Support resistance based on cycles

Der Indikator basiert auf Zyklen und gleitenden Durchschnitten und tastet verschiedene Zeiträume ab. Besser auf Zeitrahmen ab 15 Minuten. Die Parameter sind klar: maximale Bars in der Geschichte und Alarmeinstellungen (Ton, E-Mail und Benachrichtigungen) zu scannen.

Jede Frage bitte in den Kommentaren beantworten. Später MT5 Version wird gepostet werden. Und optimierte Version in den Expert Advisors zu verwenden.

Weitere Produkte dieses Autors
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Indikatoren
Renko Chart mit gleitendem Durchschnitt. Klassische Renko-Chart-Idee. Es wird auf dem Hauptdiagramm dargestellt und der Gleitende Durchschnitt kann angewendet werden. Die Preise für die Balken werden von einem niedrigeren Zeitrahmen verwendet. Parameter: BarsBack - wie viele Bars des unteren Zeitrahmens verwendet werden sollen. Wenn der Wert Null ist, werden alle verfügbaren Balken verwendet. LTF - unterer Zeitrahmen. BrickSize - Renko-Balken in Punkten. BullishColor - Farbe für die Bullenkerze
FREE
ZigZag with not repainting MT5
Aleksey Usachev
Indikatoren
Klassische ZigZag-Formel. Aber keine Lags und Repaints. Sie können auf den Screenshots sehen, dass es Werte zwischen den Spitzen zeigt und es ist nützlich, um Strategien zu testen, die auf dem Indikator basieren. Denn manchmal finden die Leute eine gute Idee, verstehen aber nicht, dass bei Repainting-Indikatoren einige Dinge zu beachten sind. Die Parameter sind die gleichen wie beim ursprünglichen ZigZag-Indikator: Tiefe, Abweichung und Rückschritt. Nützlich für die visuelle Analyse des Charts u
FREE
Range Cycle Indicator
Aleksey Usachev
5 (3)
Indikatoren
Range Cycle Indikator. Gibt Signale über den Preisbereich Zyklus geglättet durch gleitenden Durchschnitt. Es ist besser, ihn auf H1+ Zeitrahmen zu verwenden und Seitwärtsmärkte zu vermeiden. Denn wenn der Markt flach ist, wird dieser Indikator zu viele Null-Gewinn- oder sogar Verlustsignale geben. Parameter: PopUpAlert - für die Benachrichtigung bei Trendänderungen; EMailAlert - für E-Mail-Warnungen; period - dies ist ein Glättungskriterium, verwenden Sie höhere Werte für niedrigere Zeitrahmen;
FREE
Moving Average Zones Signals
Aleksey Usachev
5 (1)
Indikatoren
Einige kurze, aber nette Algo geben Signale und einige Ideen für Stops. Fünf gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Cross-Overs zu finden und eine Zone zu erstellen. Alle Perioden und Methoden sind einstellbar, aber die Standardwerte sind bereits optimiert. Wenn Sie Lags auf lange Geschichte haben, können Sie MaxBars reduzieren, damit es schneller funktioniert. Bitte kommentieren Sie, wenn Sie die Parameter erklären müssen. Auch jegliche Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
FREE
ZigZag with no repaining
Aleksey Usachev
Indikatoren
Klassische ZigZag-Formel. Aber keine Lags und Repaints. Sie können auf den Screenshots sehen, dass es Werte zwischen den Spitzen zeigt und es ist nützlich, um Strategien zu testen, die auf dem Indikator basieren. Denn manchmal finden die Leute eine gute Idee, verstehen aber nicht, dass bei Repainting-Indikatoren einige Dinge zu beachten sind. Die Parameter sind die gleichen wie beim ursprünglichen ZigZag-Indikator: Tiefe, Abweichung und Rückschritt.
