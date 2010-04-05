Candle Color RSI



RSI-Indikatoren (Relative Strength Index) in Kerzenfarben ändern die Farben der Kerzen auf dem Kursdiagramm, um RSI-Bedingungen wie überkaufte/überverkaufte Niveaus oder bullisches/barrisches Momentum visuell darzustellen. Dabei werden Farben wie Rot für überkauft/barrisch und Grün für überverkauft/bullisch verwendet, um Händlern zu helfen, Umkehrungen oder Stärke auf einen Blick zu erkennen, ohne auf das separate RSI-Fenster zu schauen. Diese benutzerdefinierten Indikatoren färben Kerzen oft rot über 70 (überkauft) und grün unter 30 (überverkauft) und behalten die Standardfarben dazwischen bei, mit Variationen für unterschiedliche Momentum-Stärken oder Hintergrundschattierungen.

So funktioniert es

Überkauft (über 70): Die Kerzen färben sich rot (oder in warmen Farben), um eine mögliche Kurserschöpfung oder -umkehr zu signalisieren, was darauf hindeutet, dass die starke Aufwärtsdynamik nachlässt.

Überverkauft (unter 30): Die Kerzen färben sich grün (oder in kühlen Farben) und signalisieren einen potenziellen Kursanstieg oder eine Umkehrung, was darauf hindeutet, dass die starke Abwärtsdynamik nachlässt.

Neutrale Zone (30-70): Die Kerzen behalten in der Regel ihre Standardfarben bei (z. B. grün für einen Aufwärtstrend, rot für einen Abwärtstrend), oder sie haben eine bestimmte neutrale Farbe wie grau, was darauf hindeutet, dass sich der Kurs innerhalb einer normalen Bandbreite bewegt.

Momentum-basiert: Einige Versionen färben Kerzen auf der Grundlage des RSI, der 50 überschreitet (hellgrün für >50, hellrot für <50) oder verwenden Farbverläufe für feinere Momentum-Verschiebungen.

Häufige Verwendungen und Vorteile

Visuelle Klarheit: Integriert das Momentum direkt in die Kursbalken und reduziert so die Unübersichtlichkeit der Charts und die Notwendigkeit, zwischen den Charts zu wechseln.

Schnelle Signale: Hebt sofort potenzielle Umkehrzonen oder Trendstärke hervor.

Individuelle Anpassung: Benutzer können die RSI-Länge, die überkauften/überverkauften Niveaus (z. B. 80/20 für stärkere Filter) und die Farbschemata anpassen.

Beispiele für Farbschemata

Einfach: Rot (überkauft >70), Grün (überverkauft <30).

Mehrstufig: Dunkelgrün (stark überkauft 75-100), Türkis (überkauft 55-65), Hellrot (überverkauft 35-45), Hellrot (stark überverkauft 0-25).

Dieses visuelle Hilfsmittel hilft Händlern, die Marktstimmung und potenzielle Wendepunkte schnell einzuschätzen, indem es Kursbewegungen mit Momentumdaten kombiniert.