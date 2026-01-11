Support resistance based on cycles
- Indikatoren
- Aleksey Usachev
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Indikator basiert auf Zyklen und gleitenden Durchschnitten und tastet verschiedene Zeiträume ab. Besser auf Zeitrahmen ab 15 Minuten. Die Parameter sind klar: maximale Bars in der Geschichte und Alarmeinstellungen (Ton, E-Mail und Benachrichtigungen) zu scannen.
Jede Frage bitte in den Kommentaren beantworten. Später MT5 Version wird gepostet werden. Und optimierte Version in den Expert Advisors zu verwenden.