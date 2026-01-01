Institutional Trend Candles ITC

Hier finden Sie die vollständige professionelle Beschreibung für Ihren Indikator, der in Institutional Trend Candles (ITC) umbenannt wurde.

Sie können diesen Text für Ihre Marktdokumentation, Ihr Benutzerhandbuch oder einfach zum besseren Verständnis der Funktionsweise Ihres Tools verwenden.

Institutionelle Trendkerzen (ITC) v1.0

Überblick

Institutional Trend Candles (ITC) ist ein spezielles Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um das "Handelsrauschen" herauszufiltern und die wahre Richtung des Marktes zu visualisieren. ITC wurde speziell für Anlagen mit hoher Volatilität wie Gold (XAUUSD) entwickelt und ersetzt standardmäßige Preiskerzen durch farbcodierte Signalkerzen, die auf Volatilitätsstopps basieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heiken Ashi oder gleitenden Durchschnitten verwendet ITC einen dynamischen ATR-Volatilitätsstopp-Mechanismus. Er ändert die Trendrichtung nur dann, wenn das Kursmomentum tatsächlich eine signifikante Volatilitätsbarriere durchbricht. Dies hilft Händlern, länger im Trend zu bleiben und einen vorzeitigen Ausstieg bei kleineren Korrekturen zu vermeiden.

Technische Logik

Der Algorithmus arbeitet nach einer "Breakout and Trail"-Logik:

  1. Messung der Volatilität: Er berechnet die Average True Range (ATR), um den aktuellen "Lärmpegel" des Marktes zu bestimmen.

  2. Dynamische Stops (die "Institutionelle Linie"):

    • Es projiziert eine Unterstützungslinie unterhalb des Preises in einem Aufwärtstrend.

    • In einem Abwärtstrend wird eine Widerstandslinie oberhalb des Kurses projiziert.

  3. Trend-Bestätigung: Der Trend kehrt sich nur um, wenn der Kerzenschluss diese unsichtbaren Stopp-Linien durchbricht. Dadurch wird verhindert, dass Dochte (vorübergehende Preisspitzen) falsche Umkehrungen auslösen.

Visueller Signal-Leitfaden

ITC unterscheidet zwischen Trendimpulsen (starke Marktbewegungen) und Korrekturen (Smart Money Reloading).

🟢 BULLISH PHASE (Aufwärtstrend)

  • Lime Candles (Starker Kauf): Der Trend ist aufwärts gerichtet, und die spezifische Kerze ist bullisch (Close > Open). Dies deutet auf einen starken Kaufdruck hin.

  • Petrolfarbene Kerzen (Korrektur/Tief): Der Trend ist aufwärts gerichtet, aber die Kerze ist bärisch (Close < Open). Dies ist kein Verkaufssignal, sondern oft eine Gelegenheit für institutionelle Anleger, den Dip zu kaufen.

🔴 BÄRISCHE PHASE (Abwärtstrend)

  • Deep Pink Candles (Starker Verkauf): Der Trend ist ABWÄRTS, und die spezifische Kerze ist bärisch (Close < Open). Dies deutet auf starken Verkaufsdruck hin.

  • Kastanienbraune Kerzen (Korrektur/Rallye): Der Trend ist ABWÄRTS, aber die Kerze ist im Aufwärtstrend (Close > Open). Dies ist eine "Erleichterungsrallye" oder ein Retracement, oft ein guter Ort, um Short-Positionen aufzubauen.

Wichtige Parameter

  • Länge (Standard: 10): Die Rückblick-Periode für den Preiskanal. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, wird der Indikator konservativer (langsamer bei Trendänderungen).

  • ATRPeriod (Voreinstellung: 5): Die Glättungsperiode für die Volatilität.

  • Kv (Voreinstellung: 2,5): Der institutionelle Volatilitätsfaktor.

    • 2,5 ist der Standard für Forex.

    • Für Gold (XAUUSD) wird ein Wertvon 3,0 bis 4,0 empfohlen, um zu vermeiden, dass es aufgrund seiner natürlichen hohen Volatilität ausgestoppt wird.

Anwendung der Strategie

  1. Einstieg: Gehen Sie LONG ein, wenn die Kerzenfarbe auf Lime umschlägt. Steigen Sie SHORT ein, wenn die Farbe zu Deep Pink wechselt.

  2. Stop-Loss: Platzieren Sie Ihren Stop-Loss knapp über dem sichtbaren Kerzentief (bei Long-Positionen) bzw. -hoch (bei Short-Positionen) der Umkehrkerze.

  3. Halten: Bleiben Sie im Handel, solange die Farbgruppe konsistent bleibt (z. B. lassen Sie Teal-Kerzen erscheinen, solange sie nicht nach Pink umschlagen).