FREE
Kaufman Efficiency Ratio with Moving Average
Aleksey Usachev
Indikatoren
Zeigt den Wert des Kaufman-Effizienz-Verhältnisses, geglättet durch MA. Die Berechnung basiert auf der Bewegung geteilt durch die Volatilität in einem bestimmten Zeitraum. Die Niveaus und die Visualisierung sind einstellbar. Parameter: KERPeriod - Zeitraum für die Berechnung des Verhältnisses. EMAPeriod - Periode für den gleitenden Durchschnitt. Verschiebung - Verschiebung des Indikators. HigherLevel - niedriger Wert der höheren Zone. LowerLevel - hoher Wert der unteren Zone. ShowHigherZone - er
FREE
Cycle Signals
Aleksey Usachev
Indikatoren
Indikator für Zyklus-Signale. Gibt Signal auf Preisbereich Radfahren und geglättet mit Algorithmus. Es gibt sehr kleine Parameter: Erlauben Sie Warnungen (Pop-Up oder E-Mail), Farben für Chart-Pfeile, Zeitrahmen für die Berechnung zu verwenden (aber besser, aktuelle Zeitrahmen zu verwenden). Und der wichtigste Parameter ist "Periode". Für niedrige Timeframes werden hohe Werte empfohlen. Die aktuelle Periode ist gut für M5. Verringern Sie ihn für höhere Zeitrahmen. Close-Trade-Pfeile werden bald
FREE
Fair Value Gap filtered by Market Profile MT4
Aleksey Usachev
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Fair-Value-Lücke in einem höheren Zeitrahmen und wird durch einen Mindest-RSI-Wert mit Multiplikator gefiltert. Der Bereich wird mit Hilfe des Marktprofils angezeigt, um ein besseres starkes Niveau für den Einstieg zu finden. Wie man ihn verwendet. Wenn der Bereich angezeigt wird, warten Sie darauf, dass der Preis die nächstgelegene starke Zone berührt. Grün steht für Kaufen und Rot für Verkaufen. Sie können zur Veranschaulichung einen Stop-Loss und Take-Profit
Magic Curves
Aleksey Usachev
Indikatoren
Der Indikator zeigt Gleichgewichtskurven auf der Grundlage der magischen Zahl für die Portfolioanalyse. Er ermöglicht eine visuelle Einschätzung der Leistung verschiedener Strategien für ein einzelnes Symbol. Jede der magischen Zahlen kann durch Anklicken des Wertes in der Legende ausgeblendet werden. Parameter: HideAllOnStart - alle magischen Zahlen werden ausgeblendet und können durch Anklicken des Wertes aktiviert werden; MAMode - zeigt den durchschnittlichen Gewinn aus den Trades; MAPeriod -
MACD Price Divergence
Aleksey Usachev
Indikatoren
Dieser Indikator stellt einen klassischen Ansatz für die Divergenz zwischen MACD und Preisdiagramm dar, mit einigen visuellen Funktionen und Warnungen. Er kann Linien zeichnen, um die Divergenz auf beiden Charts oder in einem separaten Fenster zu definieren. Alles ist einstellbar. Die Parameter sind wie folgt. MACD: FastEMA, SlowEMA und SignalSMA. Zusätzlich: DrawIndicatorLines (um die Werte in einem separaten Fenster anzuzeigen), DrawPriceLines (um sie auf dem Diagramm selbst anzuzeigen) und Do
Universal Harmonic Indicator
Aleksey Usachev
Indikatoren
Auf Harmonien basierender Indikator. Erkennt mehrere Muster: ABCD, 3 Drives, Gartley, Butterfly, Bat, Atlternative Bat, Deep Bat, Crab, Deep Crab, Cypher und Shark. Kann SL und drei TP-Levels auf Basis der Fibonacci-Levels festlegen. Drei Arten von Alarmen sind verfügbar: PopUp, E-Mail und Push. Handelsempfehlungen auf dem Chart und Statistiken auch für die visuelle Einschätzung gedruckt. Alle Muster werden gebildet, indem ZigZiag nicht neu gemalt wird. Die Parameter dafür sind klassisch: InpDe
FVG Profile EA
Aleksey Usachev
Experten
Fair Value Gap Strategie. Die Einträge werden anhand des Marktprofils und der Spanne nach dem Mindestwert der ATR multipliziert mit einem Wert aus den Parametern gefiltert. Parameter: MinATRX - ATR-Multiplikator. Wenn der Bereich kleiner als ATR * MinATRX ist, wird das Signal übersprungen. MPRange - Anzahl der Bars zur Bildung des Marktprofils. MPPips - ein Schritt des Marktprofils in Pips. EntryPercentage - eine minimale Stufe des Profils, um einen Handel einzugehen. Magic - magische Zahl. MaxB
Fair Value Gap filtered by Market Profile
