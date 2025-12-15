Professional Order Flow vs Volume Analysis

Professioneller Indikator für Orderflow- und Volumenanalyse

Überblick

Dieser fortschrittliche TradingView/MT5-Indikator bietet eine Orderflow- und Volumenanalyse auf institutionellem Niveau, die durch eine ausgefeilte Volumen-Delta-Analyse und die Erkennung der Marktmikrostruktur Smart-Money-Bewegungen, Liquiditätsengpässe und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten identifiziert.





Hauptmerkmale

📊 Kerzen-Analyse-Engine

Analysieren Sie mehrere historische Kerzen mit anpassbaren Rückblickzeiträumen

Echtzeit-Analyse von sich bildenden Kerzen

Detaillierte Kerzenaufschlüsselungstabelle mit Anzeige der Geld-/Briefdynamik

Visuelle Darstellung der Volumenverteilung über die Preisebenen

📈 Volumen-Delta-Analyse

Erkennung von Ungleichgewichten: Identifiziert signifikante Ungleichgewichte zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen anhand anpassbarer Kennzahlen

Gestapelte Ungleichgewichte: Erkennt aufeinanderfolgende unausgewogene Niveaus, die auf starken Richtungsdruck hinweisen

Absorptionsanalyse: Zeigt Bereiche auf, in denen große Aufträge eingehenden Marktdruck absorbieren

Delta-Divergenz: Hebt Diskrepanzen zwischen dem Preisgeschehen und dem zugrunde liegenden Volumen-Delta hervor

🎯 Kumulatives Volumen-Delta (CVD)

Verfolgt den kumulativen Kauf- und Verkaufsdruck im Zeitverlauf

Konfigurierbare Rückblickzeiträume für verschiedene Zeitrahmenanalysen

CVD-Divergenzerfassung zur Erkennung potenzieller Umkehrungen

Frühwarnsystem für Momentumverschiebungen

💰 Smart Money-Erkennung

Institutionelle Volumenspitzen: Erkennt abnorm hohe Volumina, die auf eine institutionelle Beteiligung hindeuten

Stop-Hunt-Erkennung: Erkennung von Dochtmustern, die für Liquiditätsspitzen charakteristisch sind

Erkennung von Liquiditätseinbrüchen: Erkennt, wenn Smart Money Stopps für Privatanleger auslöst, bevor sie umkehren

Erkennung von Sweeps: Identifiziert hohe/niedrige Sweeps, in denen Kleinanleger gefangen sind

Mindest-Delta-Schwellenwerte sichern die Signalqualität

📊 Integration von Volumenprofilen

Mehrstufige Analyse von Volumenprofilen

Kontrollpunkt (POC): Zeigt das Preisniveau mit der höchsten Handelsaktivität an

Wertbereich: Zeigt an, wo 70% des Volumens aufgetreten sind (wichtige Unterstützung/Widerstand)

Visuelle Zonen zur Kennzeichnung institutioneller Interessengebiete

🔵 Erweiterte Volumenblasen (Professional)

Dynamische Blasengröße basierend auf Volumenintensität, Deltastärke und Signaltyp

Separate visuelle Indikatoren für:

Kauf-/Verkaufsdruck: Standard-Volumen-basierte Signale

Absorptionsereignisse: Große Aufträge, die Marktdruck absorbieren

Ungleichgewichte: Signifikante Ungleichgewichte im Auftragsfluss

Intelligentes Geld: Marker für institutionelle Aktivitäten

Liquiditätsengpässe: Stop-Hunt-Ereignisse

Anpassbare Symbole (Kreise, Quadrate, Rauten, Sterne) für jeden Signaltyp

Einstellbare Größenmultiplikatoren für eine fein abgestimmte Visualisierung

Optionale Anzeige des neutralen Volumens

🌊 Erkennung von Kauf-/Verkaufsimpulsen

Identifiziert anhaltenden Richtungsdruck durch aufeinanderfolgende Balken mit hohem Volumen

Konfigurierbare Impulsempfindlichkeit und Daueranforderungen

Echtzeit-Warnungen für aufkommende Impulsmuster

Hilft bei der Bestätigung von Trendstärke und potenziellen Ausbrüchen

📍 Chart-Anmerkungen

Handelspfeile: Visuelle Einstiegs-/Ausstiegssignale auf wichtigen Ebenen

Preis-Etiketten: Wichtige Referenzpreise für die Entscheidungsfindung

Unterstützungs-/Widerstandszonen: Dynamisch identifiziert aus Volumenprofil-Daten

Anpassbare Größe und Platzierung der Pfeile

🎚️ Klassifizierung der Signalstärke

Starke Signale: Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, die den Schwellenwert von 70% überschreiten

Mäßige Signale: Gültige Setups zwischen 50-70% Sicherheit

Farbkodierte visuelle Hierarchie für eine schnelle Bewertung

Hilft bei der Priorisierung von Handelsmöglichkeiten

📋 Datentabellen & Panels

Kerzenanalyse-Tabelle: Umfassende Aufschlüsselung der jüngsten Kursbewegungen

Bid/Ask-Volumen pro Kerze

Volumen-Delta-Berechnungen

CVD-Verlauf

Ungleichgewichts-Verhältnisse

Absorptionsindikatoren

Smart Money Flaggen

Live-Statistik-Panel: Marktmetriken in Echtzeit

Analyse des aktuellen Volumens

Zusammenfassung aktiver Signale

Indikator für Marktverzerrungen

Vollständig anpassbare Positionierung, Größe und Farbschemata

🎨 Professionelles Theming

Dunkler Modus optimiert mit anpassbaren Hintergrundfarben

Anpassbare Farbschemata für alle Signaltypen:

