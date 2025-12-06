Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro ist eine leistungsstarke, verbesserte Version des klassischen MACD — neu gestaltet für das moderne Trading. Dieser Indikator bietet Ihnen Multi-Timeframe MACD, dynamische Histogramm-Farben, Signal-Cross-Marker und intelligente Linienfarbwechsel basierend auf dem Momentum. Entwickelt für Trader, die saubere Signale, frühe Trenderkennung und professionelle visuelle Klarheit wünschen.

⭐ Hauptmerkmale

📌 Multi-Timeframe MACD (MTF) Wechseln Sie einfach zwischen dem aktuellen Chart-Zeitrahmen oder wählen Sie einen höheren Zeitrahmen (H1, H4, D1…). Großartig für die Top-Down-Bestätigung.

📌 Saubere MACD- & Signallinien – Einstellbare Linienbreiten – Automatischer Farbwechsel, wenn der MACD das Signal kreuzt – Glattes und visuell klares Design

📌 Intelligentes 5-Farben-Histogramm Das Histogramm ändert 5 verschiedene Farben abhängig von: ✔ Momentum steigend ✔ Momentum fallend ✔ Über oder unter Null ✔ Richtung der Trendverschiebung Dies gibt sofortigen Einblick in die Trendstärke und Umkehrungen.

📌 Kreuzungspunkte (Einstiegs-/Ausstiegsstellen) Der Indikator zeichnet saubere Punkte, wenn der MACD die Signallinie kreuzt: 🟢 Grüner Punkt = Bullisches Kreuz (Kaufgelegenheit) 🔴 Roter Punkt = Bärisches Kreuz (Verkaufsgelegenheit) Perfekt, um frühe Umkehrungen zu erkennen.

📌 Hochgradig anpassbar Sie können ein-/ausblenden: MACD-Linie, Signallinie, Histogramm, Kreuzungspunkte, MTF-Modus, Farbwechselmodi. Beinhaltet auch volle Kontrolle über schnelle/langsame/Signal-Perioden.

🧠 Warum Trader diesen Indikator lieben? ✔ Super sauberes visuelles Layout ✔ Hilft, starke Einstiege zu bestätigen ✔ Erkennt frühe Umkehrungen ✔ Perfekt für Scalping, Intraday- und Swing-Trading ✔ Kein Repainting (Kein Nachzeichnen) ✔ Funktioniert bei Forex, Metallen, Krypto

📈 Anwendung Verwenden Sie MTF MACD, um den Haupttrend zu finden. Achten Sie auf Farbänderungen des Histogramms, um Momentum-Verschiebungen zu identifizieren. Einstieg bei bullischen oder bärischen MACD-Kreuzungspunkten. Verwenden Sie Linienfarbwechsel, um die Richtung zu bestätigen. Kombinieren Sie es mit Struktur, S/R oder gleitenden Durchschnitten für beste Ergebnisse.

⚡ Kein Repaint – Zuverlässig & Genau Alle Berechnungen verwenden geschlossene Kerzenwerte. Nichts wird neu gezeichnet (repainted) oder verschoben.

