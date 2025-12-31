Universal Strategy Validator USV

Universeller Strategie-Validator: Verwandeln Sie jeden Indikator in eine Backtesting-Strategie

Überschrift: Hören Sie auf zu raten, ob ein Indikator funktioniert. Sehen Sie die Gewinnrate, den Gewinnfaktor und den Drawdown sofort - ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Überblick: Der Universal Strategy Validator (USV) ist ein leistungsstarkes Analyseprogramm, das mit jedem MetaTrader 5-Indikator verbunden werden kann. Er liest die Signalpuffer (Pfeile, Linien oder Histogramme) und führt eine Echtzeitsimulation mit historischen Daten durch.

Sie wendet professionelle Filter, Risikomanagementregeln und Ausstiegsstrategien an, um die tatsächliche Leistung des Indikators zu ermitteln. Es zeigt ein umfassendes institutionelles Dashboard direkt auf Ihrem Chart an, so dass Sie Ihre Einstellungen in Sekundenschnelle optimieren können.

Warum Sie das brauchen: Die meisten Indikatoren sehen visuell gut aus, versagen aber mathematisch. Der USV sagt Ihnen die Wahrheit. Sie simuliert Einstieg, Stop Loss, Take Profit und sogar Trailing Stops (Breakeven), um Ihnen genau zu zeigen, wie sich der Indikator in den letzten 1.000+ Bars entwickelt hätte.

Hauptmerkmale:

1. Universelle Kompatibilität

  • Verbinden Sie sich mit jedem benutzerdefinierten Indikator nach Namen.

  • Unterstützt Dual-Buffer-Signale (Kauf-Puffer/Verkauf-Puffer).

  • Unterstützt Single-Buffer-Signale (Positiv = Kaufen / Negativ = Verkaufen).

  • Auto-Aktualisierung: Aktualisiert die Statistiken sofort, wenn sich neue Balken bilden.

2. Professionelle Simulations-Engine

  • Einstellbare Tiefe der Historie: Testen Sie die letzten 1.000, 5.000 oder 10.000 Balken.

  • Visuelles Overlay: Zeichnet Einstiegspfeile, Handelslinien und Gewinn-/Verlustmarkierungen direkt auf den Chart, damit Sie die Logik visuell überprüfen können.

  • Signalverzögerung: Option zum Einstieg in den Handel X Bars nach dem Signal, um Trends zu bestätigen.

3. Erweiterte Filterung

  • Trend-Filter: Eingebauter gleitender Durchschnitt (MA) Filter. Es werden nur Käufe oberhalb des MA und Verkäufe unterhalb des MA getätigt, um Chops herauszufiltern.

  • Gegensätzliches Signal schließen: Option zur sofortigen Umkehrung des Handels, wenn der Indikator seine Richtung ändert.

4. Robustes Risikomanagement

  • Feste oder dynamische Lots: Handeln Sie mit festen Lots oder riskieren Sie einen Prozentsatz des Saldos pro Handel.

  • Breakeven-Logik: Verschieben Sie den Stop Loss nach X Pips Gewinn automatisch auf den Breakeven, um Ihre Gewinne zu sichern.

  • Kerzenbasierte Ausstiege: Option zum automatischen Schließen von Trades, wenn die Kerze nach X Bars im Gewinn schließt.

5. Institutionelles Statistik-Dashboard: Verschaffen Sie sich einen transparenten Überblick über den Vorsprung Ihrer Strategie:

  • Gewinnrate % & Gewinnfaktor

  • Netto-, Brutto- und Durchschnittsgewinn

  • Maximaler Drawdown %

  • Konsekutive Gewinne/Verluste

  • Erwartung

6. Daten-Export

  • Exportiert jeden simulierten Handel in eine CSV-Datei zur weiteren Analyse in Excel oder Python.

Wie man es benutzt:

  1. Laden Sie den Universal Strategy Validator auf Ihren Chart.

  2. Geben Sie den Namen des Indikators ein, den Sie testen möchten (z.B. "SuperTrend").

  3. Legen Sie die Pufferindizes fest (normalerweise 0 und 1 für Kaufen/Verkaufen).

  4. Beobachten Sie, wie sich das Dashboard sofort mit echten Statistiken füllt.

Hören Sie auf, blind zu handeln. Überprüfen Sie Ihren Vorteil mit dem Universal Strategy Validator.

Kurzbeschreibung (für MQL5 Produktkarte)

Verwandeln Sie jeden benutzerdefinierten Indikator in eine quantifizierbare Strategie. Simulieren Sie Trades, testen Sie Gewinnraten, wenden Sie MA-Filter an und visualisieren Sie PnL auf historischen Daten - alles ohne Kodierung. Mit CSV-Export und institutionellem Dashboard.


