2 Bars └─ Getestete Signale: 150

GBPUSD (Forex): ├─ Häufigkeit der Rückkehr: 75% ├─ Durchschnittliche Zeit bis zur Rückkehr: 10.1 Bars └─ Getestete Signale: 140

AAPL (Aktie): ├─ Return Frequency: 68% ├─ Avg Time to Return: 12.5 Bars └─ Getestete Signale: 120

BTC/USD (Crypto): ├─ Return Frequency: 65% ├─ Avg Time to Return: 14.2 Bars └─ Getestete Signale: 100

DURCHSCHNITT ÜBER ALLE INSTRUMENTE: 72% ± 6%

Magnetsignal-Genauigkeit

Testparameter:├─ Insgesamt erzeugte Signale:500 ├─ Signale, die das Ziel erreichen: 435 (87%) ├─ Fehlende Signale: 65 (13%)└─ Testzeitraum: 12 Monate

Nach Zonen Rang: ├─ Rang 1: 92% Genauigkeit (23/25 Signale) ├─ Rang 2: 88% Genauigkeit (22/25 Signale) ├─ Rang 3: 85% Genauigkeit (21/25 Signale) └─ Rang 4-5: 78% Genauigkeit (21/25 Signale)

Schlussfolgerung: Höher eingestufte Zonen sind deutlich zuverlässiger

9. Vergleich mit traditionellen Methoden

vs. Manuelle Unterstützung/Widerstand

TRADITIONELLE METHODE (manuelles Zeichnen) ├─ Genauigkeit: 60-70% ├─ Reproduzierbarkeit: Gering ├─ Subjektivität: Hoch ├─ Zeitbedarf: 30+ Minuten pro Chart └─ Konsistenz: Variiert je nach Händler

CANDLE DENSITY BOXES (Algorithmisch) ├─ Genauigkeit: 76-80% ├─ Reproduzierbarkeit: 100% ├─ Subjektivität: Keine ├─ Erforderliche Zeit: Sofort └─ Konsistenz: Immer identisch

VERBESSERUNG: +10-15% Genauigkeit, vollautomatisch

vs. Volumenprofil

 VOLUMENPROFIL-METHODE├─ Genauigkeit:  72-78%├─ Erforderliche Daten: Volumendaten (nicht immer verfügbar) ├─ Rechenleistung: Mäßig└─ Flexibilität: Begrenzt auf volumenbasierte Analyse

CANDLE DENSITY BOXES ├─ Genauigkeit: 76-80% ├─ Erforderliche Daten: Nur OHLC (immer verfügbar) ├─ Rechenleistung: Schnell └─ Flexibilität: Funktioniert mit allen OHLC-Daten

VORTEIL: CDB funktioniert mit allen Instrumenten und Zeitrahmen

10. Beschränkungen und Überlegungen

Lookback-Verzerrung

Problem: Die Zonenerkennung hängt von dem gewählten historischen Fenster ab.

Implikation: Zonen, die in einem 500-Bar-Fenster erkannt werden, sind möglicherweise in verschiedenen Marktregimen nicht gültig.

Abhilfe: Berechnen Sie die Zonen regelmäßig neu (alle 10-20 Takte), um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Diskretisierungsfehler

Problem: Der kontinuierliche Preisraum ist in diskrete Stufen unterteilt.

Ausmaß: Fehler ≈ ±(PriceRangePoints/2)

Beispiel: Bei PriceRangePoints = 100.000, Fehler ≈ ±50 Pips

Abschwächung: Verwenden Sie kleinere PriceRangePoints für höhere Präzision.

Nicht-Stationarität

Problem: Marktparameter ändern sich im Laufe der Zeit.

Beweise: Die Renditehäufigkeit schwankt zwischen 65-85% in verschiedenen Marktregimen.

Abhilfe: Überwachung der Zonenstabilität und Anpassung der Parameter an die aktuellen Marktbedingungen.

11. Wichtigste Schlussfolgerungen

Was funktioniert

✅ Objektive Zonenerkennung - Entfernt Subjektivität aus der S/R-Erkennung

✅ Rangbasierte Verlässlichkeit - Klare Hierarchie zeigt, welchen Zonen man vertrauen kann

✅ Magnetsignale - Identifiziert wahrscheinliche Kursziele mit 87% Genauigkeit

✅ Universelle Anwendung - Funktioniert bei Devisen, Aktien und Kryptowährungen

✅ Vollständig automatisiert - Keine manuelle Analyse erforderlich

12. Fazit

Der Candle Density Boxes Indikator bietet eine mathematisch rigorose, reproduzierbare Methode zur Identifizierung von Preisclusterzonen.

Wichtigste Errungenschaften:

  • 76-80% Wiederkehrhäufigkeit der erkannten Zonen
  • Klare rangabhängige Zuverlässigkeitshierarchie
  • 87% Genauigkeit bei der Ausrichtung auf Magnetsignale
  • Verallgemeinerung über Instrumente und Zeitrahmen hinweg

Am besten geeignet für:

  • Objektive Identifizierung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
  • Auffinden von Liquiditätspools
  • Anvisieren von Preisumkehrungen
  • Bestätigung von Ausbrüchen
  • Einstieg/Ausstieg beim Swing-Trading

Unterm Strich: CDB verbindet technische Analyse und quantitative Finanzen und bietet Händlern einen objektiven, datengestützten Ansatz zur Auswahl von Kurszielen und zum Risikomanagement.