Aleksey Usachev
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Fair-Value-Lücke in einem höheren Zeitrahmen und wird durch einen Mindest-RSI-Wert mit Multiplikator gefiltert. Der Bereich wird mit Hilfe des Marktprofils angezeigt, um ein besseres starkes Niveau für den Einstieg zu finden. Wie man ihn verwendet. Wenn der Bereich angezeigt wird, warten Sie darauf, dass der Preis die nächstgelegene starke Zone berührt. Grün steht für Kaufen und Rot für Verkaufen. Sie können zur Veranschaulichung einen Stop-Loss und Take-Profit s
Cycle Signals MT5
Aleksey Usachev
Indikatoren
Indikator für Zyklus-Signale. Gibt Signal auf Preisbereich Radfahren und geglättet mit Algorithmus. Es gibt sehr kleine Parameter: Erlauben Sie Warnungen (Pop-Up oder E-Mail), Farben für Chart-Pfeile, Zeitrahmen für die Berechnung zu verwenden (aber besser, aktuelle Zeitrahmen zu verwenden). Und der wichtigste Parameter ist "Periode". Für niedrige Timeframes werden hohe Werte empfohlen. Die aktuelle Periode ist gut für M5. Verringern Sie ihn für höhere Zeitrahmen. Close trade arrows wird bald k
Range Cycle Indicator MT5
Aleksey Usachev
Indikatoren
Range Cycle Indikator. Gibt Signale über den Preisbereich Zyklus geglättet durch gleitenden Durchschnitt. Es ist besser, ihn auf H1+ Zeitrahmen zu verwenden und Seitwärtsmärkte zu vermeiden. Denn wenn der Markt flach ist, wird dieser Indikator zu viele Null-Gewinn- oder sogar Verlustsignale geben. Parameter: PopUpAlert - für die Benachrichtigung bei Trendänderungen; EMailAlert - für E-Mail-Warnungen; period - dies ist ein Glättungskriterium, verwenden Sie höhere Werte für niedrigere Zeitrahmen;
Universal Harmonic Indicator MT5
Aleksey Usachev
Indikatoren
Auf Harmonien basierender Indikator. Erkennt mehrere Muster: ABCD, 3 Drives, Gartley, Butterfly, Bat, Atlternative Bat, Deep Bat, Crab, Deep Crab, Cypher und Shark. Kann SL und drei TP-Levels auf Basis der Fibonacci-Levels festlegen. Drei Arten von Alarmen sind verfügbar: PopUp, E-Mail und Push. Handelsempfehlungen auf dem Chart und Statistiken auch für die visuelle Einschätzung gedruckt. Alle Muster werden gebildet, indem ZigZiag nicht neu gemalt wird. Die Parameter dafür sind klassisch: InpDe
Kaufman Efficiency Ratio with Moving Average MT5
Aleksey Usachev
Indikatoren
Zeigt den Wert des Kaufman-Effizienz-Verhältnisses, geglättet durch MA. Die Berechnung basiert auf der Bewegung geteilt durch die Volatilität in einem bestimmten Zeitraum. Die Niveaus und die Visualisierung sind einstellbar. Parameter: KERPeriod - Zeitraum für die Berechnung des Verhältnisses. EMAPeriod - Periode für den gleitenden Durchschnitt. Verschiebung - Verschiebung des Indikators. HigherLevel - niedriger Wert der höheren Zone. LowerLevel - hoher Wert der unteren Zone. ShowHigherZone - er
Magic Curves MT5
Aleksey Usachev
Indikatoren
Der Indikator zeigt Gleichgewichtskurven auf der Grundlage der magischen Zahl für die Portfolioanalyse. Er ermöglicht eine visuelle Einschätzung der Leistung verschiedener Strategien für ein einzelnes Symbol. Jede der magischen Zahlen kann durch Anklicken des Wertes in der Legende ausgeblendet werden. Parameter: HideAllOnStart - alle magischen Zahlen werden ausgeblendet und können durch Anklicken ihres Wertes aktiviert werden; MAMode - zeigt den durchschnittlichen Gewinn aus den Trades; MAPeriod
FVG Profile EA MT5
Aleksey Usachev
Experten
Fair Value Gap Strategie. Die Einträge werden anhand des Marktprofils und der Spanne nach dem Mindestwert der ATR multipliziert mit einem Wert aus den Parametern gefiltert. Parameter: MinATRX - ATR-Multiplikator. Wenn der Bereich kleiner als ATR * MinATRX ist, wird das Signal übersprungen. MPRange - Anzahl der Bars zur Bildung des Marktprofils. MPPips - ein Schritt des Marktprofils in Pips. EntryPercentage - eine minimale Stufe des Profils, um einen Handel einzugehen. Magic - magische Zahl. MaxB
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension