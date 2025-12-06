Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro ist eine leistungsstarke, verbesserte Version des klassischen MACD — neu gestaltet für das moderne Trading. Dieser Indikator bietet Ihnen Multi-Timeframe MACD, dynamische Histogramm-Farben, Signal-Cross-Marker und intelligente Linienfarbwechsel basierend auf dem Momentum. Entwickelt für Trader, die saubere Signale, frühe Trenderkennung und professionelle visuelle Klarheit wünschen.

⭐ Hauptmerkmale

📌 Multi-Timeframe MACD (MTF) Wechseln Sie einfach zwischen dem aktuellen Chart-Zeitrahmen oder wählen Sie einen höheren Zeitrahmen (H1, H4, D1…). Großartig für die Top-Down-Bestätigung.

📌 Saubere MACD- & Signallinien – Einstellbare Linienbreiten – Automatischer Farbwechsel, wenn der MACD das Signal kreuzt – Glattes und visuell klares Design

📌 Intelligentes 5-Farben-Histogramm Das Histogramm ändert 5 verschiedene Farben abhängig von: ✔ Momentum steigend ✔ Momentum fallend ✔ Über oder unter Null ✔ Richtung der Trendverschiebung Dies gibt sofortigen Einblick in die Trendstärke und Umkehrungen.

📌 Kreuzungspunkte (Einstiegs-/Ausstiegsstellen) Der Indikator zeichnet saubere Punkte, wenn der MACD die Signallinie kreuzt: 🟢 Grüner Punkt = Bullisches Kreuz (Kaufgelegenheit) 🔴 Roter Punkt = Bärisches Kreuz (Verkaufsgelegenheit) Perfekt, um frühe Umkehrungen zu erkennen.

📌 Hochgradig anpassbar Sie können ein-/ausblenden: MACD-Linie, Signallinie, Histogramm, Kreuzungspunkte, MTF-Modus, Farbwechselmodi. Beinhaltet auch volle Kontrolle über schnelle/langsame/Signal-Perioden.

🧠 Warum Trader diesen Indikator lieben? ✔ Super sauberes visuelles Layout ✔ Hilft, starke Einstiege zu bestätigen ✔ Erkennt frühe Umkehrungen ✔ Perfekt für Scalping, Intraday- und Swing-Trading ✔ Kein Repainting (Kein Nachzeichnen) ✔ Funktioniert bei Forex, Metallen, Krypto

📈 Anwendung Verwenden Sie MTF MACD, um den Haupttrend zu finden. Achten Sie auf Farbänderungen des Histogramms, um Momentum-Verschiebungen zu identifizieren. Einstieg bei bullischen oder bärischen MACD-Kreuzungspunkten. Verwenden Sie Linienfarbwechsel, um die Richtung zu bestätigen. Kombinieren Sie es mit Struktur, S/R oder gleitenden Durchschnitten für beste Ergebnisse.

⚡ Kein Repaint – Zuverlässig & Genau Alle Berechnungen verwenden geschlossene Kerzenwerte. Nichts wird neu gezeichnet (repainted) oder verschoben.

🖥️ Kompatibilität ✔ Alle Symbole ✔ Alle Zeitrahmen