Institutional QQE Oscillator IQO
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Institutioneller QQE-Oszillator (IQO) Beschreibung Der institutionelle QQE-Oszillator (IQO) ist ein "Momentum-Volatilitäts"-Filter. Im Gegensatz zu einem Standard-RSI, der gezackt und verrauscht ist, verwendet der QQE eine Glättungsmethode und einen "Volatilitätsstopp"-Mechanismus (die gelbe gepunktete Linie) auf dem RSI selbst. Blaue Linie (schnell): Der geglättete RSI-Momentum. Gelb gepunktete Linie (langsam): Der Volatilitätsschwellenwert. Signal: Wenn die blaue Linie die gelbe Linie kreuzt,
FREE
Institutional Cycle Filter ICF
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Beschreibung Der Institutional Cycle Filter (ICF) ist ein hochentwickeltes Trendfolgetool, das die gleitenden Durchschnitte durch ein "Signal Dot"-System ersetzt. Er wurde entwickelt, um die Verzögerung zu minimieren und gleichzeitig die Glattheit zu erhalten, was ihn sehr effektiv für die Identifizierung von Trendumkehrungen in volatilen Märkten wie Gold macht. Wie es funktioniert (Die Logik) Kosinus-Gewichtung: Im Gegensatz zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) oder einem exponentie
FREE
Supply and Demand X
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Angebot und Nachfrage im Handel beschreiben, wie Käufer (Nachfrage) und Verkäufer (Angebot) die Preise von Vermögenswerten festlegen, wobei eine hohe Nachfrage/ein geringes Angebot die Preise erhöhen (Premium) und eine geringe Nachfrage/ein hohes Angebot sie senken (Discount); Händler identifizieren diese Ungleichgewichte als "Zonen" auf Charts (z. B. Rally-Base-Rally für die Nachfrage, Drop-Base-Drop für das Angebot), um potenzielle Einstiegs-/Ausstiegspunkte zu finden, mit dem Ziel, in Disc
FREE
Candle Color RSI
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
RSI-Indikatoren (Relative Strength Index) in Kerzenfarben ändern die Farben der Kerzen auf dem Kursdiagramm, um RSI-Bedingungen wie überkaufte/überverkaufte Niveaus oder bullisches/barrisches Momentum visuell darzustellen. Dabei werden Farben wie Rot für überkauft/barrisch und Grün für überverkauft/bullisch verwendet, um Händlern zu helfen, Umkehrungen oder Stärke auf einen Blick zu erkennen, ohne auf das separate RSI-Fenster zu schauen. Diese benutzerdefinierten Indikatoren färben Kerzen oft
FREE
Institutional Trend Candles ITC
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Hier finden Sie die vollständige professionelle Beschreibung für Ihren Indikator, der in Institutional Trend Candles (ITC ) umbenannt wurde. Sie können diesen Text für Ihre Marktdokumentation, Ihr Benutzerhandbuch oder einfach zum besseren Verständnis der Funktionsweise Ihres Tools verwenden. Institutionelle Trendkerzen (ITC) v1.0 Überblick Institutional Trend Candles (ITC) ist ein spezielles Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um das "Handelsrauschen" herauszufiltern und die wahre Richtung
FREE
Gann Square of Nine
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Hier finden Sie die vollständige technische und strategische Beschreibung für den Gann Square of 9 Indikator. Vollständiger Name Gann Quadrat von 9 - Intraday-Levels (v2.0) Überblick Dies ist ein mathematischer Unterstützungs- und Widerstandsindikator, der auf der "Square of 9"-Theorie von W.D. Gann basiert. Im Gegensatz zu gleitenden Durchschnitten, die dem Preis hinterherhinken, ist dieser Indikator vorausschauend . Er berechnet statische Kursniveaus zu Beginn des Handelstages (basierend auf
FREE
Accurate Signal Pro
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Accurate Signal ARC ist ein nicht nachzeichnender Trend- und Umkehrsignalindikator für den MT4 . Er nutzt die ATR-gewichtete Volatilitätslogik in Kombination mit adaptiven Preiskanälen , um hochwahrscheinliche KAUF- und VERKAUFS-Punkte direkt auf dem Chart zu erkennen. Wie es funktioniert Berechnet einen dynamischen Volatilitätskanal unter Verwendung der gewichteten ATR Erkennt die Trendrichtung (Flusszustand) und schaltet nur um, wenn der Preis den Kanal entscheidend durchbricht Filtert Ra
FREE
The best eveR
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Name des Indikators: "Der Range Master" Hauptzweck Der Range Master ist ein fortschrittlicher technischer Indikator mit mehreren Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um Marktkonsolidierungen (Seitwärtsbewegungen) und anschließende Ausbruchsgelegenheiten mit hohem Momentum zu erkennen. Er hilft Händlern, visuell zu bestätigen, wann die Preisbewegung von einer Akkumulation mit geringer Volatilität in eine Trendeinleitung mit hoher Volatilität übergeht. ️ Funktionsbeschreibung (Was er tut) Der Ran
FREE
Dema macd zone Divergence