Kaufsignale (Standard: Limone)

Verkaufssignale (Standard: Rot)

Absorption (Standard: Magenta)

Smart Money (Standardeinstellung: Gold)

Liquiditätsgreifer (Standard: Orange)

Anpassbare Tabellenränder, Überschriften und Schriftarten

Mehrere Optionen für die Positionierung der Ecken

Erläuterung der wichtigsten Parameter

Volumen-Delta-Einstellungen

Ungleichgewicht-Verhältnis: Legt fest, wie schief das Kauf-/Verkaufsvolumen sein muss (1,5 = 60/40 Aufteilung)

Gestapelte Levels: Wie viele aufeinanderfolgende unausgewogene Levels bestätigen ein starkes Signal

Schwellenwert für Absorption: Prozentualer Anteil des Volumens, der erforderlich ist, um als Absorption zu gelten

Divergenz-Schwellenwert: Mindestprozentsatz der Delta-/Kursdivergenz

Smart Money-Erkennung

MM-Volumen-Multiplikator: Das Vielfache des durchschnittlichen Volumens, das auf institutionelle Aktivität hinweist (2,5x empfohlen)

Durchschnittliche Volumenperiode: Basisberechnungszeitraum für Volumenvergleiche

Docht-Prozentsatz: Minimale Dochtgröße relativ zum Kerzenkörper für die Stop-Hunt-Erkennung

Mindest-Delta: Mindest-Delta-Prozentsatz, der für die Smart-Money-Klassifizierung erforderlich ist

Visualisierung der Blase

Multiplikator für Volumengröße: Steuert, wie das Volumen die Blasengröße beeinflusst (Bereich 10-30)

Delta-Größenmultiplikator: Steuert, wie die Deltastärke die Größe beeinflusst (Bereich 10-40)

Verstärkungs-Multiplikatoren: Zusätzliche Größenbestimmung für spezielle Signaltypen (Absorption, Ungleichgewicht, Smart Money)

Min/Max Blasengröße: Verhindert, dass die Blasen zu klein oder zu groß werden

Anwendungsfälle

1. Reversal-Handel

Spot-Absorption + CVD-Divergenz für hochwahrscheinliche Umkehrungen

Erkennen von Liquiditätsengpässen vor Trendwechseln

Nutzung von gestapelten Ungleichgewichten zum Einstiegszeitpunkt

2. Trendfolge

Erkennen Sie Kauf-/Verkaufsimpulse, die die Trendstärke bestätigen

Verfolgen von Smart-Money-Volumenspitzen in Trendrichtung

POC und Wertbereich als dynamische Unterstützung/Widerstand nutzen

3. Skalpieren

Überwachen Sie das Echtzeit-Delta für schnelle Momentumverschiebungen

Handeln Sie mit Ungleichgewichtssignalen für schnelle Bewegungen

Nutzen Sie die Analyse von Formationskerzen für präzise Einstiege

4. Institutionelle Verfolgung

Identifizieren Sie, wo intelligentes Geld positioniert ist

Verfolgen Sie Absorptionszonen als Schlüsselebenen

Erkennen von Stop Hunts und Fade Retail Traps

Optionen anzeigen

Platzierung

Tafeln und Panels können in jeder Bildschirmecke platziert werden

Einstellbare X/Y-Offsets für perfekte Platzierung

Konfigurierbare Abmessungen für verschiedene Bildschirmgrößen

Leistung

Einstellbare Aktualisierungsintervalle (Standard 500ms) sorgen für ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Systembelastung

Option zum Ausblenden neutraler Signale reduziert die visuelle Unübersichtlichkeit

Selektive Spaltenanzeige optimiert die Tabellengröße

Für wen ist dies geeignet?

Professionelle Daytrader, die einen Marktüberblick auf institutioneller Ebene suchen

Volumenanalysten, die mit Orderflow und Marktprofilen handeln

Scalper, die Momentum-Daten in Echtzeit benötigen

Swing-Trader, die anhand des Volumens wichtige Unterstützungen/Widerstände erkennen wollen

Jeder, der wissen möchte, was das intelligente Geld tut

Vorteile gegenüber Standard-Volumenindikatoren

✅ Geht über einfache Volumenbalken hinaus und analysiert die Geld-/Briefdynamik

✅ Entdeckt institutionelle Aktivitätsmuster, die auf Standardcharts nicht sichtbar sind

✅ Kombiniert mehrere Bestätigungsfaktoren für hochwahrscheinliche Signale

✅ Bietet sowohl Echtzeit- als auch historische Analysen

✅ Hochgradig anpassbar an den individuellen Handelsstil

✅ Professionelle Visualisierung macht komplexe Daten sofort umsetzbar





Hinweis: Dieser Indikator funktioniert am besten auf liquiden Märkten (wichtige Forex-Paare, Index-Futures, beliebte Aktien), auf denen robuste Orderflow-Daten vorhanden sind. Empfohlene Zeitrahmen: 1 Minute bis 1 Stunde für optimale Signalqualität.