🖥️ Kompatibilität ✔ Alle Symbole ✔ Alle Zeitrahmen


Empfohlene Produkte
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indikatoren
Weis Waves ist ein technischer Indikator, entwickelt von David Weis und inspiriert von den Prinzipien Richard Wyckoffs. Im Gegensatz zum herkömmlichen Volumen, das Balken für Balken angezeigt wird, summiert Weis Waves das Volumen in Aufwärts- oder Abwärts-“Wellen” und startet die Zählung neu, sobald sich die Preisrichtung ändert. Diese Methode ermöglicht es Tradern, die wahre Stärke einer Marktbewegung klar zu erkennen, da jede Welle die Intensität des Volumens einer Kerzenfolge widerspiegelt.
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.66 (44)
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen MT5 Dieser Indikator kann Hochs und Tiefs automatisch erkennen. Dieser Unterstützungs- und Widerstandsindikator erstellt Unterstützungslinien und Widerstandslinien basierend auf Hochs und Tiefs. wie man Unterstützungs- und Widerstandslinien erstellt. Dies ist ein Indikator, um automatische Unterstützungs- und Widerstandslinien zu erstellen. wie man das Unterstützungsniveau mit dem Indikator findet. Dieser Indikator findet automatisch Hochs und T
FREE
SuperTrend for MT5
Ulises Calderon Bautista
4.83 (6)
Indikatoren
Der beliebte "SuperTrend" Indikator ist ein technisches Analysetool, das hilft, die Richtung eines Trends und mögliche Ein- oder Ausstiegspunkte auf den Finanzmärkten zu identifizieren. Der Indikator basiert auf der Average True Range (ATR), die die Marktvolatilität basierend auf Preisspannen misst. Er ist auf anderen Plattformen kostenlos verfügbar, und hier sollte keine Ausnahme gemacht werden! Er wird in der Regel auf drei Arten verwendet: Um den aktuellen Trend zu identifizieren: Wenn der Pr
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
Indikatoren
Der Indikator Magic SMA ist eine große Hilfe bei der Bestimmung der Trendrichtung. Es kann eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer bestehenden Strategie oder die Grundlage einer neuen Strategie sein. Wir Menschen können besser Entscheidungen treffen, wenn wir visuell besser sehen. Deshalb haben wir es so gestaltet, dass es für steigende und fallende Trends eine andere Farbe zeigt. Jeder kann dies so anpassen, wie es ihm am besten passt. Indem wir das Trend Period einstellen, können wir es für län
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Indikatoren
Für diejenigen, die Trends mögen, ist der Force ein sehr nützlicher Indikator. Das liegt daran, dass er auf dem berühmten ADX basiert, der die Stärke eines Trends misst, aber ohne seine 3 verwirrenden Linien. Die Interpretation von Force ist sehr einfach: Wenn das Histogramm über dem Nullniveau liegt, ist der Trend aufwärts gerichtet, ansonsten abwärts. Sie können es auch verwenden, um Divergenzen zu finden, was sehr profitabel ist. Vielen Dank an Andre Sens für die Idee zur Version 1.1. Wenn Si
FREE
Multi RsI BB MT5
Mansour Babasafary
5 (3)
Indikatoren
Ein kombinierter Indikator aus zwei bekannten Indikatoren: RSI , Bollinger Bands Kann für alle Währungspaare verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden mit vielen Signalen Sehr einfach und schnell zu bedienen Beschreibung: Dieser Indikator ist eine Kombination aus den Indikatoren RSI und Bollinger Bands Wie Sie sehen können, zeigt er gute Signale und ist es wert, verwendet und getestet zu werden Wir hoffen, dass Sie mit diesem Indikator zufrieden sind Einstellungen: Vergangen
FREE
Fibonacci Bollinger Bands
Quang Huy Quach
Indikatoren
Fibonacci Bollinger Bands (FBB) Indikator - Benutzerhandbuch 1. Einführung Fibonacci Bollinger Bands (FBB) ist ein Indikator für die technische Analyse, der drei Instrumente kombiniert: Bollinger Bands , Fibonacci-Ratios und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) . Der Zweck dieses Indikators ist es, eine mehrdimensionale Sicht auf den Markt zu bieten, indem er hilft, zu identifizieren: Dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. Den allgemeinen Markttrend. Volatilitätsniveaus
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indikatoren
SUPERTREND; Es ist ein Trendfolgeindikator, der auf dem von Olivier Seban erstellten SuperTrend ATR basiert. Es kann verwendet werden, um Änderungen in der Trendrichtung zu erkennen und Stopps zu lokalisieren. Wenn der Preis unter die Indikatorkurve fällt, wird er rot und zeigt einen Abwärtstrend an. Wenn sich der Preis dagegen über die Kurve bewegt, wird der Indikator grün und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wie andere Indikatoren funktioniert es gut auf SuperTrend, wenn es in Verbindung mit ande
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Indikatoren