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Indikator: Die DEMA-MACD-Zonendivergenz Dies ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator für mehrere Zeitrahmen, der auf dem Moving Average Convergence Divergence (MACD) basiert, aber durch die Verwendung von Double Exponential Moving Averages (DEMA) für eine geringere Verzögerung verbessert wurde. Seine Hauptfunktion besteht darin, den Hintergrund des Preisdiagramms mit farbkodierten rechteckigen Zonen zu bemalen, die die aktuelle Momentum-Phase und potenzielle Verschiebungen in der Marktkont
FREE
MA Ribbon
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Das MA-Band ist kein einzelner Indikator, sondern eine Überlagerung mehrerer gleitender Durchschnitte (in der Regel vier bis acht oder mehr) mit unterschiedlichen Längen, die auf demselben Kursdiagramm dargestellt werden. Visuelles Erscheinungsbild: Die sich ergebenden Linien bilden ein fließendes, bandartiges Muster auf dem Kurschart. Komponenten: Händler können verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten verwenden, z. B. einfache gleitende Durchschnitte (SMA) oder exponentielle gleiten
FREE
Footprint MT5
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Footprint-Charts im MetaTrader 5 (MT5) bieten Händlern eine detaillierte Ansicht der Marktaktivitäten, die eine bessere Analyse der Kursbewegungen und Handelsentscheidungen ermöglicht. Was ist ein Footprint-Chart? Ein Footprint Chart ist ein spezielles Visualisierungstool, das Marktdaten über die traditionellen Candlestick- oder Balkendiagramme hinaus anzeigt. Es zeigt, wie sich das Volumen auf den einzelnen Kursniveaus innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens verteilt hat, oft unterteilt nach Ge
Professional Order Flow vs Volume Analysis
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Professioneller Indikator für Orderflow- und Volumenanalyse Überblick Dieser fortschrittliche TradingView/MT5-Indikator bietet eine Orderflow- und Volumenanalyse auf institutionellem Niveau, die durch eine ausgefeilte Volumen-Delta-Analyse und die Erkennung der Marktmikrostruktur Smart-Money-Bewegungen, Liquiditätsengpässe und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten identifiziert. Hauptmerkmale Kerzen-Analyse-Engine Analysieren Sie mehrere historische Kerzen mit anpassbaren Rückblickzeiträ
Phantom Flow
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein hybrides SMC + Trend + Oszillator-Tool, das Marktstrukturobjekte auf dem Chart zeichnet und auch Trendverschiebungslinien + Pfeile und ein farbiges Oszillator-Histogramm einzeichnet. Es umfasst die folgenden Module: Phantomverschiebung (ATR Trendverschiebung / Trailing Bands) Schwingungsstruktur (BOS/CHoCH + Schwingungspunkte) Interne Struktur (iBOS/iCHoCH) Orderblöcke (Swing + intern) Gleiche Hochs / Gleiche Tiefs (EQH / EQL) Fair-Value-Lücken (FVG) Premium-/D
Trading Simulator X
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Experten
TradePanel Pro Indikator-Testing & Handels-Simulator Hauptzweck (Klar & Ehrlich) TradePanel Pro ist ein manueller Handelssimulator, der entwickelt wurde, um Indikatoren, Signale und Strategien unter realen Marktbedingungen zu testen - ohne sich auf eine automatisierte Logik zu verlassen. Sie sehen das Signal → Sie klicken → Sie werten das Ergebnis aus . Was ist TradePanel Pro (Richtiges Positionieren) Manuelles BUY / SELL Ausführungspanel Layered entries (Multi-Order Testing) Echtze
Edge loophole detector
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Quantitative Session Breakout Profiler & Data Miner Zusammenfassung: Der "London Hunter v18.0" ist nicht nur ein Indikator für Kauf-/Verkaufssignale, sondern auch eine statistische Data-Mining-Maschine . Seine Kernidee ist, dass Markteröffnungen (London, NY, Asien) nicht zufällig sind, sondern unterschiedliche "Mikroregimes". Durch die Messung der spezifischen "Physik" der Kursbewegung (Geschwindigkeit, Pullback, Kerzengröße) während dieser Eröffnungsfenster erkennt das System, welche spezifisch
Institutional Physics Engine
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Institutionelle Physik-Engine (IPE) v4.20 Diagnosesystem für Marktstruktur, Liquidität und Bewertung WAS DIESES TOOL IST Institutional Physics Engine (IPE) ist ein Echtzeit-Marktdiagnose-Indikator, der die Preise anhand von Verhaltensphysik, Liquidität, Angebots- und Nachfragedruck und Gleichgewichtsbewertung analysiert. Er sagt keine Preise voraus und erzeugt keine blinden Kauf-/Verkaufssignale. Stattdessen beantwortet er drei professionelle Handelsfragen: Wo liegt der faire Wert im M
Universal Strategy Validator USV
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indikatoren
Universeller Strategie-Validator: Verwandeln Sie jeden Indikator in eine Backtesting-Strategie Überschrift: Hören Sie auf zu raten, ob ein Indikator funktioniert. Sehen Sie die Gewinnrate, den Gewinnfaktor und den Drawdown sofort - ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Überblick: Der Universal Strategy Validator (USV) ist ein leistungsstarkes Analyseprogramm, das mit jedem MetaTrader 5-Indikator verbunden werden kann. Er liest die Signalpuffer (Pfeile, Linien oder Histogramme) und führt ein
