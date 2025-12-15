Trading Simulator X

TradePanel Pro

Indikator-Testing & Handels-Simulator

🎯 Hauptzweck (Klar & Ehrlich)

TradePanel Pro ist ein manueller Handelssimulator, der entwickelt wurde, um Indikatoren, Signale und Strategien unter realen Marktbedingungen zu testen - ohne sich auf eine automatisierte Logik zu verlassen.

Sie sehen das Signal → Sie klicken → Sie werten das Ergebnis aus.

🧠 Was ist TradePanel Pro (Richtiges Positionieren)

✔ Manuelles BUY / SELL Ausführungspanel

✔ Layered entries (Multi-Order Testing)

✔ Echtzeit TP / SL Verhalten

✔ Trailing Stop Simulation

✔ Profit / Loss Management Tools

✔ Perfekt für:

Validierung von Indikatoren

Testen der Signalqualität

Testen der Einstiegs-/Ausstiegslogik

Schulung der Trader-Disziplin





Das schafft sofort Vertrauen.