Beschreibung. Die Grundlage für die Bildung des Renko-Charts ist die Preisspanne. Wenn der Preis über seine Grenzen hinausgeht, zeigt das Diagramm eine Box über oder unter der vorherigen. Als Ergebnis sehen wir die Kursbewegung ohne zusätzlichen "Lärm" und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Merkmale. Für die Verwendung in Verbindung mit dem Expert Advisor ist ein zusätzlicher Puffer implementiert - ein Box-Zähler. Zur Vereinfachung und zur Erhöhung der Testgeschwindigkeit kann der
FREE
Weis Wave Scouter Basic
Jean Carlos Martins Roso
5 (1)
Indikatoren
Der Weis Wave Scouter Basic ist die essenzielle Version unseres renommierten Indikators für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die die Konzepte der Wyckoff-Methode und der VSA-Analyse (Volume Spread Analysis) auf zugängliche und effiziente Weise erkunden möchten. Basierend auf der Analyse von Volumenwellen ermöglicht dieser vereinfachte Indikator eine klare Erkennung von Marktbewegungen, wobei der Schwerpunkt auf den Prinzipien Aufwand vs Ergebnis sowie Angebot und Nachfrage liegt, wie von Ric
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indikatoren
Der Donchian-Channel-Indikator könnte genau das Richtige für Sie sein Der Handel mit derivativen Produkten wie Futures, Optionen, CFDs, Devisen und Zertifikaten birgt erhebliche Risiken. Diese Produkte sind nicht für jeden Anleger geeignet. Anleger können unter Umständen den gesamten Betrag oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Wenn überhaupt, sollte nur Geld eingesetzt werden, das dem persönlichen Risikokapital entspricht und verloren werden kann, ohne die finanzielle Siche
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Hybrid Stochastic
Flavio Javier Jarabeck
5 (9)
Indikatoren
Der Hybrid-Stochastik-Indikator ist ein stochastischer RSI , der von dem berühmten Tushar Chande und Stanley Kroll in ihrem Buch "The New Technical Trader" beschrieben wurde. Das Hauptziel dieses Indikators ist es, mehr überkaufte und überverkaufte Signale zu generieren als der traditionelle Relative-Stärke-Indikator (RSI). Durch die Kombination dieser beiden Indikatoren wird der Bereich des überkauften und überverkauften Bereichs vergrößert. Die Idee dahinter ist, die Stochastik-Formel über die
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indikatoren
Der RSI-Indikator mit gleitenden Durchschnitten kombiniert den klassischen Relative Strength Index mit anpassbaren gleitenden Durchschnitten und bietet so tiefere Einblicke in die Marktdynamik und Trendrichtung. Durch die Glättung der RSI-Kurve mit kurz- und langfristigen Durchschnitten können Händler echte Umschwünge besser von Störungen unterscheiden. Dieses Tool hebt überkaufte und überverkaufte Niveaus hervor, deckt Divergenzen zwischen Preis und Momentum auf und bestätigt Einstiegs- oder Au
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indikatoren
Metatrader 5 Version des berühmten Andre Machado's Tabajara Indikators. Wenn Sie Andre Machado's Technische Analyse nicht kennen, brauchen Sie diesen Indikator nicht... Für diejenigen, die ihn brauchen, und für die vielen befreundeten Trader, die um diese Portierung von anderen Plattformen gebeten haben, hier ist er... FEATURES 8-periodischer gleitender Durchschnitt 20-Perioden Gleitender Durchschnitt 50-periodischer gleitender Durchschnitt 200-periodischer gleitender Durchschnitt Farbige Kerze
FREE
Fair value gap indicator MT5
Ahmad Kazbar
Indikatoren
Development of this product will be discontinued. new product can be downloaded from this link. https://www.mql5.com/en/market/product/131881?source=Site+Markt+Meine+Produkte+Seite Smart FVG (MT5) - Fair Value Gap Visualisierung Zusammenfassung Erkennen und visualisieren Sie Fair Value Gaps (FVGs) mit ATR-abhängiger Empfindlichkeit und optionalen Warnungen. Funktionsweise Smart FVG identifiziert Preisbereiche, die nicht von benachbarten Kerzen überlappt werden (FVGs) und zeigt sie auf dem Ch
FREE
Channel Currency
Ravshan Chuliev
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Kanalindikatoren beziehen die Volatilität mit ein, um Kursbewegungen zu erfassen. Die Bollinger-Bänder sind weit verbreitet, aber es gibt auch andere Optionen, um Swing-Action-Gelegenheiten zu erfassen. Jede Studie, die Sie hier finden, ist einzigartig und zeigt verschiedene Arten von Preisaktionen auf. h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/116256 h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/115553
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indikatoren
