Trading Simulator X
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
TradePanel Pro
Indikator-Testing & Handels-Simulator
🎯 Hauptzweck (Klar & Ehrlich)
TradePanel Pro ist ein manueller Handelssimulator, der entwickelt wurde, um Indikatoren, Signale und Strategien unter realen Marktbedingungen zu testen - ohne sich auf eine automatisierte Logik zu verlassen.
Sie sehen das Signal → Sie klicken → Sie werten das Ergebnis aus.
🧠 Was ist TradePanel Pro (Richtiges Positionieren)
✔ Manuelles BUY / SELL Ausführungspanel
✔ Layered entries (Multi-Order Testing)
✔ Echtzeit TP / SL Verhalten
✔ Trailing Stop Simulation
✔ Profit / Loss Management Tools
✔ Perfekt für:
-
Validierung von Indikatoren
-
Testen der Signalqualität
-
Testen der Einstiegs-/Ausstiegslogik
-
Schulung der Trader-Disziplin
Das schafft sofort Vertrauen.