vollständig an das Ergebnis einer Bewegung und die Dauer, die er hatte. Die Höhe gibt an, wie viele Ticks das Asset während einer einer bestimmten Bewegung gelaufen ist, seine Breite zeigt uns die Dauer dieser Bewegung hatte. Seine Konfiguration muss mit der Konfiguration des Weis-Wave-Indikators übereinstimmen, um die Kraft der Bewegung zu beobachten, und kann eine mögliche Akkumulation oder Verteilung der Bewegung anzeigen;
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Gold Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
MT5 Auto Trading von Gold : Market Struture(Key Level) und Liquidity Breakout Strategy Echtzeit Signal Flowcon: https: //www.mql5.com/en/signals/2308343 Die wichtigsten Funktionen umfassen: Breakout Trading - Smart Money Konzept: Identifiziert automatisch die Nachfrage- und Angebotszonen an den Höchst- und Tiefstständen und zielt auf die kritischsten Marktniveaus. Risiko- und Auftragsmanagement: Progressive und flexible Losgrößen mit konsistenten Take-Profits und Stop-Loss gewährleisten ei
FREE
Money Flow Index EA Friendly
Flavio Javier Jarabeck
3.67 (3)
Indikatoren
Der traditionelle Money Flow Index-Indikator, dieses Mal EA-freundlich . Es gibt 3 Puffer, die von EAs verwendet werden können, um automatisch die überkauften und überverkauften Bedingungen des Kurses zu analysieren. Verwenden Sie einfach die traditionelle iCustom()-Funktion, um diese Signale zu erhalten. Die Berechnung des Money Flow Index basiert auf dem traditionellen MFI-Indikator von Metaquote. EINSTELLUNGEN MFI-Zeitraum Art des zu analysierenden Volumens (reales Volumen oder Ticks) Beginn
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein von den großen Akteuren häufig verwendeter Handelsmaßstab, der den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses T
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
STM Signal MT5
Aren Davidian
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den professionellen Arka STM Signalindikator mit Arka Candle Close Time - 100% kostenlose Version Schnell, genau und unübertroffen im Erkennen von Handelsmöglichkeiten Dieser Indikator ist das Ergebnis einer Kombination aus fortschrittlicher Preisaktionsanalyse und spezialisierten Marktalgorithmen, die klare, zeitnahe und profitable Signale liefern. Völlig kostenlos - keine Installations- oder Nutzungsbeschränkungen ️ Ein automatisierter Trading-Bot, der vollständig mi
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Ichimoku Trend Scalper
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Der Ichimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro ist ein fortschrittliches System zur Trendablesung und für Einstiegs-/Ausstiegspunkte , das die Ichimoku -Berechnungen in vier leistungsstarke Oszillatorschichten umwandelt. Diese Schichten bieten eine klare visuelle Darstellung der Trendstärke, des Momentums und der sichersten Einstiegs-/Ausstiegspunkte. Der Indikator beinhaltet auch optionale RSI , MACD , EMA und ATR -Bestätigungen, um eine vollständige Handelsentscheidungs-Suite zu bilden. Einz
Enhanced EMA Scalper Pro
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Hauptmerkmale EMA-Trendfilter Der Indikator verwendet einen anpassbaren EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt), um die aktuelle Trendrichtung zu erkennen. Preis kreuzt oberhalb des EMA → Kaufsignal Preis kreuzt unterhalb des EMA → Verkaufssignal Dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Integrierte Hoch-/Tiefstruktur: Rote Linie → Höchstes Hoch der vorherigen N Bars (Widerstand) Grüne Linie → Niedrigstes Tief der vorherigen N Bars (Unterstützung) Diese Niveaus helfen, schwac
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retracements, Extensions & Pivot Points Fibonacci Auto Levels Pro MT5 ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das Markt-Swing-Punkte automatisch erkennt und vollständige Fibonacci Retracement-, Extension- und Pivot-Point-Strukturen in den Chart zeichnet. Dieser Indikator kombiniert mehrere unabhängige Systeme zu einem einzigen, vereinheitlichten Analysewerkzeug: Pivot Points (Fibonacci-Modus) Pivot Points werden verwendet, um potenzielle Unterstützu
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indikatoren
RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) Die RSI Bollinger Bänder Pfeil-Strategie ist ein sauberer und effektiver technischer Indikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrpunkte unter Verwendung der Kombination aus RSI und Bollinger Bändern zu identifizieren. Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator zusammen mit den Bollinger Bändern, um: Zu verkaufen, wenn der Preis über dem oberen Bollinger Band liegt. Zu kaufen, wenn der Preis unter dem unt
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension